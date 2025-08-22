Kazlar Tatilcilerin Gözdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kazlar Tatilcilerin Gözdesi

Kazlar Tatilcilerin Gözdesi
22.08.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de tahliye edilen kazlar, tatilcilerin ilgisini çekerek sahilde vakit geçirmeye başladı.

BALIKESİR'de denize girdikleri için şikayet edilip kümese kapatılan, DHA'nın haberinin ardından denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla, kümeslerinden 'şartlı tahliye' edilen kazlar, bahçeden çıkıp, sahile inmeye başlayınca yine tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tatilciler tarafından bahçeden alınıp, sahile getirilen kazlar, onlarla birlikte duş altında serinliyor.

Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi'nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 11 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı. Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi. Sayıları 11 yılda 30'a ulaşan kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı olurken, bu durumdan rahatsız olanlar CİMER'e şikayette bulununca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.

1 AY KÜMESTE KALDILAR

Cezai işlem uygulanmaması için kümese kapatılan kazlardan 8'inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğü iddia edilirken, DHA'nın haberinin ardından kümesteki kazlara 21 Temmuz'da 'şartlı tahliye' geldi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran haberin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kazların kümesten çıkarılabileceğini söyledi. Kararın tebliğ edildiği Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş, 1 ay boyunca kümeste kapalı olan kazları, bahçeye saldı. Denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kümesten çıkmalarına izin verilen kazlar, bahçede gezebildi, su kaplarına koyulan su ile serinledi. Şartlı olarak kümesten çıkmalarına izin verilen kazları merak eden tatilciler, Keşniş'in çiftliği andıran bahçesine ziyarette bulunurken, kazları da beraberlerinde sahile indirmeye başladı. Bahçeden çıkıp, sahile inmeye başlayan kazlar yine tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tatilciler tarafından bahçeden alınıp, sahile getirilen kazlar, onlarla birlikte duş altında serinledi.

'HALK KENDİSİ GELİP KAZLARI BAHÇEDEN ÇIKARIYOR'

Şartlı tahliye edilen kazların, vatandaşlar tarafından sahile indirildiğini söyleyen Mehmet Keşniş, "Halk kendi gelip, kazları bahçeden çıkarıp, denize girmelerine izin veriyor. ve onlarla beraber denize girip, ondan sonra sahilde birlikte geziniyorlar. Belediyenin yaptığı duşlardan duş alıp, sonra kümesin bulunduğu bahçeye gönderiyorlar" dedi.

'BİZ ONLARIN DOĞASINI KİRLETİYORUZ'

Denizden çıktıktan sonra sahilde gördüğü kazlara duş sıralarını da veren tatilciler, kazların değil, insanların çevreyi kirlettiklerini söyleyerek, "Hayvanların bir zararı yok bence, biz onların doğasını kirletiyoruz" derken, kazların kümeste değil doğada bulunmaları gerektiğini söyleyen Feyza Düdük (11), "Kimseye zararları yok, onların da özgür olmaları gerekir. Çok tatlılar bence, insanlara neşe katıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kazlar Tatilcilerin Gözdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:12:59. #7.13#
SON DAKİKA: Kazlar Tatilcilerin Gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.