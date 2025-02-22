Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında yanıyor - Son Dakika
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Yaşam

Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında yanıyor

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangın, kar yağışına rağmen yaklaşık 5 gündür sürüyor. Yanan gazın türünün tespiti için çalışmaların sürdüğü, numunelerin incelendiği bildirildi.

22.02.2025 11:39
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Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı. Ekipler bölgede önlem alırken, yangın kar yağışına rağmen yaklaşık 5 gündür sürüyor.

NUMUNE ALINDI

Metan gazı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesi ile alevleri söndürürken; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.

Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

NUMUNELER İNCELENİYOR

Numune alımı ve ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi. Yanan gazın türünün tespiti için alınan numuneler gönderilirken, incelenmesinin sürdüğü öğrenildi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis ve belediye zabıta ekipleri 7/24 esasına dayalı bekleyişlerini sürdürüyor.

Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında yanıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında yanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Adem Sevindik null:
    Kesin doğalgaz vardır zamlar yolda 23 40 Yanıtla
  • mert çelik:
    3 kez ayı habere cevap yazıyoruz ustunu kapatın oksıjenle reaksıyonu kesın soner hıcmı ulkede kımya muhendısı yok ulke dısından ıthal edın kımyasal reaksıyon var o2 kesılmesı lazım ustunu kapatın..yarın yıne yazarım 16 38 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    GREJUA ATEŞİ OLDU SÖNMÜYOR 2 8 Yanıtla
  • Tahsin Derin:
    kesin birinin benzin istasyonunda kaçak var oda bu bahceden kaçak vermiş bana zeki alasya ve metin akpınar filmi 2 8 Yanıtla
  • Görkem Fehmi Şengül:
    Magallenin havaya uçmasını bekliyorlar 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında yanıyor - Son Dakika
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