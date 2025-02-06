Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur'un mal varlığına kayyum talebi - Son Dakika
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Yaşam

Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur'un mal varlığına kayyum talebi

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Arabesk müziğin en önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un vasiyeti, Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Sanatçının mirasının bir kısmını çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bıraktığı belirtildi. Vasiyete diğer çocukları Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı tarafından kayyum talep edildi.

06.02.2025 13:35  Güncelleme: 13:42
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Şarkıcı, besteci, söz yazarı, yönetmen ve oyuncusu Ferdi Tayfur, geçen 15 Aralık'ta Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy mevkisinde bulunan evinde rahatsızlanıp, bir özel hastaneye kaldırıldı. Tayfur, buradaki ilk müdahaleler sonrasında sevk edildiği Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı hayatını yitirdi. Tayfur'un İstanbul'a götürülen cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, bugün Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. Vasiyetin açıklanacağı Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt ve bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve Tayfur'un birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı ile anneleri katıldı. Tayfur'un oyuncu Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'un yerine ise duruşmaya avukatı katıldı.

MİRASIN BİR KISMI BAĞIŞLANDI

Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV'e bağışladı. Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK'ya bırakıldı.

Diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı belirtildi.

Sanatçının Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı okundu.

Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur'un mal varlığına kayyum talebi

"SAYGI VE ONUR DUYUYORUZ"

Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, Ferdi Tayfur ile en son ölmeden önce görüştüklerini söyleyerek, "Ferdi ile hep konuşuyorduk. Mirasının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı, saygı duyuyoruz, onur duyuyoruz onunla" dedi.

KAYUM TALEP EDİLDİ

Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ve Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'un avukatı Edanur Türker Yıldız, "Tuğçe Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Bazı durumlar var, buna ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yaparız. Zaten vasiyetnamenin iptali için de dava açtık. Mahfuz listenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız" dedi. Tayfur'un vasiyetine itiraz ettiklerini vurgulayan Avukat Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiklerini de kaydetti.

Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur'un mal varlığına kayyum talebi

Vasiyete yapılan itiraz nedeniyle 29 Nisan'da tekrar duruşma yapılmasına karar verildi.

Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur\'un mal varlığına kayyum talebi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur'un mal varlığına kayyum talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Eyup Orhan:
    ferdi tayfur çok zalimlik etmiş herne olmuşsa olsun 33 34 Yanıtla
  • ferhat eser:
    vasiyet açıklanmış ve konu kapanmıştır merhum bırakmak istediği mirasını avukatına tebliğ etmiştir 53 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Eğer kayyum atama gibi bir durum olursa Yıllardır süre gelen VASİYET kavramının bir önemide kalmaz 53 3 Yanıtla
  • Osman Koca:
    diğer tarafta malın varsa sat baba..bak ne haldeler 47 3 Yanıtla
  • Yusuf Miral:
    yav ferdi abi TSK bir daire 8 villayı lösev bırakmışsın bence TSK az bırakmış. 28 21 Yanıtla
    Adem Abatay:
    Burada bir oyun var gibi 1 0
  • Şükran AKCAN:
    keşke hepsini yeseydi 39 0 Yanıtla
  • murat olguner:
    Bence bu işte bı iş var 100 de 90 29 4 Yanıtla
  • miray:
    Paranın Gözü Kör Olsun... 26 1 Yanıtla
  • Adem Abatay:
    Burada yiğenle avukat arasında tuhaf bir ilişki hissediyorum. Bu durum ortaya çıkar ve evlatları arasında eşit şekilde paylaştırılır. Hatta ferdi Tayfurun en az 1 yıl geriye gidip gelirleri ile giderleri arasında uyumluluk incelenmeli. O milyonların sevdiği sanatcı yı rezil ettiler, bir ferdi sever olarak üzüldüm. 21 5 Yanıtla
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