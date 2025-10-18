Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda

Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu\'na son veda
18.10.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sanatçı dostları ve sevenlerinin katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken, Güzelbeyoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürüldü

Hayatını kaybeden oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından Güzelbeyoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu İçin Tören Düzenlendi

Türk sinemasının önemli oyuncularından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim'de hayatını kaybetti. Bir dönem Kanal D'de yayınlanan 'Yabancı Damat' dizisindeki 'Memik Dede' karakteriyle hafızalarda yer edinen 90 yaşındaki mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene, Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Suna Selen, sanatçı Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere sanat camiasından birçok isim, ailesi ve sevenleri katıldı.

Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda

'BİZE EN BÜYÜK HEDİYESİ HAYATA VE BİZLERE KARŞI OLAN SONSUZ SEVGİSİYDİ'

Törende bir konuşma yapan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu "Sevgili babam Arif Erkin sadece benim babam değil, Türkiye'nin saygı duyduğu değerli bir sanatçıydı. Çok bilgili bir müzisyen, iyi bir oyuncu, iyi bir mimar, dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı. O sadece bir baba değil, aynı zamanda güvenilir bir dost, bilgili bir yol gösterici ve gerçek bir hayvanseverdi. Arif Erkin'in bize en büyük hediyesi, hayata ve bizlere karşı olan sonsuz sevgisi ve sinemaya, müziğe, tiyatroya olan bitmeyen katkıları oldu. Onun mirası sadece anılarımızda değil, hepinizin hayatına kattığı başyapıtlarda yaşayacak. Bugün onun yokluğunun hüznünü yaşarken, aynı zamanda onun dolu dolu geçen hayatı için şükrediyorum. Birlikte geçirdiğimiz her an, paylaştığımız her kahkaha, onun sevgisiyle dokunduğu her hayat bizim için değerli bir hazinedir. Sevgili babam, seni asla unutmayacağız. Bu özel günümüzde yanımızda olduğunuz ve adını paylaştığınız için de çok teşekkür ederim" dedi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu İçin Tören Düzenlendi

'O SETİN IŞIKLARI BİTTİĞİNDE, İÇİNİZE IŞIK BIRAKMAYI BİLEN BİR İNSANDI'

Törene katılan Mahsun Kırmızıgül, "Ülkemiz için çok değerli bir ustayı kaybettik. Onunla Beyaz Melek, Vezir Parmağı filmlerinde ve Hayat Devam Ediyor dizisinde omuz omuza çalıştık. Arif abi, birçok usta oyuncudan farklı olarak duruşuyla, sessizliğiyle kalbinize dokunurdu. O setin ışıkları söndüğünde, içinizde ışık bırakmayı bilen insanlardandı. Unutamazdınız onu; dokunuşuyla, sevgisiyle bize insan olmanın inceliklerini öğretti. Benim çok sevdiğim bir abiydi, ustaydı, bilgeydi ve çok fazla ön plana çıkan biri değildi. Sezgileri çok kuvvetliydi. İyi bir abi, iyi bir dost, iyi bir babayı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu İçin Tören Düzenlendi

'15 GÜN ÖNCE ZİYARET ETTİM, ÇOK İYİYDİ'

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nu 15 gün önce ziyaret ettiğini söyleyen Suna Selen, "Vallahi çok üzgünüz, başka bir şey diyemem. Hepimizin başı sağ olsun. 15 gün evvel ziyaretine gitmiştik, gayet iyiydi. Hala nasıl vefat ettiğini merak ediyorum çünkü gayet iyiydi; her açıdan, zihinsel açıdan da iyiydi. Bastonuyla ayağa kalkabiliyordu. Dolayısıyla biraz şoke oldum ve çok üzüldüm. Benim için beklenmedik bir şey oldu" dedi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu İçin Tören Düzenlendi

'İYİ BİLİRDİK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise "Arif abinin ölüm haberini aldım, sosyal medyada bir fotoğrafını paylaştım ve altına 'İyi bilirdik' yazdım. Gerçekten çok ilginç bir şey oldu; birkaç dakika içinde binlerce, yüz binlerce insan paylaştı, beğendi. Belki dijital bir helalleşme diyebileceğimiz bir şey yaşandı. Biliyorsunuz, ölen insanların arkasından iyi konuşmak bizim geleneğimizdir. İslam ahlakı da bunu der, hadislerimizde de geçer. Dolayısıyla biz kim ölürse ölsün, arkasından iyi konuşuruz. Ama Arif abi için bu sadece bir gelenek değildi; gerçekten samimi duygularımızla 'İyi bilirdik' dedik. Çünkü o, yaşarken de iyi bir insandı. Şimdi kaybettik. Çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Varsa hakkınız, helal olsun" dedi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu İçin Tören Düzenlendi

Oyuncu Binnur Kaya veCihat Tamer Arif Erkin Güzelbeoğlu'na son görevini yerine getirmek için Teşvikiye Camii'ne geldi.

Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda
Kaynak: DHA

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Kültür Sanat, Arif Erkin, Teşvikiye, Magazin, Sinema, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barbaros112:
    Mekani Cennet Olsun Memik Dayi. 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya Yaptıkları rezilliğe çarşafı alet ettiler Yer: Konya! Yaptıkları rezilliğe çarşafı alet ettiler
Genç kadın, işe giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı Genç kadın, işe giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir
Komedyen Özgür Turhan’ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet
Cole Palmer’den Chelsea’yi yıkan haber Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı 200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı
Arjantin’de milletvekili adayı canlı yayında fenalaşarak hayatını kaybetti Arjantin'de milletvekili adayı canlı yayında fenalaşarak hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet’in dizeleriyle seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı
“Bayğaralar“ suç örgütüne operasyon Biri çeyiz sandığında yakalandı, 96 şüpheli tutuklandı "Bayğaralar" suç örgütüne operasyon! Biri çeyiz sandığında yakalandı, 96 şüpheli tutuklandı
Antrenmana geç kalan futbolcu hayatının şokunu yaşadı Antrenmana geç kalan futbolcu hayatının şokunu yaşadı
Rezan Epözdemir, 19 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak Rezan Epözdemir, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

14:30
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
14:21
Dilan Polat intihara mı kalkıştı Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi
14:19
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
13:42
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray’dan çok çirkin yanıt
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt
13:22
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim
13:14
Türkiye’deki araçlar da geri çağırılacak mı BYD’den açıklama geldi
Türkiye'deki araçlar da geri çağırılacak mı? BYD'den açıklama geldi
13:04
’’Öcalan için İmralı’ya gitmeye gerek yok’’ diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu
''Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok'' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu
12:55
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba sözler: Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba sözler: Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim
12:43
Fenerbahçe’nin yüzde 4.8’lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu
Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu
12:32
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygım sonsuzdur
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur
11:51
Diyarbakır’daki törende protokol krizi DEM’li eş başkanlar salonu terk etti
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti
11:48
Futbolda yeni kriz Dev maçta şok protesto
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
11:18
Araç satışlarına yeni harç geliyor
Araç satışlarına yeni harç geliyor
10:49
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor Peki kimden ne kadar alınacak İşte detaylar
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar
10:07
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi Psikolojik sınırın altında kalacak
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak
09:06
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli’den çok sert sözler
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2025 14:54:56. #7.11#
SON DAKİKA: Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.