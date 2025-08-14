Otizmli Mehmet\'in Eğitim Merkezindeki İhmal

ANTALYA'da yaşayan otizmli Mehmet Ay (20), iddiaya göre özel eğitim merkezinde düşüp kalçasını kırdı. Ancak Ay'ın ailesine çocuklarının düştüğü söylenmedi. Kalçasının kırıldığı 4 gün sonra fark edilen Mehmet, ameliyat edildi. Aile, merkez yetkilileri hakkında şikayetçi oldu.

Kepez ilçesinde yaşayan Fatma ve Uğur Ay çiftinin 3 çocuğundan Mehmet'e, 6 aylıkken otizm teşhisi konuldu. Ay ailesi, Mehmet'i küçük yaştan itibaren Kepez ilçesindeki bir özel eğitim merkezine göndermeye başladı. Yıllardır burada eğitim alan Mehmet Ay, 25 Temmuz'da eğitim merkezine gitmek için yürüyerek evden çıkıp servisine bindi.

RAHATSIZLANDIĞINI SÖYLEDİLER

Aileye, 2 saat sonra çocuklarının rahatsızlandığı haberi verildi. Merkezdeki yetkililer, Mehmet'i servisle eve gönderdiklerini, yürüyemeyecek durumda olduğu için aşağıda karşılamaları gerektiğini söyledi. Baba Uğur Ay, durumunu anlamak için oğlunu servisten indirerek, aracıyla hastaneye götürdü. Doktorların çocuğun durumunu sorması üzerine yeniden merkezdeki yetkilileri arayan baba Ay, 'Düşmedi' cevabını aldı. Taburcu edilen Ay'ın ağrıları dinmeyince 4 gün sonra yeniden doktora götürüldü.

Burada çekilen röntgen sonucunda kalçasında kırık olduğu ortaya çıkan Mehmet Ay, hemen ameliyata alındı. Kalçasına 4 vida takılan Mehmet'in ailesi, çocuklarının düştüğünü kendilerinden sakladığı, bu nedenle tedavisinin aksadığı gerekçesiyle eğitim merkezi yetkililerinden şikayetçi oldu.

'DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMEDİLER'

Merkez yetkililerinin olayı gizlediğini iddia eden Uğur Ay, "Oğlumu cuma günü sağlıklı bir şekilde eğitim merkezine gitmesi için servise teslim ettim. 2 saat sonra eğitim merkezinden arayıp oğlumun rahatsızlandığını, servisle eve gönderdiklerini ancak yürüyemediği için karşılamamız gerektiğini söylediler. Eve hiç çıkartmadan hastaneye götürdük. Düştüğünü söylemedikleri için röntgen çektirilmedi. Tahlillerde enfeksiyon çıkınca doktorlar enfeksiyon kaynaklı yürüyemediğini düşünerek antibiyotik tedavisi uyguladı. Şikayetlerde gerileme olmayınca 4 gün sonra yine hastaneye götürdük. Çekilen röntgen sonucunda kalçasında büyük bir kırık olduğu görüldü ve ameliyata alındı" dedi.

'CİN ÇARPMIŞ GİBİ OLDU'

Özel eğitim merkezinin ihmali olduğunu ileri süren baba Ay, "Merkez bizden düştüğünü gizlediği için oğlumun ameliyata alınması 4 gün gecikti. Kurumdan şikayetçi olduk. Bu durumun nasıl olduğunu sorduğumda, oğlumun dersten sonra bekleme yerine doğru gelirken birden yüzünün simsiyah olduğunu söyleyip 'Sanki cin çarpmış gibi oldu, bu çocuğu bir hocaya götürüp okutun' dediler bize" diye konuştu.

'SABAHLARA KADAR AĞLIYOR'

Oğlu Mehmet'in evden çıkarken hiçbir şeyi olmadığını belirten Fatma Ay, "Merkezden bizi arayıp Mehmet'in fenalaştığını, içine cin kaçtığını söylediler. Eşim servisten kucaklayarak, indirebildi. Ameliyatta kırık yerine 4 tane vida takıldı. Bu vidalar ömür boyu vücudunda kalacak. 1,5 ay daha hiç hareket etmeden yatacak. Şu an oğlum uyuyamıyor, sabahlara kadar ağlıyor. Normalde yürüyen, sürekli hareket halinde olan bir çocuktu. Şu an oğlumuzu yalnız dahi bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili söz hakkı verilmek istenen eğitim merkezi yetkililerine ise ulaşılamadı.