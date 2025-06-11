Haberler.com, Türkiye Brand Summit 2025'te 4. kez "Altın Marka" ödülüne layık görüldü - Son Dakika
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Yaşam

Haberler.com, Türkiye Brand Summit 2025'te 4. kez "Altın Marka" ödülüne layık görüldü

Haberler.com, Türkiye Brand Summit 2025\'te 4. kez "Altın Marka" ödülüne layık görüldü
11.06.2025 11:53
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Türkiye Brand Summit 2025, görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Türkiye'nin marka değerine katkı sunan kişi ve kurumların ödüllendirildiği gecede Haberler.com, 4'üncü kez "Altın Marka" ödülüne layık görüldü. Ödülü Haberler.com ailesi adına Genel Yayın Yönetmenimiz Av. Bedia Teymur aldı.

Türkiye'nin iş, medya ve sanat dünyasını bir araya getiren "Türkiye Brand Summit 2025", dün gece İstanbul'da Zorlu Center & Raffles Hotel'de görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Alanında başarılı işlere imza Atan Nedim Delibaş'ın organizatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin marka değerine katkı sunan kişi ve kurumlar ödüllerine kavuştu.

Haberler.com, Türkiye Brand Summit 2025'te 4. kez 'Altın Marka' ödülüne layık görüldü

SUNUCULUKTAKİ UYUMLARIYLA BEĞENİ TOPLADILAR

Geceye televizyon dünyasının sevilen isimleri Mehmet Aydın ve Işıl Açıkkar sunuculuk yaptı. Gerek sahne hakimiyetleri gerek şıklıklarıyla öne çıkan ikili, ödül töreninin akışını başarılı şekilde yönetti.

Haberler.com, Türkiye Brand Summit 2025'te 4. kez 'Altın Marka' ödülüne layık görüldü

HABERLER.COM'A 4. KEZ "ALTIN MARKA" ÖDÜLÜ

Gecede Türkiye Golden Brand Awards kapsamında alanında fark yaratan medya kuruluşları da ödüllendirildi. Haberler.com, tarafsız, güncel ve objektif habercilik anlayışıyla bir kez daha takdir topladı. Haberler.com, 4'üncü kez "Altın Marka" ödülüne layık görüldü.

Haberler.com, Türkiye Brand Summit 2025'te 4. kez 'Altın Marka' ödülüne layık görüldü

Ödülü, Haberler.com ailesi adına Genel Yayın Yönetmenimiz Avukat Bedia Teymur aldı. Teymur, yaptığı kısa konuşmada, bağımsız gazetecilikten ödün vermeden habercilik yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Haberler.com, Türkiye Brand Summit 2025'te 4. kez 'Altın Marka' ödülüne layık görüldü

İŞ, SANAT VE MEDYA DÜNYASI AYNI ÇATIDA BULUŞTU

Gecede yalnızca medya değil; iş dünyası, sanat camiası ve çeşitli sektörlerde başarıya imza atan birçok isim de ödüllerine kavuştu. Başarılı girişimciler, etkileyici marka temsilcileri, oyuncular, müzisyenler ve gazeteciler; yıl boyunca gösterdikleri performansla ödül gecesinin onur konukları arasında yer aldı.

Haberler.com, Türkiye Brand Summit 2025'te 4. kez 'Altın Marka' ödülüne layık görüldü

İLHAM VEREN GECE

Networking fırsatları, konuşmalar ve sektörel panellerin de yer aldığı Türkiye Brand Summit 2025, iş birliği ve vizyon paylaşımı açısından da değerli bir platform sundu. Katılımcılar, organizasyonun her yıl daha da güçlenerek devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haberler.com, Türkiye Brand Summit 2025'te 4. kez 'Altın Marka' ödülüne layık görüldü
Haberler.com, Türkiye Brand Summit 2025'te 4. kez 'Altın Marka' ödülüne layık görüldü

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Son Dakika Yaşam Haberler.com, Türkiye Brand Summit 2025'te 4. kez 'Altın Marka' ödülüne layık görüldü - Son Dakika

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