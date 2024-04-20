Türkiye Genelinde Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 45 il için yaptığı sarı kodlu uyarısının ardından bugünçok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterdi.
Marmara Denizi'nde Yalova-Yenikapı seferini yapan feribottaki bazı araçlarda fırtına sebebiyle hasar meydana geldi. Yalova'dan 15.45'te Yenikapı'ya hareket eden feribot, bir saat olarak planlanan seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iki saatte tamamladı. Fırtınada dalgaların etkisiyle feribotun ön kısmındaki bazı araçlar hasar gördü. Bazı araçların ön camları kırıldı, bazılarının kaportalarında hasar meydana geldi.
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan fırtına, zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle özellikle Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi. Zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle Elmadağ Kayadibi Mahallesi Camii'nin minaresi devrildi. Caminin çatısına devrilen minare hasara neden oldu. Yenimahalle ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan kadın giyim mağazasının cam kapısı parçalandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki binanın çatısı uçtu. Çatıların üzerine düştüğü park halindeki araçta hasar oluştu.
Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Vezirköprü ilçesinde fırtına nedeniyle Gazi Caddesi'nde bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı, çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.
Çankırı'da etkili olan fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Korgun ilçesinde ağaçlar devrildi.
Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Bozkurt ilçesinde fırtına iki katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar caddedeki 2 iş yerinin camlarının kırılmasına neden oldu.
Konya'da fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Karapınar ilçesinde Belediye İş Hanı çatısındaki baz istasyonu rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.
Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop sahilinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Son Dakika › Yaşam › Türkiye Genelinde Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
Samsun'un Bafra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar elektrik tellerini kopardı. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sağanak yağışın ardından Bekirdere Mahallesi'nde yol çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde otları temizlemek için yakılan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını söndüremeyen vatandaş itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu iki dönüm arazideki çam ve söğüt ile meyve ağaçları zarar gördü.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, Gökdere Mahallesi'ndeki bir evin önündeki elektrik teline zarar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı ve YEDAŞ ekipleri hattaki akımı kesti. Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı ve YEDAŞ ekipleri elektrik telini onararak hatta tekrar elektrik verdi.
Amasya'nın Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu. Ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. İtfaiye ve belediye ekipleri çalışma yaptı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. İlçe merkezinde çatıların uçtuğu bildirildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir iş yerinin reklam panosu düşerek trafiğin aksamasına ve bir araçta hasara neden oldu. Olay yerine gelen ekipler, reklam panosunu kaldırdı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın arkadan çarpması sonucu takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Manisa karayolu Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yaralılar, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Isparta'da lisenin çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
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