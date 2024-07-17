Mısır Çarşısı\'nda Geleneksel Aşure Festivali Düzenlendi

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Mısır Çarşısı Geleneksel Aşure Festivali 28'inci kez düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katılım sağladığı etkinlikte 20 bin kişilik aşure dağıtımı yapıldı. Ay ve yıldızla süslenen aşure kazanları vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı Esnafları Derneği iş birliğiyle '28'nci Mısır Çarşısı Geleneksel Aşure Festivali' düzenlendi. Muharrem ayı dolayısıyla Eminönü Tarihi Mısır Çarşısı'nda 5 dev kazanda 20 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Mısır Çarşısı esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

VALİ GÜL: BÜTÜN FARKLILIKLAR AYNI KAZANDA BİR ARAYA GELDİ

Aşurenin önemine değinen İstanbul Valisi Davut Gül, "Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi daim eylesin. Tıpkı bu aşurede olduğu gibi bütün farklılıklar aynı kazanda bir araya geldiler ve güzel bir tat ortaya çıktı. Türkiye'de aynen böyleyiz. Emeği geçen esnaflarımıza ve hayır sahiplerimize teşekkür ediyorum. İnşallah birliğimiz bütünlüğümüz hep daim olacak. Bu vesileyle ehlibeyt sevgisini yüreğinde hisseden bütün kardeşlerimize baş sağlığı diliyorum. Allah şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin" şeklinde konuştu.

TURAN: AŞURE BİZİM GELENEĞİMİZDE HEM BİR MATEM GÜNÜ HEM DE MUKADDES BİR GÜNDÜR

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Aşure günü vesilesiyle aşure kazanı kaynatıldı. Hem bu geleneğimizin gelecek nesillere aktarılması açısından hem de esnafımızın gönlünün zenginliğini göstermesi açısından güzel bir gelenek. Bu gelenek uzun yıllardır devam ediyor. Aşure bizim geleneğimizde hem bir matem günü hem de mukaddes bir gündür. Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve aşure günümüz de mübarek olsun diyoruz" dedi.

"İLK BURADA TADIYORUM"

Dağıtılan aşureyi alan Gülnihal Çengel "Ben buraya alışverişe gelmiştim. Sonra ayaklarım beni buralara getirdi. Allah bereketini arttırsın. Biz aşure pişirememiştik ilk burada tadıyorum" diye konuştu.