TÜİK, akraba evliliklerinin en çok yaşandığı ili açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, akraba evlilikleri bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azaldı. 2023'te evlenen 565 bin 435 çiftten 18 bin 26'sı akraba evliliği yaptı. Akraba evliliklerinin en yaygın olduğu il Şanlıurfa oldu. 2023'te akraba evliliklerinin en az olduğu iller ise sırasıyla Karabük, Kütahya ve Balıkesir oldu. Ayrıca, 16-17 yaş grubunda 'evlenen' kız çocukları sayısında da azalma yaşandı.

ŞANLIURFA, AKRABA EVLİLİĞİNDE REKOR KIRDI

Verilere göre, 2022'deki 575 bin 891 evliliğin 3,8 oran ile 22 bin 159'u akraba evliliği olarak gerçekleşirken, 2023'teki 565 bin 435 evliliğin yüzde 3,2 oran ile 18 bin 26'sı akraba evliliği oldu.

2023'te akraba evliliklerinin en yaygın olduğu il Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da 15 bin 155 evliliğin yüzde 17,7 oranla 2 bin 679'u akraba evliliği. Akraba evliliklerinde Şanlıurfa'yı 2 bin 225 evlilik ile İstanbul, 1239 evlilik ile Gaziantep ve 1024 evlilik ile Diyarbakır takip etti.

Şanlıurfa

Akraba evliliklerinin en az görüldüğü iller ise yüzde 0,7 oranla Karabük ve Kütahya ile yüzde 0,8 oranla Balıkesir oldu.

2023 YILINDAKİ EVLİLİKLERDE ERKEĞİN YAŞI KADINDAN BÜYÜK

2023 yılındaki 565 bin 435 evlilikten 400 bin 703'ünde erkeğin yaşı, kadının yaşından büyük. 98 bin 903'ünde kadının yaşı, erkeğin yaşından büyük. 65 bin 829'unda ise kadın ve erkeğin yaşları eşit.

Ayrıca kadınlardan 10 bin 471'i 16-17 yaş grubunda 144'ü 75 ve üzeri yaş grubunda evlendi.

Erkeklerin 706'sı 16-17 yaş grubunda, 1387'si 75 ve üzeri yaş grubunda evlendi.

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKTE AZALMA

16-17 yaş grubunda "evlenen" kız çocukları sayısı yıllara göre azalış gösterdi. 2021 yılında 13 bin 168 olan 16-17 yaş grubunda "evlenen" kız çocuğu sayısı, 2022'de 11 bin 563'e, 2023'te 10 bin 471'e düştü.

2023'te kadınların en çok evlilik yaptığı yaş grubu 177 bin 205 evlilik ile 20-24 yaş grubu.

EN ÇOK EVLİLİK TEMMUZ AYINDA OLDU

Çiftlerin evlenirken en çok tercih ettikleri ay, 74 bin 816 ile temmuz ayı oldu. Bu ayı, 73 bin 447 evlilik ile ağustos, 67 bin 86 evlilik ile eylül takip etti. En az evlilik olan aylar ise sırasıyla şubat, ocak ve aralık ayları.