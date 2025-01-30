İzmir için korkutan deprem raporu! Bornova ve Bayraklı'da binalar ölüm saçıyor - Son Dakika
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Yaşam

İzmir için korkutan deprem raporu! Bornova ve Bayraklı'da binalar ölüm saçıyor

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İzmir'deki binalar adeta ölüm saçıyor. Kentin Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki 60 bin yapının yüzde 35'i "depreme dayanıksız olma ihtimali yüksek" olarak raporlandı. İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bengi Atak, kentin depreme hazırlıksız olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

30.01.2025 14:11  Güncelleme: 16:11
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İzmir merkezli olası bir depremde binaların ne kadar dayanabileceğini anlamak için yapılan envanter çalışmalarından korkutan sonuçlar çıktı. Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde yapıların çoğunluğunun deprem riski teşkil ettiği belirtildi. Kentte 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020 depreminden sonra İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki yapı stokunun envanterini çıkarmak için yapılan çalışmalar devam ediyor.

BORNOVA VE BAYRAKLI'DA YAPILAR ÖLÜM SAÇIYOR

Depremde en çok yıkımın yaşandığı Bornova ve Bayraklı ilçelerinde yapılan envanter çalışmaları sonucunda 2 ilçede bulunan 60 bin yapının yüzde 35'i, 'Depreme dayanıksız olma ihtimali yüksek' olarak tespit edildi. İzmir'de 950 bin 490 yapının bulunduğunu ifade eden İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bengi Atak, "İzmir'in depreme dayanıksız yapılar için bakanlık ve belediye çeşitli rakamlar zikretti. İzmir'deki yapı stokunun yüzde 70'inin soru işareti taşıdığı biliniyor." dedi.

İzmir için korkutan deprem raporu! Bornova ve Bayraklı'da binalar ölüm saçıyor

60 BİN BİNANIN YÜZDE 35'İ DEPREME DAYANIKSIZ

30 Ekim 2020'de Samos'ta yaşanan, İzmir'i etkileyen depremde kentte 12 binanın yıkıldığını hatırlatan Atak, "İzmir merkezli bir deprem yaşandığında binalarımızın ne kadarının dayanabileceğini anlayabilmek için envanter çalışmaları yürütüyoruz. 30 Ekim depreminden en fazla Bornova ve Bayraklı etkilendiği için envanter çalışmaları ilk olarak bu 2 ilçede başladı. Yapı stoku toplam 60 bin olan 2 ilçede yapılan envanter çalışmalarında binaların yüzde 35'inin depreme dayanıksız olma ihtimali yüksek ve en öncelikli olarak ileri analiz edilmesi gereken grupta yer aldığını söyleyebiliriz. Bu öncelikli yapıların arasında 2000 yılı öncesinde yapılmış olan binaların oranı diğerlerine göre daha fazla, bu da 1999 depreminden sonra hazır betonun zorunlu olması, deprem yönetmeliği revizyonları gibi yapılan köklü değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir. Envanter çalışmaları bir önceliklendirme çalışması, dolayısıyla elimizdeki bütçeyle doğru yerden, doğru işleri yaparak en fazla sayıdaki yapıyı korumak amaçlanıyor" açıklamalarında bulundu.

KARŞIYAKA VE KONAK DA İNCELENECEK

Karşıyaka'da da envanter çalışmalarının başlaması için geçen ay belediye meclisinde karar alındığını söyleyen Atak, "Karşıyaka'da yaklaşık 23 bin bina var. Envanter çalışmalarına yakın zamanda başlanarak, bu yıl içinde biteceğini düşünüyorum. Envanter çalışmalarına başladığımız ilçelerdeki yapılar karakteristik ve yıkıma maruz kalması en çok beklenen bölgede. Karşıyaka'dan sonra Konak'ta da envanter çalışmaları bittiğinde İzmir geneline dair büyük bir fikir elde etmiş olacağız. Her ilçeyi tek tek tamamlamayı beklemeden bu veriyle İzmir'e dair bir şey söyleyebilir hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

