Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder\'e veda mesajları

Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği 12 saatlik ameliyatın ardından kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Önder çoklu organ yetmezliğinden 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Önder'in vefatı sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu. Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberini alan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

İBRAHİM TATLISES

"Tertemiz bir adamı kaybettik. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

"Mekanın cennet olsun güzel adam, adam gibi adam"

"Barışı seve seve gittin. Bizleri de sensiz bıraktın"

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sırrı Süreyya Önder'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim ne yazık ki… O, Türkiye'de barış, birlik, beraberlik için, terörsüz Türkiye için barış dilini her zaman savunan bir sanatçı, bir siyaset insanıydı. O; İyiliğiyle, zekâsıyla herkesin yüreğine dokunan gerçek bir kültür insanıydı. Hoşça kal Sırrı Süreyya Önder. Kalbimizde, barış için verdiğin çabalarla yaşamaya devam edeceksin. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum."

YAVUZ BİNGÖL

"Üç kuruşluk dünya. Bunu bilerek yaşardı Sırrı. Bırakın insanın insana kıymasını, kimsenin kalbini kırmaz, üzmezdi. Konuştu mu kitabın ortasından konuşurdu. Tüm güzellikleri, iyilikleri kendine toplamıştı. Barışa ömrünü vermişti. Sırrı'ya kalsa bütün gözyaşlarını kirpiklerden toplamak, bütün silahları bir meydanda yakmak, bütün acıları aşka çevirmek isterdi... Güzel adamdı, iyi adamdı, iyi bir dost, ahde vefası yüksek. Kısacası insandı. Çok üzgünüm. Onu çok ama çok özleyeceğim. Mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin... Can dostum. Beni kim arayacak gece yarıları, kime türkü söyleyeceğim?"

SELÇUK YÖNTEM

"Sevgiyle sanatın ve siyasetin yaşamda olabileceğini keskin mizahıyla vurgulayan bir değeri kaybettik. Huzur içinde uyu. Seni çok özleyeceğiz…"

ATA DEMİRER

"Seni çok özleyeceğiz."

MAHSUN KIRMIZIGÜL

"Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım… O samimi, içten tavırlarınla, insana güven veren duruşunla… Vicdanınla, merhametinle, insana olan inancınla… Yolsuzluğa hiç bulaşmadan, tertemiz kalabilmiş bir adam olarak… Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak… Türk olduğun halde Kürt halkına sahip çıkan, onların acısını kendi yüreğinde hisseden biri olarak… Yazdığın senaryolarla, yönettiğin filmlerle, söylediğin her sözle bize insan kalmanın ne kadar kıymetli, ne kadar erdemli bir şey olduğunu gösterdin. En son annem vefat ettiğinde beni aramıştın… "Üzülme kardaşım… Hepimiz bir gün gideceğiz Mahsunum," demiştin ısrarla. Ama ne yazık ki Sırrı ağabey… Sen çok erken gittin. Sırrı Süreyya Önder… Bize çok şey kattın. Sana minnettarız. Ailene ve tüm sevenlerine sabır; hepimize baş sağlığı diliyorum."

YILMAZ ERDOĞAN

"Seni çok özleyeceğiz."

DEMET EVGAR

"Çok üzgünüm, çok."





TOLGA SAĞ

"Genç iken ölene ölüm zor iş. Siyasetin ve sanatın ne güzel bir rengiydin sen. Devrin daim olsun Sırrı Abi."

ONUR AKIN

"Yolun ışıklı aydınlık olsun Sırrı abi. Güle güle git. Bu ülkede yüzü gülen her insanın gülüşünde hakkın var. Hakkını helal et güzel abim, mekanın cennet olsun. Gönüllerdesin. Yüreğimdesin."

DEMET SAĞIROĞLU

"Yine güzel bir insanı yitirdik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Nur içinde uyusun."

SÜHA UYGUR

"Sevgili arkadaşım, gittiğin yerde huzuru bulmanı diliyorum."

CELİL NALÇAKAN

"Kederim tarifsiz. Ailesine ve biz sevenlerine sabır diliyorum."

SAADET IŞIL AKSOY

"Başımız sağ olsun. Güzel insanlardan biriydi."

NAZAN ÖNCEL

"Her şey bi' yana 'Hayat bir türkü kadar kısa.' cümlesiyle hatırlayacağız onu. Güle güle Sırrı Süreyya Önder devrin daim olsun."

