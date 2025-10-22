Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi - Son Dakika
Yaşam

Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi
22.10.2025 16:22
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir Akdeniz foku, ahtapot avlarken görüntülendi. Nadiren karaya yakın bölgelerde görülen fok, deniz yüzeyinde avını yediği o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında nadir görülen bir Akdeniz foku, ahtapot avlarken görüntülendi. Sosyal medyada yayılan görüntüler ise büyük ilgi gördü.

ÇEŞME'DE AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ

Çeşme açıklarında, nesli tükenmekte olan bir tür olan Akdeniz foku avlanırken görüntülendi. Akdeniz fokunun avladığı ahtapotla suda verdiği mücadele çevredekiler tarafından görüntülendi.

Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

BİR ANDA SU YÜZEYİNE ÇIKIP AVINI YAKALADI

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medya paylaşılan görüntülerde fokun, yakaladığı avını bir süre dişlerinin arasında sağa sola savurduktan sonra yuttuğu görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler ilgi gördü. Uzmanlar, Akdeniz foklarının nesli tükenme tehlikesi altında olduğuna dikkat çekip, vatandaşlardan bu türle karşılaştıklarında sessiz kalmalarını ve yaklaşmamalarını istedi.

Kaynak: DHA

Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

