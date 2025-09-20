Balıkçılıkta Başarı: Onur Ulaş Demir

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Onur Ulaş Demir (28), Keban Baraj Gölü'nde çocuk yaşta başladığı balıkçılığı sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinden gece vakitlerine kadar göle 2 bin metrelik ağlarını bırakan Demir, balıklardan elde ettiği gelirle aylık yaklaşık 200 bin lira kazanıyor.

AYNALI SAZAN, TURNA, ŞABUT…

Demir, babasıyla başladığı işi onun vefatının ardından tek başına devam ettiriyor. Günün büyük kısmını teknede geçiren genç balıkçı, aynalı sazan, turna, alabalık, şabut, karabalık ve sazan türlerini avlıyor. Avladığı balıkları kilosu 90 liradan Elazığ ve Tunceli'deki kooperatiflere satan Demir, buradan Diyarbakır üzerinden Irak'a ve Türkiye'nin birçok restoranına balık gönderiyor.

"SUYA ÇIKINCA KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

Balıkçılığın kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Demir, "Suyun üstüne çıkınca kendimi özgür hissediyorum. Tekneyi, balığı çok seviyorum. Babamla başladım, şimdi tek başıma devam ediyorum. Günlük ortalama 150 kilo balık yakalıyoruz, kazancımız da bize yetiyor" dedi.

YAZIN KAZANÇ ARTIYOR

Demir, geçen yıl 95 liraya satılan balığın bu yıl 90 liradan alıcı bulduğunu ancak fiyatların yeniden yükseleceğini umduğunu dile getirdi. Yaz aylarında kazancının arttığını belirten Demir, kışın ise gelirin düştüğünü söyledi.