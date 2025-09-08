Türkiye\'de tek ve 800 yıldır ayakta: Üstü cami, altı kilise 

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Erdemli Mahallesi'nde bulunan vadi, içinde manastır, kilise ve kaya mekanlar gibi birçok tarihi yapıyı barındırıyor.

TÜRKİYE'DE TEK VE 800 YILDIR AYAKTA

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki vadide, alt katı kilise, üst katı cami olarak kullanılan kayadan oyma tarihi yapı bulunuyor. Türkiye'de tek olan ve yaklaşık 800 yıl önce inşa edildiği düşünülen tarihi yapı, bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildi. Kayadan oyma yapı restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

"HRİSTİYAN VE MÜSLÜMANLAR BİRLİKTE YAŞAMIŞLAR"

Bölgeye gelen turistlere rehberlik yapan Mustafa Göktaş, "Burası 8'inci yüzyıllarda Roma ve Bizans dönemlerinde, kayadan oyma apartman tipi evler, kiliseler, manastırlar, şapeller ve saray olarak yapılmış. 1200-1300 yıllarında da Türkler burayı fethettikten sonra yerleşmişler. Burada Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte yaşamışlar. Bulunduğumuz bu mekan, Müslümanlar tarafından kaya camii olarak faaliyete geçirilmiş. Altında kilise var. Altta kilise, üstte cami, Hristiyan ve Müslümanlar birlikte yaşamışlar. Aralarında hiçbir ihtilaf olmamış" diye konuştu.

"AKTİF HALE GETİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Tarihi yapının bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini belirten Göktaş, "Bu cami yaklaşık 800 yıllık. Manevi değeri çok yüksek. Buranın turizme kazandırılması için restore edilmesi lazım. İlgililerin buraya önem vermesi lazım. Bizim açımızdan çok kıymetli, manevi değeri olan bir yer. Buranın aktif hale getirilmesini gönülden istiyoruz, talep ediyoruz. Burada 20'nin üzerinde kilise, şapel, manastır var. Burası kilise, manastır, şapel ve yerleşim yerlerinin bir arada olduğu nadir yerlerden biri. O bakımdan çok kıymetli. İkincisi burası apartman tipi kaya oyma olarak yapılmış. İçerisinde asansör sistemi olarak tabir edilecek yerlerle yukarı katlara çıkılıyor. Burası geçmişte, Kapadokya bölgesinin idare merkezi olarak kullanılan bir yer" ifadelerini kullandı.