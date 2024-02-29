Usta oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti gereği Amerika'da son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika
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Yaşam

Usta oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti gereği Amerika'da son yolculuğuna uğurlanacak

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti gereği cumartesi günü bir süredir yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde defnedilecek.

29.02.2024 08:36  Güncelleme: 09:09
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Rol aldığı film ve dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir yurt dışında yaşayan Savacı, vasiyeti gereği cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde defnedilecek. Oyuncu için Türkiye'de bir tören yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

EŞİNİN VEDASI YÜREK BURKMUŞTU

Eşinin ölümüyle kahrolan Nermin Bezmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Yüreğim kanıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz" diyerek hayat arkadaşı Tolga Savacı'ya veda etmişti.

Usta Oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti gereği Amerika'da son yolculuğuna uğurlanacak

TOLGA SAVACI KİMDİR?

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır. Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.

Oyunculuğa 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak başladı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı.

Usta Oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti gereği Amerika'da son yolculuğuna uğurlanacak

Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992-1993 yıllarında Show TV'de "Coke N Roll" adında bir müzik programı sundu. İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan'da, iki yıl boyunca "Kano" adında bir butik otel işletti. Savacı, 3. evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı ve eşi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti.

Usta Oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti gereği Amerika'da son yolculuğuna uğurlanacak
Usta Oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti gereği Amerika'da son yolculuğuna uğurlanacak
Usta oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti gereği Amerika\'da son yolculuğuna uğurlanacak

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Son Dakika Yaşam Usta oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti gereği Amerika'da son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hursit Yavas: Dünya için ahireti feda etmeyin 27 3 Yanıtla
  • Sevtap Metin: Halen klasik otomobillerin bakımı üzerinde çalışmaktadır derken … 29 1 Yanıtla
  • astragan: sevdiği kadar sevilir. 15 1 Yanıtla

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