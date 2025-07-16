Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil - Son Dakika
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Yaşam

Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil

Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
16.07.2025 12:24
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Kütahya'da özel engelli bakım merkezinde kalan şizofreni hastası N.K., aynı hastanede kalan yatağa bağımlı S.Ç'nin iki gözünü oydu. Gözlerini tamamen kaybeden S.Ç.'nin yeğeni, "Teyzemin odasına girip, üstüne çıkıp 29 saniyede gözlerini oymuş" dedi. Ayrıca; N.K'nin babaannesini baltayla öldürdüğü, bir hastanın gözlerini oyduğu ve başkasının da gözlerini diş fırçasıyla oymaya çalıştığı ortaya çıktı.

Kütahya'da Yoncalı Mahallesi'ndeki özel bir engelli bakım merkezinde kalan şizofreni hastası N.K. (41) isimli kadın, haziran ayında yan odada kalan ve yatağa bağımlı olan S.Ç. (47) adlı kadının iki gözünü oydu. Saldırı sonrasında Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç., geçirdiği iki operasyona rağmen görme yetisini tamamen kaybetti.

Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, S.Ç.'nin ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda özel engelli merkezindeki görevlilerin ifadesi alındı. Kütahya Valiliği de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil

"ÜSTÜNE ÇIKIP 29 SANİYE GÖZLERİNİ OYMUŞ"

S.Ç.'nin yeğeni Hüseyin Girgin (23), teyzesinin 2 yıldır özel engelli bakım merkezinde kaldığını söyledi. Merkezden gelen telefonla olaydan haberdar olduklarını kaydeden Girgin, "Vasisi olduğu için teyzeme telefon gelmiş. Hastamızın tek gözünden sıkıntı yaşadığını ve hastaneye götürdüklerini söylemişler. Teyzem beni aradı. Yakınlardan ilk annem gelmiş. Annem, teyzemi gördüğünde iki gözünün de oyulduğunu anladı. Biz zaten olayın hala şokundayız. Daha sonra öğrendik ki, bir şizofreni kadın teyzemle birlikte bahçede oturuyorlarmış, bakıcılar odalarına çıkarıyor. Teyzem ile vukuatı işleyen hastayı odalarına koyuyorlar. Bakıcı çamaşırları atmaya makinenin başına gidiyor. Makineye atarken fırsattan yararlanıp, teyzemin odaya girip, üstüne çıkıp 29 saniyede gözlerini oymuş. Gözlerini çıkarırken yüzünde tırnak izleri kalmış" dedi.

Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil

"BİR GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER"

Kamera kayıtlarını izlemek istediklerini ancak yetkililerin izin vermediğini belirten Girgin, bakım merkezinin yönetiminden hiçbir destek ya da özür alamadıklarını da kaydetti. Girgin, "Olaydan sonra hala bir muhatap yok karşımızda. Biz de dedik 'Devletimize sığınalım, savcılığa şikayette bulunalım' Savcının kapısına gittiğimizde bu vakayı işleyen hasta ile kurum müdürleri, yardımcıları, çalışanları vardı, hepsi ifadedeler. Biz 'Hasta yakınıyız, mağduruz, kimseyi muhatap göremedik, devletimize sığındık' dedik. Vasisi teyzem ile yengem odaya girdi. Şikayetimizde bulunduk. Ancak kurum müdürleri, yardımcılarının yaptığı o kadar insanlık dışı ki, bize gelip bir 'Geçmiş olsun, Allah şifa versin, kusura bakmayın' bile demediler. Bizim yanımızda kahkaha atıp, gülüyorlar. Bizim de devletimizden isteğimiz, soruşturmanın genişletilip, suçlu kişilerin tutuklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ ÜÇÜNCÜ VAKASIYIZ"

Girgin sözlerinin devamında, "Şu an hiçbir şey teyzemin iki gözünü geri getirmeyecek ama bir nebze olsun içimiz soğur. Bundan sonraki insanlara faydamız olur. Çünkü bu kişinin ilk vakası değilmiş. Biz üçüncüsü vakasıyız. Sağdan soldan duyduklarımızla, tam emin değiliz ama Adana'da kaldığı bir merkezde de arkadaşının gözünü çıkarmış" diye konuştu.

Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil

Hüseyin Girgin, teyzesi S.Ç.'nin gözlerinden, beyninden iki kez ameliyat geçirdiğini ve gözlerinin görme yetisini tamamen kaybettiğini de sözlerine ekledi.

İLK VUKUATI DEĞİL

Şizofreni tedavisi gören N.K.'nin 10 yıl önce babaannesini başına baltayla vurarak öldürdüğü, 2020 yılında ise Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gören S.G.'nin iki gözünü parmaklarıyla oyduğu, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bir başka kadın hastanın da gözlerini diş fırçasıyla oymaya çalıştığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil - Son Dakika

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