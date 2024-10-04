İstanbul'da 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesi devam ediyor - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesi devam ediyor

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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, İSTANBUL Valiliği koordinasyonunda İstanbul Çocukları Vakfı ile hayırseverlerin işbirliğiyle 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesinin ikincisi düzenleniyor.

04.10.2024 15:20
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, İSTANBUL Valiliği koordinasyonunda İstanbul Çocukları Vakfı ile hayırseverlerin işbirliğiyle 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesinin ikincisi düzenleniyor. Maddi geliri yetersiz ailelerin çocuklarıyla, anne ya da babasını kaybetmiş çocukların hayallerinin gerçekleştireceği projenin detayları hakkında İstanbul Valisi Davut Gül bilgi verdi. Vali Gül, " 'Bir Çocuk Bir Dilek Projesi' nin web sayfası var. Bundan sonraki süreçte yaklaşık 4 bin dileği sayfalarımıza yükledik. Sivil toplum kuruluşları hayırseverler, oralardan karşılamak istedikleri dilekleri seçecekler. Eksik kalanları da devletimizin imkanlarıyla inşallah bizler tamamlayıp 29 Ekim'e kadar, Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünde İstanbul'daki bütün yetim kardeşlerimizin dileklerini yerine getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Çocukları Vakfı ile hayırseverlerin işbirliğinde 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesinin ikincisi düzenleniyor. Projede, maddi geliri yetersiz ailelerin çocuklarıyla, anne ya da babasını kaybetmiş çocukların hayallerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Projenin detayları hakkında İstanbul Valisi Davut Gül bilgi verdi. İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıya, siyasi parti milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kaymakamlar katıldı.

'4 BİN 973 DİLEĞİ YERİNE GETİRDİK'

Projeyle ilgili bilgiler vereb İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul Valiliği olarak, İstanbul Çocukları Vakfımızın ve hayırseverlerimizin işbirliğiyle 'Bir çocuk bir dilek' projesini uyguluyoruz. Geçen sene başlattığımız projeyle 39 ilçemizdeki sosyal yardımlaşma vakıflarına kayıtlı yetim çocuklarımıza birer mektup gönderdik. Bu mektupta özetle babalarının, babalarının onların hayatındaki boşluğu dolduramayacağımızı ama bir ağabeyleri olarak, bir büyükleri olarak bize üç dileklerini, yazdıkları takdirde üç dilekten bir tanesini yerine getireceğimizi söyledik. Bununla birlikte 4 bin 973 evladımızın bize ilettiği dileklerin tamamına hayırsever sivil toplum kuruluşlarımız ve kaymakamlarımızın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kaynaklarıyla hepsi yerine getirilmiş oldu. Kendi çocuğunuza sorduğunuzda, ne istiyorsa babası hayatta olmayan yetim evlatlarımızla üç aşağı beş yukarı bunları istediler" dedi

'BU SENE 3 BİN 953 ÇOCUĞUMUZUN TALEBİ VAR'

Geçen sene 4 bin 973 evladımızı talebi vardı diyen Vali Gül, "Bu sene 3 bin 953 çocuğumuzun talebi var. Bu neye göre değişiyor? Şuna göre değişiyor. Sosyal yardımlaşma vakfının kayıtlarında olan ne kadar çocuk varsa hiçbirini atlamadan hepsine mektup yazıyoruz. İlave olarak da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının kayıtlarında olmayan ama şehit çocuğu olan çocuklarımıza da mektuplar yazdık. Yaklaşık 4 bin çocuğa yazdığımız birkaç tane farklı dileği sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizi en çok etkileyenlerden bir tanesi bir çocuğumuzun 'Bize vereceğiniz ya da yazacağımız dilekleri bize değil Gazzeli çocuklara gönderin' demesi. Çocuğun bu duyarlılıkta olması, bunu düşünmesi, bu kardeşliği hissetmesi çok kıymetlidir. Başka bir çocuğumuz iki kardeşler. Birisinin bir dileği var; diğeri de üç dilek yazmış, üç dileğinde de kardeşinin dileğinin gerçekleşmesini istemiş. Çocuk olarak kendisini değil de kardeşinin dileğine öncelik vermesi çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYETİMİZİN 101. YILDÖNÜMÜNDE TÜM YETİM KARDEŞLERİMİZİN DİLEKLERİNİ YERİNE GETİRMİŞ OLACAĞIZ'

Çocukların dileklerini 29 Ekim'e kadar yerine getireceklerini belirten Vali Gül, "Bir çocuk bir dilek projesinin web sayfası var. Bundan sonraki süreçte yaklaşık 4 bin dileği sayfalarımıza yükledik. Sivil toplum kuruluşları hayırseverler, oralardan karşılamak istedikleri dilekleri seçecekler. Eksik kalanları da devletimizin imkanlarıyla inşallah bizler tamamlayıp 29 Ekim'e kadar, Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünde İstanbul'daki bütün yetim kardeşlerimizin dileklerini yerine getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

İstanbul\'da \'Bir Çocuk Bir Dilek\' projesi devam ediyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesi devam ediyor - Son Dakika

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