AYLİN ASLIM

"Biz senden razıyız güzel insan. Nur ol. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm."

AYNUR DOĞAN

"Henüz değildi… Bu kadar acele etmemeliydin. Böyle sahipsiz kalmamalıydı tüm sevenlerin. Yine kimsesizliğin ortasında, tuhaf bir boşlukta kaldık. Çok üzgünüm."

REDD

"Düşündürdün, güldürdün, okuttun, izlettin, birleştirdin. Sırrı Süreyya Önder uğurlar olsun."

HAZAL KAYA

"Üzüntümü tarif edemiyorum. Biz artık daha yalnızız, dünya daha karanlık bir yer. Seni çok seviyoruz Sırrı ağabey, hoşça kal."

SERTAB ERENER

"İyiler hep erken gidiyor. Çok üzgünüm."

TAMER KARADAĞLI

"Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmişiz. Gerçekten çok üzgünüm. Çok beyefendi bir adamdı. Sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum. Mekânın cennet olsun dostum."

DEMET AKBAĞ

"Zeki, komik, naif ve güzel yürekli adam, muzip gülümsemen hiç silinmeyecek hafızamdan."

ŞENAY GÜRLER

"Ah be... Çok üzüldüm."

NİHAT DOĞAN

"Mekânın cennet olsun. Barışa ömrünü adayan adam..."

MERT FIRAT

"Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Çok üzgünüm. Yalnızca bir siyasetçi değil, bir anlatıcı, bir insanlık vicdanı, bir hafıza taşıyıcısıydı... Barışı, adaleti, insanlık onurunu savundu. Meydanlardan sinema perdesine, kalpten kalbe dokunan bir iz bıraktı. Hakkı ödenmez. Ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun."

SEDA BAKAN

"Çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum."

GUPSE ÖZAY

"Ne güzel ağabeyimizdin sen Sırrı ağabey."

RIZA KOCAOĞLU

"Ah, benim güzel ağabeyim, ruhun şâd olsun."

İCLAL AYDIN

"Çok uzun yazmak istedim. İyileşmeni bekliyordum. Olmadı. Vakti gelince görüşmek üzere. Hoşça kal Sırrı…"

ERSİN KORKUT

"Mekânın cennet olsun Sırrı ağabey..."

SEDA SAYAN

"Mekânın cennet olsun."

ESER YENENLER

"Seni tanımak büyük bir şans. Yattığın yer incitmesin, Sırrı ağabey."

MELİSA SÖZEN

"Güle güle Sırrı ağabey. Ömrünü adadığın doğruların, bir arada yaşamaya olan inancın ve tüm zorluklara muzipçe gülümseyişinle iyi ki var oldun. Başımız sağ olsun, huzur içinde uyu."

AJDA PEKKAN

"Sırrı Süreyya Önder'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanata, edebiyata ve düşün dünyasına kattıklarıyla hatırlanacak. Ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum."

AHMET GÜNEŞTEKİN

"Değerli bir dostu, Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Çok üzgünüm. Son yılların büyük bilgelerinden, yeniçağ dervişi, bir söz ustası idi. O hak, hukuk ve adaleti, insanlık onurunu savundu. Sanatla yoğrulmuş usta bir sanatçıydı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

YILDIZ TİLBE

"Sırrı Süreyya Önder Allah'ın Rahmeti üzerine olsun. Ailesine sabır dilerim. Sevenlerinin başı sağ olsun. Allah yerini yurdunu Cennet eylesin."

DEFNE SAMYELİ

"Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirmiş. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Demokrasi ve barışın inşası adına içtenliğine inandığım, entelektüelliği, hoş sohbeti ve çok siyasetçide olmayan yapıcı iletişim diliyle daha güzel günlere katkı olacağını umut ettiğim az kişiden biriydi. Mekânı cennet olsun."

ERCAN KESAL

"Sırrı'nın bu dünyayla kurduğu ilişki bundan sonra da örnek alınmalı, sürdürülmeli, bıraktığı yerden devam ettirilmelidir. Bu Sırrı'ya dair haklarımızın helalini vermenin bir zorunluluğudur. "

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Ne güzel abimizdin sen SIRRI abi..."

HASİBE EREN

"Çok erken."

ESRA EROL

"Siyaset ve sanat dünyamızın gülen yüzü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümüne çok üzüldüm. Ülkemizin barış ve kardeşliği için çalışan merhum Önder'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

HAZAR ERGÜÇLÜ

"Sen hep bizimlesin ağabey."