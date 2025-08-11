Depremzede Asil, 480 Puanla TED Ankara Koleji'ne Yerleşti - Son Dakika
Depremzede Asil, 480 Puanla TED Ankara Koleji'ne Yerleşti

11.08.2025 12:42
Annesini depremde kaybeden Asil Cem Taşkın, LGS'de 480 puan alarak burslu okula yerleşti.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde annesini kaybeden, kendisi ise 7 saat sonra yaralı kurtarılan Asil Cem Taşkın (14), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda 480 puan alarak, yüzde 100 burslu TED Ankara Koleji'ne yerleşti.

Asil Cem Taşkın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 6 katlı Tokmak Apartmanı'nın enkazından 7 saat sonra kurtarıldı. Depremde matematik öğretmeni annesi Gülşen Taşkın'ı (44) kaybeden Asil Cem Taşkın, tedavisinin ardından öğretmen babası Heysem Taşkın (45) ve ablaları Zarif (19) ve Zeynep Taşkın (19) ile birlikte yaşamına devam etti. Ortaokulu Hatay'da başarıyla tamamlayan Asil Cem Taşkın, LGS kapsamındaki merkezi sınavdan 480 puan alma başarısını gösterdi. Taşkın, sınavdaki başarısı ve depremzede olması nedeniyle yüzde 100 bursla TED Ankara Koleji'ne yerleşti.

'ÇEVREMDE DUYARLI İNSANLAR VARDI'

LGS sürecinin depremden sonraki döneme denk geldiğini söyleyen Taşkın, "Böyle bir dönemde hem maddi, hem manevi kayıplar yaşanıyor. Dolayısıyla sınav olmasına rağmen ihtiyacımız olan tek destek, akademik destek değil. Bunun yanında psikolojik destek de çok önemli. Ne kadar iyi çalışırsak çalışalım, o anlık bir şey olursa sınav tamamen kopabiliyor. Bu yüzden psikolojik destek de bu süreçte çok önemli. Sağ olsunlar ailem, öğretmenlerim bu süreçte çok destek oldu bana. Akademik olarak öğretmenlerim zaten elinden gelenin en iyisini yaptılar. Biz saat 22.00-22.30'lara kadar gece kamplarına kalıyorduk. Öğretmenlerim de hep bizimle kalıyorlardı. Bu yüzden ben açıkçası belki de normalde yapmam gerekenden daha azını yaptım; çünkü çevremde gerçekten duyarlı insanlar vardı. Onların yardımı sayesinde bu süreci rahat bir şekilde atlattım. Kayıplar yaşadık ama bunları çevrem sayesinde olabilecek en rahat şekilde atlatabildik" dedi.

'FİZİK VE ELEKTRİK DİKKATİMİ ÇEKİYOR'

Taşkın, sınav sürecinde psikolojik olarak çok sorun yaşamadığını ifade ederek, "Açıkçası son ana kadar tam puan için çalışıyordum ve denemelerde de yıl boyunca sürekli olarak tam puan alıyordum. Sınav anında birazcık talihsizlik yaşadım bu yüzden puanım biraz geriledi; ama hedefim her zaman tam çekmekti. Bir yazım kuralı hatası yaşadım. 2 fen sorumda önce doğru cevabı işaretledim, sınavın son anında geri dönüp o an ki stresle yanlış cevaba çevirdim. 2 tane fen sorum böyle gitti. En çok fizik dikkatimi çekiyor. Tüm bilim dallarıyla beraber en çok fizik ve elektrik işleri dikkatimi çekiyor. Liseye yeni geçtiğim için ilerleyen yıllarda daha net bir şey düşünmek istiyorum. Üniversite dönemine yaklaştıkça aklımda bir fikir oluşacağını düşünüyorum" dedi.

'UMUTSUZ DURUMLAR YOK, UMUTSUZ İNSANLAR VAR'

Taşkın, deprem süreci ve depremden sonraki süreçte en büyük destekçisinin babası olduğunu belirterek, "Evimiz deprem anında yıkıldı. 7 saat enkazda kaldık. Sonrasında yardım geldi o şekilde çıktık. O dönemde arabalarda kaldık. Sürekli olarak bulunduğumuz yerin etrafında akşamları babamla yürüyüş yapıyordum, sohbet ediyordum. O da süreçten bahsediyordu. Bunu atlatabileceğimizi söylüyordu. Ne zaman kendimi bir konuda eksik hissedersem babama diyorum ki arabayla bir tur atabilir miyiz? O tur esnasında ne sıkıntım varsa babama söylüyorum ve kendisi de gidermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Genelde başarılı da oluyor. Bu süreci aile etkisiyle kolay bir şekilde atlattım. Başımıza ne gelirse gelsin bir çıkış oluyor. Depremi yaşadık ve atlattık. Sınavda beklediğimden daha düşük bir sonuç aldım ama şu an istediğim çok iyi bir liseye yerleştim. Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır" dedi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Ankara, Deprem, Eğitim, Yaşam, LGS, LGS, Son Dakika

