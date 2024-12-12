Japon deprem uzmanı İstanbul'un en güvenli ilçelerini açıkladı - Son Dakika
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Yaşam

Japon deprem uzmanı İstanbul'un en güvenli ilçelerini açıkladı

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Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, beklenen İstanbul depremi için 257 yıllık periyodun sona erdiğini söyleyerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Moriwaki, megakentte depremden en az etkilenmesini beklediği dört ilçeyi de açıkladı.

12.12.2024 12:33  Güncelleme: 12:57
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Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin aktif fay haritasını yorumladı. Deprem riski yüksek ve görece daha az risk taşıyan illeri belirten Moriwaki, özellikle dört bölgeye dikkat çekti.

Bir YouTube kanalına konuk olan Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'de depremler domino etkisi yaratabilir ve kimi zaman geriye dönebilir" açıklamasında bulundu. Yoshinori Moriwaki'ye göre, Kırklareli, Konya, Niğde ve Karaman deprem açısından görece daha güvenli iller arasında.

İSTANBUL'UN EN GÜVENLİ İLÇELERİ

İstanbul'da ise Ataşehir, Beşiktaş, Şişli ve İstinye gibi sert zeminli, denizden uzak ve yüksek bölgeler deprem açısından nispeten daha güvenli.

TEHLİKELİ BÖLGELERİ DE SAYDI

Moriwaki, Kahramanmaraş, Elazığ, Hatay ve Doğu Anadolu hattının güneybatı kolunu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgeleri arasında nitelendirdi. Depremlerin domino etkisiyle ilerleyebileceğini ve bazen geriye dönebileceğini belirten Moriwaki, Bingöl- Karlıova, Muş, Bitlis ve Ege Bölgesi'nin de dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. İzmir'in fay hattının kısa ve ince olduğunu, bu nedenle büyük bir deprem beklenmediğini ancak sık depremlerin yaşanabileceğini kaydetti.

"DEPREM BEKLENTİSİ BİZİ ŞAŞIRTMIYOR"

Büyük İstanbul depremine ilişkin periyodun dolduğunu vurgulayan Yoshinori Moriwaki, "İstanbul'da 1509 ve 1766'da büyük depremler oldu. Bu iki olay arasında 257 yıl vardı. Aynı periyot hesaplandığında 2023 yılına ulaşılıyor" dedi. Enerji birikiminin devam ettiğini belirten Moriwaki, "Bu nedenle deprem beklentisi bizi şaşırtmıyor" açıklamasında bulundu.

Japon deprem uzmanı İstanbul\'un en güvenli ilçelerini açıkladı

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Son Dakika Yaşam Japon deprem uzmanı İstanbul'un en güvenli ilçelerini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Vatandaş Rıza:
    besiktas ve istinye nasil denizden uzak?? ayrica istinye, ilce degil.. bu japon once cografya ogrensin 34 5 Yanıtla
  • Onur coban:
    malmö-Gs macı üst olurmu hocam bi baksanız onada 17 0 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Toranaga Esenyurt diyecek sandım. 8 1 Yanıtla
  • Alpi:
    Beşiktaş denize çok uzak tabi canım 8 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    istinye denizden uzak mı :)) 5 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    evet beşiktaş denizden bayağı bi uzak.. 5 0 Yanıtla
  • academi68 sadekalem:
    Halt var açıklıyorlar sonra kira parasına derman yetmez 4 0 Yanıtla
  • Abuzer:
    İstanbulun depreme dayanıklı ilçesi BAŞAKŞEHİRDİR NOT:orda oturmuyorum 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalan 2 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    başakşehir yokmu 2 0 Yanıtla
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