Ünlü otel her an yıkılabilir

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve 1987 yılında merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde ilk inşaat çalışmalarına başlanan İçmeler Mahallesi Kızılkum Bölgesi'ndeki Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Son günlerde birçok basın yayın organında yayınlanan 'Sinpaş'a yıkım kararı' başlıklı haberlerle ilgili kafalarda soru işaretleri oluşmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmaris Belediyesi'ne 'yıkım' talimatı verdiği yönünde yanlış algıya yol açabilecek haberler yapılmıştır."

"HER KAÇAK YAPI İÇİN AYNI YAZI GÖNDERİLİYOR"

"Öncelikle Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeye yıkım talimatı verildiğinin iddia edildiği yazı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilmemiştir. Bu yazı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilmiştir. Bölgenin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' olması ve kırsal mahallelerin tamamında plan olmaması nedeni ile kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bu bölgede yapılan her kaçak yapı için aynı yazı ilgili kurumlara gönderilmektedir" dedi.

"SİNPAŞ KIZILBÜK OTELİ YASAL İŞLEMLERİN ARDINDAN YIKILACAK"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının Otel ve Devremülk inşaatına özel gönderilmiş bir yazı olmadığını ifade eden Başkan Ünlü, "Tüm kaçak yapılar için öncelikle ilçe belediyesi akabinde büyükşehir belediyesinin yasa gereği yapması gereken iş ve işlemleri hatırlatan maktu bir yazı örneğidir. Belediyemizde aynı yazı içeriğinde yüzlerce yazı bulunmaktadır. Esasen Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk özelinde yazılmış bir yazı olmayıp tüm kaçak yapılar için yazılan rutin bir yazıdır. Ancak belediyemiz kaçak yapı sürecini tüm diğer kaçak yapılarda olduğu gibi Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatında da titizlikle ve ciddiyetle takip etmekte olup yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip nihai yıkım kararı sonrası bir iş programı dahilinde yıkım iş ve işlemlerini gerçekleştirecektir. Öte yandan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı özelinde ise belediyemizce nihai mahkeme kararının verilmesi ihtimali düşünülerek yıkım ihalesi hazırlıklarına bir süredir devam edilmekte olup sonuca ulaşmıştır. Muhtemelen bir hafta içerisinde sonuçlanacak ve ihaleye çıkılacaktır. Bilginize sunarız" ifadelerine yer verildi.

SİNPAŞ, "YIKILMASI YASAL DEĞİL" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Son günlerde yeniden tartışma konusu olan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk ile ilgili Sinpaş'tan Kamuyu aydınlatma Platformu'na bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şirketimizin Marmaris'te yürütmekte olduğu proje ile ilgili olarak idari ve yargısal süreçler devam etmekte olup henüz şirketimizin yürüttüğü projeler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır. Marmaris Belediyesinin, idari istikrar ilkesi gereği daha önce kendi aldığı kararların aksine işlem yapması, yargılama devam ederken geri dönülemez telafisi imkansız kararlar alması ve bunları uygulaması da yasal olarak imkansızdır.

"YAPI RUHSATLARINA AYKIRI FAALİYETİMİZ OLMADI"

Kamuoyuna daha önce defaatle açıkladığımız üzere, şirketimiz konu proje kapsamında, imar planı, imar durumu ve belediyesince verilen yapı ruhsatlarına aykırı hiçbir faaliyette bulunmamıştır. Projenin otel ve devre mülkten oluşan ilk etabı Marmaris Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarına göre inşa edilmiş, Marmaris Belediyesi, yapının ruhsata uygun olarak tamamlandığı için yapıya iskan ruhsatı da düzenleyerek vermiştir. İskanı dahi alınmış bir yapının yıkılması veya yıkılmasına ilişkin karar alınması da yasal olarak mümkün değildir. Yerleşik Danıştay kararlarında da iskanı alınmış bir yapının sahibine kazanılmış hak sağladığı tartışmasızdır. Yine projenin ikinci etabının inşaatı da büyük ölçüde tamamlanmış, kazanılmış hak sağlayan seviyeyi geçmiştir. Bugüne kadar şirketimize anılan yapıların yıkılmasına ilişkin Marmaris Belediyesince alınmış hiçbir encümen kararı da tebliğ edilmemiştir. Yine bu yapıların yıkılmasına ilişkin herhangi bir resmi talimatın, yazının bulunduğuna dair ortada hiçbir bilgi ve belge yoktur. Esasen ilgili Marmaris Belediyesi de yıkım konusunda kesinleşmiş bir yargı kararının olmadığını ve yargılamanın neticesini beklediklerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Ortada kesinleşmiş bir karar olması bir kenara ortada yıkıma ilişkin bir karar dahi yoktur.

"HABERLER MANİPÜLATİF AMAÇLI"

Tüm bu haberlerin ve paylaşımların belli hesaplarca manipülatif amaçlarla yayıldığı tartışmasız olup ilgili platformlarda yer alan haber ve yorumların yanıltıcı, gerçeğe aykırı ve yatırımcıları yanıltmaya yönelik bilgi içerdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Şirketimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi uyarınca, sermaye piyasasında yanıltıcı, yanlış veya eksik bilgi verilerek yatırımcıların yönlendirilmesi ve piyasanın manipüle edilmesine yönelik eylemlerin suç teşkil ettiğini hatırlatır. Bu çerçevede, basın yayın organları ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla şirketimiz hakkında gerçeğe aykırı haberler yayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif açıklamalar yapan ve şirketimizin ticari itibarını zedeleyerek hisse fiyatımızı manipüle etmeye çalışan kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai süreci başlatma hakkımız saklıdır. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin ilgili mevzuat kamuya açıklanması gereken kapsamında her türlü bilgiyi şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak paylaşmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.