İzmir için korkutan deprem raporu! Bornova ve Bayraklı'da binalar ölüm saçıyor

"İMAR BARIŞIYLA AFFEDİLEN YAPI SAYISI BELİRSİZ"

İzmir'de imar barışı ile affedilen yapı sayısının bilinmediğine dikkati çeken Atak, "İmar Barışı'ndan faydalanan yapıların mutlaka kontrol edilmesi lazım. Yüksek ihtimalle riskli çıkacağını söylemek çok yanlış olmaz. Çünkü bina tasarlanıp üretilirken belirli bir yük taşıyacağı varsayımıyla üretiliyor. Binaya ekleme, taşıyıcı sistem daha güçlü hale getirmeden yapılırsa riskli çıkma olasılığı çok yüksek" dedi.

"BİNALAR 3-5 YILDA BİR BAKIM ONARIMDAN GEÇMELİ"

Yapıların periyodik olarak bakım ve onarımdan geçmesi gerektiğini dile getiren Atak, "Araçların trafiğe çıkabilmesi için her yıl muayeneye giriyor. Buna benzer şekilde yapılar da yasal prosedürlerle kontrol altına alınarak, 3-5 yılda bir bakılabilir. Binalar dış etkiler nedeniyle durup dururken de zarar görebiliyor. İzmir'de nemli havadan, denizden dolayı sülfata dayanıklılığı olmayan betonlarda aşınmalar daha fazla oluyor. O nedenle periyodik kontroller kişilerin cahilce yaptıkları değişikliklerin önüne geçecektir." dedi.

"TAŞIYICI SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK CİNAYETLE EŞ DEĞER TUTULMALI"

Bilinçsiz tadilatlardaki tehlikeye dikkat çeken Atak, "Kat eklemeleri ya da basit bir duvar tadilatı gibi görünen şeyler taşıyıcı sisteme büyük bir zarar verebiliyor. Pencereleri büyütmek, odaları arasındaki duvarları yıkmak veya binanın kullanım amacını değiştirmek tek başına verilebilecek bir karar değil. Konut olarak kullanılmak üzere üretilmiş bir binayı dershaneye ya da okula çevirmek binanın deprem performansını zayıflatıyor. Binanın taşıyıcı sisteminde değişiklik yapmak, cinayetle eş değer tutulmalı" diye konuştu.

İzmir için korkutan deprem raporu! Bornova ve Bayraklı'da binalar ölüm saçıyor

"İZMİR DEPREME HAZIR DEĞİL"

İzmir'in depreme hazır olmadığını vurgulayan Atak, "Atılan somut adımlar oldukça az. Kentsel dönüşüm ekonomik gücü yüksek olan kesimlerde yapılıyor. Örneğin depremden sonra Karşıyaka'da sahil evlerinde daha çok dönüşüm oldu. Esas ihtiyaç sahiplerinde bunu yapacak güç yok. Devlet kurumlarının da desteklemeye çok fazla niyeti yok. Yine unutma eğilimindeyiz. İzmir'de yapılan envanter çalışmaları, Deprem Master Planı, çalıştaylar umut verici ancak somuta dönüştüğü zaman daha doyurucu hale gelecek. Acil durum eylem planlarının hızlı şekilde ortaya koyulması lazım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediye, sivil toplum örgütleri, AFAD gibi kurumlar bu konuda aynı dili konuşmalı. İzmir'de sadece deprem değil, yoğun yağışları ya da denizin kabarmasını afet olarak hissediyoruz. Dolayısıyla da şehir bize daha hazırlıklı ve iş birliği halinde olmamız gerektiğini söylüyor. Çaba var ama maalesef yeterli değil" şeklinde konuştu.

İzmir için korkutan deprem raporu! Bornova ve Bayraklı\'da binalar ölüm saçıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İzmir için korkutan deprem raporu! Bornova ve Bayraklı'da binalar ölüm saçıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Uğur Kart:
    KÖTÜYE BİŞEY OLMAZ CHPKK HALLEDER 5 11 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    uğur sen tam bir malsın 9 3 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    izmirin yerle bir olmasını görmeyi herşeyden çok isterdim ama olmaz tanrı denen şey izmiri baya koruyor 0 3 Yanıtla
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