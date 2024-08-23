Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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Yaşam

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

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Başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğu, evinin önünde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yoldan geçen bir vatandaşın müdahalesiyle saldırıdan kurtulan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Sırtında ve karın bölgesinde ısırık izleri olan kız çocuğunun babası ise çocuğuna 7 tane köpeğin saldırdığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

23.08.2024 19:09  Güncelleme: 21:10
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde arkadaşlarıyla sokakta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Elif Y., hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın önünde arkadaşlarıyla birlikte oynayan Elif Y., başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

SIRTI VE KARIN BÖLGESİNDE ISIRIK İZLERİ VAR

Kız çocuğunu ısırıp ayağından sürükleyen köpeklere yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti. Kanlar içinde kalan kız çocuğuna olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Elif, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sırtında ve karın bölgesinde ısırık izleri olan Elif'in tedavisi devam ediyor.

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

"7 KÖPEK SALDIRMIŞ"

Baba Cengiz Y., dün kızına 7 tane sokak köpeğinin saldırdığını belirterek, "Şu anda kızımın 2 tane derin yarası var. Şu anda yoğun bakımdan çıktı ama bizimle dahi konuşmuyor. Psikiyatrist yönlendirmişler, o gelip kontrol edecekmiş. Çünkü bana bile tepki vermiyor." dedi.

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Bölgede çok fazla başıboş köpek olduğunu ve yakın zamanda bir kişinin daha saldırıya uğradığını söyleyen Cengiz Y., "Olaydan sonra köpeklerin bir kısmını topladılar ama hala çok fazla var. Sürü halindeler. Köpeklerin toplanması için şikayetçi olduk. Bunlara artık bir çözüm bulunmalı." diye konuştu.

Ankara\'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ender Kervancıoğlu: Çıkan yasayı haklı göstermek için bu haberin aynısından her gün buluyorlar. Bulamazlarsa eski haberlerden bulup yeniymiş gibi yayınlıyorlar. 34 158 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Ankara Gölbaşı'nda Başıboş Sokak Köpekleri niye geziyor? 69 11 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Yasayı çıkarttınız hala yetmedi her gün kaşıyorsunuz amacınız ne? Bu canların sorumluluğu bizlerde olay bu noktaya geldiyse suçlusu bizleriz idareciler yöneticiler zamanında yeteri kadar barınak yapılsa aşılama kısırlaştırma ve o barınaklarda da doğru düzgün bakımları yapılmış olsaydı bugün iş bu noktalara gelmezdi. Şimdi bizler hem suçluyuz hem güçlü suçumuzu kabullenmeyip faturayı da bu canlara Kesiyoruz malesef. 25 45 Yanıtla
  • ferhat eser: bir insanın kaderi köpeklerin keskin dişleri arasında son bulmamalı çok yazık sabırlar taştı sular seller oldu artık 49 15 Yanıtla
  • ferhat eser: ender yaprağım gene azotu fazla çekmiş 36 17 Yanıtla
  • Mukremin Kaplan: Seninde çocuğunun başına böyle bir şey gelirse, gelmez inşaallah. Sende böyle haberleri bulur yayınlatırsın. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu işin yasa ile ne alakası var. Köpekler çoçuğa saldırmış hastanelik olmuş. Bizlere geçmiş olsun demek düşer. Allah şifalar versin. Evlat kolay yetiştirilmiyor. O çocuğun pisikolojisi ne olacak. Tabiki senin umurunda değil. 37 7 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: beş yaşındaki çocuk köpeklerin arasında ne idi var algı gibi 6 26 Yanıtla
  • Kamil: yasa çıktı gereğini yapmayan belediyeler bi an önce cezalandırılsın 21 8 Yanıtla
  • Ankara null: sokakta canavar olmazzzz 15 5 Yanıtla
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