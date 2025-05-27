Usta müzisyen İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan İlhan Şeşen akciğer kanseri nedeniyle 76 yaşında dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. "Amca" lakabıyla tanınan Şeşen'in vefatı müzik camiasını yasa boğdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Usta müzisyen bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Şeşen için Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleniyor.

"BABAM ALÇAK GÖNÜLLÜ İYİ BİR ADAMDI"

İlhan Şeşen'in çocukları Melis Şeşen Kılman ile Fuat Şeşen kürsüye çıktı. Fuat Şeşen, "Babam birçok insanda kendine küçük-büyük bir yer edinmiş, alçak gönüllü iyi bir adamdı" diyerek babasının tedavi sürecinde aktif rol alan doktorlara ve sevenlerine teşekkür etti.

Çocukları Melis Şeşen Kılman (solda) ve Fuat Şeşen (sağda)

"KONUŞAMIYORDU ARTIK, DUYMUYORDU"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan eşi Arzu Şeşen, "Konuşamıyordu artık. Duymuyordu. Son iki ayı el ele böyle geçirdik. Böyle de bitti. Her şey bitti gitti" ifadelerini kullandı.

"HAYALİNİN PEŞİNDEN KOŞMUŞ İNSANLARDAN BİRİ"

Melis, "Bir tek şunu söyleyebilirim, hayalinin peşinden koşmuş insanlardan bir tanesi. En saygı duyduğum şey. Hayalinin peşinden koşacak cesareti vardı. Ona şahit olmak güzel bir şey" diye konuştu.

"DEVLETİMİZ OLARAK ÇOK KIYMETLİ BİR SANATÇIMIZI KAYBETTİK"

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, "Devletimiz olarak çok kıymetli bir sanatçımızı kaybettik. Bu aralar kendimi çok kötü hissediyorum. Çok değerli üstatlarımızı kaybediyoruz. Hayranlık duyduğunuz ve onların müzikleriyle büyüdüğünüz insanların cenazelerine katılım sağlamak benim için çok zor." dedi.

"İLHAN EN AZ 100 YIL DAHA ŞARKILARA YAŞAYACAK"

Erol Evgin, "İlhan'cığım neredeyse 60 yıla dayanan arkadaşımdı. Benden sonra İlhan 'Yarasalar' grubunun solisti oldu. En son geçen yıl onun çok sevdiğim şarkısını seslendirmiştim 'Sen Benim Şarkılarımsın'ı. En son bir telefon görüşmemiz oldu. İyileşeceğinden umutluydu ama zor bir evreden geçiyordu. Şarkıları tıpkı kendi gibi alçak gönüllü, zarif ve samimiydi. Geniş bir sesi vardı ama o alçak gönüllü nahif haliyle şarkılarını söylüyordu. İlhan en az 100 yıl daha şarkılarda yaşayacak." ifadelerini kullandı.

"BİLİYORUM Kİ AMCA ÖLMEDİ"

İlhan Şeşen'in yeğeni Grup Gündoğarken üyesi Burhan Şeşen, amcasına sahneden veda etti. Burhan Şeşen, "Amca ile binlerce kez sahneye çıktık. Bir son olacağını biliyorduk, böyle bir son olacağını hiç tahmin etmemiştim. Müziğe başlamamda hayata başlamamda o kadar büyük emeği var ki… Ama biliyorum ki amca ölmedi. Anca ben öldüğüm zaman amca ölmüş olacak, onun gibi yaşamaya onun gibi adam olmaya devam edeceğim." dedi.

"SENİ SEVİYORUM AMCA, YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ UMARIM"

İlhan Şeşen'in kendisi gibi şarkıcı olan yeğeni Dilhan Şeşen de amcasını "Herkesin bin bir türlü amcası var görüyorum biliyorum sonra kendi amcama bakınca, o parlak zekası, gömlekleri, besteleri kasketi gitarı hazır cevaplığı, bence en çok benim amcama yakışıyor amca olmak. Yere göğe sığmadı hoş neden sığsın zaten… Ama beni anlar o biliyorum ben gönlümden başka bir yere konumlandıramam onu seni seviyorum amca… Yakında görüşürüz umarım" sözleriyle uğurladı.

"ACIMIZ SONSUZ"

Törende usta müzisyen Vedat Sakman da, "İlhan benim çok uzun yıllar arkadaşımdı, çok fazla konser yaptık birlikte. Acımız sonsuz, çok üzgünüz ışıklar içinde olsun. Sevgilerimizle…" dedi.

CEM ÖZER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Törende yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarını tutamayan Cem Özer de İlhan Şeşen'e bu sözlerle veda etti: "Hepimiz kederliyiz biliyorum her sabah beynimde, abartısız her sabah beynimde 'Sen benim şaklarımsın' uyandığım andan kahvemi içene kadar bu şarkı ile vakit geçiriyorum. Dün yolda İlhan abinin acı haberini aldım. Çok eski arkadaşlığımız. 1985'te Bodrum'da tanıştık. İlhan abi ile filmimiz de oldu. İlhan abi 'Sen bizim şarkılarımızsın, hep aklımızdasın'"

ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ardından saat 13.10'da Üsküdar Karacaahmet'teki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğmuş Türk şarkıcı, besteci ve oyuncudur. Müzik hayatına 1960'ların sonunda başlamış, 1983 yılında çıkardığı "Aşk Haklı" adlı albümüyle geniş kitlelere ulaşmıştır. Kurucularından olduğu Grup Gündoğarken ile de önemli başarılara imza atmıştır. Şarkılarında aşk, yaşam ve insan ilişkilerine dair derinlikli temaları işler. Aynı zamanda birçok dizi ve filmde rol alarak oyunculuk kariyerinde de kendine yer edinmiştir. Sanatçı, Türk müziğinin sevilen ve üretken isimlerinden biri olarak tanınan Şeşen 26 Mayıs 2025'te akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.