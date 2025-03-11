Ünlü otel her an yıkılabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Ünlü otel her an yıkılabilir

Geniş Video İzle

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, medyada Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk ile ilgili haberler üzerine bir açıklama yaptı. Ünlü, "Yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip nihai yıkım kararı sonrası bir iş programı dahilinde yıkım iş ve işlemlerini gerçekleştirecektir" açıklamasında bulundu. Sinpaş'tan yapılan açıklamada ise muhtemel bir yıkımın yasaya aykırı olacağı öne sürüldü.

11.03.2025 11:16  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve 1987 yılında merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde ilk inşaat çalışmalarına başlanan İçmeler Mahallesi Kızılkum Bölgesi'ndeki Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Son günlerde birçok basın yayın organında yayınlanan 'Sinpaş'a yıkım kararı' başlıklı haberlerle ilgili kafalarda soru işaretleri oluşmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmaris Belediyesi'ne 'yıkım' talimatı verdiği yönünde yanlış algıya yol açabilecek haberler yapılmıştır."

"HER KAÇAK YAPI İÇİN AYNI YAZI GÖNDERİLİYOR"

"Öncelikle Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeye yıkım talimatı verildiğinin iddia edildiği yazı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilmemiştir. Bu yazı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilmiştir. Bölgenin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' olması ve kırsal mahallelerin tamamında plan olmaması nedeni ile kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bu bölgede yapılan her kaçak yapı için aynı yazı ilgili kurumlara gönderilmektedir" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: Sinpaş Kızılbük Oteli yasal işlemlerin ardından yıkılacak

"SİNPAŞ KIZILBÜK OTELİ YASAL İŞLEMLERİN ARDINDAN YIKILACAK"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının Otel ve Devremülk inşaatına özel gönderilmiş bir yazı olmadığını ifade eden Başkan Ünlü, "Tüm kaçak yapılar için öncelikle ilçe belediyesi akabinde büyükşehir belediyesinin yasa gereği yapması gereken iş ve işlemleri hatırlatan maktu bir yazı örneğidir. Belediyemizde aynı yazı içeriğinde yüzlerce yazı bulunmaktadır. Esasen Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk özelinde yazılmış bir yazı olmayıp tüm kaçak yapılar için yazılan rutin bir yazıdır. Ancak belediyemiz kaçak yapı sürecini tüm diğer kaçak yapılarda olduğu gibi Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatında da titizlikle ve ciddiyetle takip etmekte olup yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip nihai yıkım kararı sonrası bir iş programı dahilinde yıkım iş ve işlemlerini gerçekleştirecektir. Öte yandan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı özelinde ise belediyemizce nihai mahkeme kararının verilmesi ihtimali düşünülerek yıkım ihalesi hazırlıklarına bir süredir devam edilmekte olup sonuca ulaşmıştır. Muhtemelen bir hafta içerisinde sonuçlanacak ve ihaleye çıkılacaktır. Bilginize sunarız" ifadelerine yer verildi.

SİNPAŞ, "YIKILMASI YASAL DEĞİL" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Son günlerde yeniden tartışma konusu olan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk ile ilgili Sinpaş'tan Kamuyu aydınlatma Platformu'na bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şirketimizin Marmaris'te yürütmekte olduğu proje ile ilgili olarak idari ve yargısal süreçler devam etmekte olup henüz şirketimizin yürüttüğü projeler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır. Marmaris Belediyesinin, idari istikrar ilkesi gereği daha önce kendi aldığı kararların aksine işlem yapması, yargılama devam ederken geri dönülemez telafisi imkansız kararlar alması ve bunları uygulaması da yasal olarak imkansızdır.

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: Sinpaş Kızılbük Oteli yasal işlemlerin ardından yıkılacak

"YAPI RUHSATLARINA AYKIRI FAALİYETİMİZ OLMADI"

Kamuoyuna daha önce defaatle açıkladığımız üzere, şirketimiz konu proje kapsamında, imar planı, imar durumu ve belediyesince verilen yapı ruhsatlarına aykırı hiçbir faaliyette bulunmamıştır. Projenin otel ve devre mülkten oluşan ilk etabı Marmaris Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarına göre inşa edilmiş, Marmaris Belediyesi, yapının ruhsata uygun olarak tamamlandığı için yapıya iskan ruhsatı da düzenleyerek vermiştir. İskanı dahi alınmış bir yapının yıkılması veya yıkılmasına ilişkin karar alınması da yasal olarak mümkün değildir. Yerleşik Danıştay kararlarında da iskanı alınmış bir yapının sahibine kazanılmış hak sağladığı tartışmasızdır. Yine projenin ikinci etabının inşaatı da büyük ölçüde tamamlanmış, kazanılmış hak sağlayan seviyeyi geçmiştir. Bugüne kadar şirketimize anılan yapıların yıkılmasına ilişkin Marmaris Belediyesince alınmış hiçbir encümen kararı da tebliğ edilmemiştir. Yine bu yapıların yıkılmasına ilişkin herhangi bir resmi talimatın, yazının bulunduğuna dair ortada hiçbir bilgi ve belge yoktur. Esasen ilgili Marmaris Belediyesi de yıkım konusunda kesinleşmiş bir yargı kararının olmadığını ve yargılamanın neticesini beklediklerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Ortada kesinleşmiş bir karar olması bir kenara ortada yıkıma ilişkin bir karar dahi yoktur.

"HABERLER MANİPÜLATİF AMAÇLI"

Tüm bu haberlerin ve paylaşımların belli hesaplarca manipülatif amaçlarla yayıldığı tartışmasız olup ilgili platformlarda yer alan haber ve yorumların yanıltıcı, gerçeğe aykırı ve yatırımcıları yanıltmaya yönelik bilgi içerdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Şirketimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi uyarınca, sermaye piyasasında yanıltıcı, yanlış veya eksik bilgi verilerek yatırımcıların yönlendirilmesi ve piyasanın manipüle edilmesine yönelik eylemlerin suç teşkil ettiğini hatırlatır. Bu çerçevede, basın yayın organları ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla şirketimiz hakkında gerçeğe aykırı haberler yayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif açıklamalar yapan ve şirketimizin ticari itibarını zedeleyerek hisse fiyatımızı manipüle etmeye çalışan kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai süreci başlatma hakkımız saklıdır. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin ilgili mevzuat kamuya açıklanması gereken kapsamında her türlü bilgiyi şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak paylaşmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ünlü otel her an yıkılabilir

Ekonomi Türkiye, Acar Ünlü, Marmaris, Ekonomi, Turizm, Gündem, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü otel her an yıkılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Trump’tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir
Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi Bambaşka bir görev teklif ettiler Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler
Sokak ortasında uyuşturucu satışı Dakikalar içinde bitti Sokak ortasında uyuşturucu satışı! Dakikalar içinde bitti
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu

11:00 Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
10:41 Bu cesareti nereden alıyorlar Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
09:17 Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
15:51 Trump’tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir
15:48 Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi Bambaşka bir görev teklif ettiler Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler
15:40 Sokak ortasında uyuşturucu satışı Dakikalar içinde bitti Sokak ortasında uyuşturucu satışı! Dakikalar içinde bitti
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:21 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
15:20 DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:13 Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 11:52:10. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü otel her an yıkılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.