Kavurucu sıcaklar, tarlalara serilen halıların daha fazla pastelleşmesini sağlayacak - Son Dakika
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Yaşam

Kavurucu sıcaklar, tarlalara serilen halıların daha fazla pastelleşmesini sağlayacak

Kavurucu sıcaklar, tarlalara serilen halıların daha fazla pastelleşmesini sağlayacak
04.07.2025 17:24
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki tarım arazileri, hasat sonrası halı ve kilimlerle kaplanıyor. Kök boyalarıyla boyanmış ve çeşitli motiflerle süslenmiş halı ve kilimler, 40 derece sıcaklık altında renkleri solup pastelleşene ve mikroplardan arınıncaya kadar tarlalarda bırakılıyor. Kavurucu sıcaklar, halıların daha fazla pastelleşmesini sağlıyor. Eylül ayı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki yüzlerce dönümlük tarım arazilerinde hasat döneminin sona ermesiyle farklı bir hareketlilik yaşanıyor.

TARLALAR HALI VE KİLİMLERLE KAPLANDI

Türkiye'nin farklı illerinden toplanan kök boyalarıyla boyanmış, Yörük motifleri başta olmak üzere çeşit çeşit motifle bezenerek dokunmuş eski halı ve kilimler, tarlalara seriliyor. İlkbaharda tarım ürünlerinin hasadı için tarlalarda günlerce çalışan işçiler, bu sefer 40 derece sıcaklık altında halı ve kilimlerin renkleri solarak pastele dönüşmesi ve mikroplardan arınması için ter döküyor.

DAHA FAZLA PASTELLEŞMESİNİ SAĞLIYOR

Zaman zaman rüzgar nedeniyle ters dönen, kıvrılan halılar hemen düzeltiliyor, belli aralıklarla da tozlarından arındırılıyor. Kentte etkili olan kavurucu sıcaklar, halıların daha fazla pastelleşmesini sağlıyor. Antalya sıcağı altında yazı geçiren halı ve kilimler, eylülden itibaren toplanmaya başlanıp yurt dışındaki satış bölgelerine gönderiliyor.

"HALILAR ANTALYA SICAĞI ALTINDA YAZ MEVSİMİNİ GEÇİRİYOR"

Döşemealtı ilçesindeki tarım arazilerine serilen el dokuması halıların ticaretini yapan şirketin saha sorumlusu Ayşe Akbaba, Anadolu'nun değişik bölgelerinden toplanan halı ve kilimlerin yıkanıp kurutulduktan sonra onarımdan geçirildiğini belirtti.

Halıların renginin pastelleşmesi için tarlalara özenle serildiğini aktaran Akbaba, "Halılar Antalya sıcağı altında yaz mevsimini geçiriyor. Bugünlerde etkili olan kavurucu sıcaklar insanları olumsuz etkiliyor ama halıların daha fazla ve erken pastelleşmesini sağlıyor. Bu halılar da yurt dışında daha fazla ilgi görüyor." dedi.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Sıcak havalarda çalışmanın zor olduğunu ifade eden Akbaba, halıları tarlaya serdikten sonra da her gün düzenli olarak ters düz yaptıklarını bu nedenle yoğun bir mesai içerisinde olduklarını kaydetti. Akbaba, halı tarlalarının Türkiye'de tanındığını ve her gün yerli ve yabancı turistlerin gelerek fotoğraf çektiğini dile getirdi.

"HALILAR BU SICAK ALTINDA ADETA GÜZELLEŞİYOR"

İşçilerden Hacer Çukur da her gün sabah saatlerinde halı tarlasına gelerek halı ve kilimleri tek tek güneşe serdiklerini ifade etti. Sıcak havaların kendilerini zorladığını aktaran Çukur, "Sıcaklar bizi zorluyor ama halılar için iyi. Halılar bu sıcak altında adeta güzelleşiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Turizm, Emlak, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kavurucu sıcaklar, tarlalara serilen halıların daha fazla pastelleşmesini sağlayacak - Son Dakika

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