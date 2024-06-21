Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Yaşam

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde yer yer akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bayramın ardından memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen bazı sürücüler nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor.

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikameti Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Caydurt, Bolu-Batı, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor. Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Gerede- Karabük yolu kesiminde de akıcı yoğun trafik görülüyor. Güzergahta trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrediyor.

OTOYOLUN DÜZCE KESİMİNDE ARIZA YAPAN TIR, YOĞUNLUĞU ARTIRDI

Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikameti Büyük Melen Köprüsü mevkisinde ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen sac yüklü tırın arıza yapması nedeniyle araç yoğunluğu arttı.

Karayolları ekiplerince tırın arıza yaptığı sağ şeridin bir kısmı dubalarla kapatıldı. Tır arızası nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinin Düzce gişeleri ile Büyük Melen Köprüsü mevkisi arasında kalan kısımda uzun araç kuyruğu oluştu.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL KARA YOLUNDA DÖNÜŞ TRAFİĞİ

Eve dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda da araç yoğunluğu oluştu. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler dönüşe geçti. Bu nedenle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Kara yolundaki akıcı yoğunluğun sürmesi bekleniyor.