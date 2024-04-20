Türkiye Genelinde Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Türkiye Genelinde Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 45 il için yaptığı sarı kodlu uyarısının ardından bugün çok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Amasya'nın Suluova ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki binanın çatısı uçtu ve çatılar park halindeki bir araca zarar verdi.

20.04.2024 20:51  Güncelleme: 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 45 il için yaptığı sarı kodlu uyarısının ardından bugünçok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterdi.

YALOVE-YENİKAPI SEFERİ YAPAN FERİBOTTA ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Marmara Denizi'nde Yalova-Yenikapı seferini yapan feribottaki bazı araçlarda fırtına sebebiyle hasar meydana geldi. Yalova'dan 15.45'te Yenikapı'ya hareket eden feribot, bir saat olarak planlanan seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iki saatte tamamladı. Fırtınada dalgaların etkisiyle feribotun ön kısmındaki bazı araçlar hasar gördü. Bazı araçların ön camları kırıldı, bazılarının kaportalarında hasar meydana geldi.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA'DA MİNARE DEVRİLDİ

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan fırtına, zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle özellikle Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi. Zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle Elmadağ Kayadibi Mahallesi Camii'nin minaresi devrildi. Caminin çatısına devrilen minare hasara neden oldu. Yenimahalle ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan kadın giyim mağazasının cam kapısı parçalandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

AMASYA'DA ÇATILAR UÇTU

Amasya'nın Suluova ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki binanın çatısı uçtu. Çatıların üzerine düştüğü park halindeki araçta hasar oluştu.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

SAMSUN'DA BİNALARIN ÇATISI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Vezirköprü ilçesinde fırtına nedeniyle Gazi Caddesi'nde bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı, çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ÇANKIRI'DA AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Çankırı'da etkili olan fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Korgun ilçesinde ağaçlar devrildi.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Bozkurt ilçesinde fırtına iki katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar caddedeki 2 iş yerinin camlarının kırılmasına neden oldu.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

KONYA

Konya'da fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Karapınar ilçesinde Belediye İş Hanı çatısındaki baz istasyonu rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

SİNOP

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop sahilinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sağanak Yağmur, Türkiye, Fırtına, Suluova, Amasya, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye Genelinde Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bafra'da fırtına ağaçları devirdi
    21:02 Bafra'da fırtına ağaçları devirdi

    Samsun'un Bafra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar elektrik tellerini kopardı. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

  • İzmit'te yol çökmesi nedeniyle 5 katlı bina boşaltıldı
    20:59 İzmit'te yol çökmesi nedeniyle 5 katlı bina boşaltıldı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sağanak yağışın ardından Bekirdere Mahallesi'nde yol çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

  • Tokat'ta çıkan yangın söndürüldü
    20:58 Tokat'ta çıkan yangın söndürüldü

    Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde otları temizlemek için yakılan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını söndüremeyen vatandaş itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu iki dönüm arazideki çam ve söğüt ile meyve ağaçları zarar gördü.

  • Sinop'ta Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Devrilen Ağaç Elektrik Teline Zarar Verdi
    20:53 Sinop'ta Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Devrilen Ağaç Elektrik Teline Zarar Verdi

    Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, Gökdere Mahallesi'ndeki bir evin önündeki elektrik teline zarar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı ve YEDAŞ ekipleri hattaki akımı kesti. Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı ve YEDAŞ ekipleri elektrik telini onararak hatta tekrar elektrik verdi.

  • Amasya'da Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
    20:49 Amasya'da Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

    Amasya'nın Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu. Ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. İtfaiye ve belediye ekipleri çalışma yaptı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. İlçe merkezinde çatıların uçtuğu bildirildi.

  • Gölbaşı'nda Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Reklam Panosu Trafiği Aksattı
    20:43 Gölbaşı'nda Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Reklam Panosu Trafiği Aksattı

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir iş yerinin reklam panosu düşerek trafiğin aksamasına ve bir araçta hasara neden oldu. Olay yerine gelen ekipler, reklam panosunu kaldırdı.

  • Denizli Buldan'da Tırın Arkadan Çarpması Sonucu Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
    20:25 Denizli Buldan'da Tırın Arkadan Çarpması Sonucu Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

    Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın arkadan çarpması sonucu takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Manisa karayolu Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yaralılar, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

  • Lisenin çatı katı alevlere teslim oldu
    20:25 Lisenin çatı katı alevlere teslim oldu

    Isparta'da lisenin çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü


20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
17:28 Görüntüler ortaya çıktı Hatay’da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü Görüntüler ortaya çıktı! Hatay'da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 21:06:57. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Genelinde Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement