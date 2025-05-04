Sırrı Süreyya Önder'in kardeşinden son veda: Burada olsaydı şöyle derdi... - Son Dakika
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Yaşam

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşinden son veda: Burada olsaydı şöyle derdi...

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Dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, AKM'de düzenlenen törende, "'Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum' diyordu. Siyasete girme nedeni de buydu. Kendisi burada olsaydı "sevene de sövene de selam olsun" derdi" ifadelerini kullandı.

04.05.2025 11:56
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gün yaşam mücadelesi veren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

KARDEŞİNDEN SON VEDA

Kardeşi Ali Fuat Önder törende yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkede bu kanın, bu acının durması gerekiyor, hiçbir malım mülküm yok, Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum" diyordu. Siyasete girme nedeni de buydu. Bunun hayata geçeceğine umudum sonsuz. Son olarak bir şey daha demek istiyorum; kendisi burada olsaydı "sevene de sövene de selam olsun" derdi"

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşinden son veda: Burada olsaydı şöyle derdi...

TABUTUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'nden alınarak AKM'ye getirildiğinde tabutun başına gelen kızı Ceren Önder Kandemir ile kardeşi Ali Fuat Önder gözyaşı döktü.

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşinden son veda: Burada olsaydı şöyle derdi...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN HAYATI

Sırrı Süreyya Önder Adıyamanlıdır, 1962 yılında doğdu, ilk ve orta okulu Adıyaman'da okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı.

Ankara'daki darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.

Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı.

Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi.

2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.

Önder, bir çocuk babasıdır.

Sırrı Süreyya Önder\'in kardeşinden son veda: Burada olsaydı şöyle derdi...

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Son Dakika Yaşam Sırrı Süreyya Önder'in kardeşinden son veda: Burada olsaydı şöyle derdi... - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Yoruma gelen adam:
    ateşi bol olsun 20 45 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Türkiyemizin başı sağ olsun. Büyük bir değerdi Adıyaman ın Anadolu çocuğuydu kendisi hemde aklımızda Anadolu çocuğu olarak kalacak sırrı beyefendı 42 23 Yanıtla
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