Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan zincir bir otelin kapalı otoparkından çıkış yapan Selen Yalaz, aracını teslim almak istedi. Vale olarak görev yapan F.T., aracı otoparktan çıkarmak üzereyken manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek beton kolona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta dört hava yastığı birden açıldı ve araç için "pert" raporu verildi. Kazayla ilgili polis tutanağında, F.T.'nin otopark içerisindeki manevra sırasında kontrolü kaybederek aracın sağ ön kaput, tampon ve çamurluk kısımlarını beton sütuna çarptığı belirtildi.
Kazayı 45 dakika sonra öğrendiğini söyleyen araç sahibi Selen Yalaz, "Aracımı istedikten sonra uzun süre bekletildim. Sonrasında tepki gösterince otoparka indirildim ve aracımın halini gördüm. Dört hava yastığı patlamıştı, araç perte çıkmıştı" dedi.
Yalaz, aracın hunharca kullanıldığını belirterek güvenlik kamerası görüntülerinde valenin yüksek hızla aracı sürdüğünü ifade etti. "Vale terörü yaşıyoruz" diyen Yalaz, otelin müdürünün "Olur böyle şeyler" diyerek geçiştirdiğini ve araç perte çıkmasına rağmen kendisine ikame araç bile verilmediğini söyledi. Ayrıca 400 TL vale ücretinin de iade edilmediğini aktardı.
Eski KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz, 2023 senesinde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Ömer Topsakal ile evlenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu, Ömer Topsakal ve Selen Yalaz'ın nikah şahitliğini yaptı. Nikahı Mansur Yavaş kıymıştı.
- Sorumluluk genellikle işletmededir.
- Sorumluluk taşeron şirkettedir.
Eğer vale hizmeti işletme adına dışarıdan bir firma tarafından sağlanıyorsa, doğrudan bu firma sorumlu olur. Araç sahibi, zararını bu firmadan talep edebilir.
- Kaza durumunda sorumluluk tartışmalı olabilir.
Eğer araç sahibi valenin kim olduğunu bilmeden veya resmî bir hizmet olmaksızın anahtarı teslim etmişse, bu durum karmaşıklaşır. Özellikle hırsızlık, izinsiz kullanım ya da dolandırıcılık gibi unsurlar devreye girerse, hem ceza hukuku hem sigorta boyutları ayrı ayrı değerlendirilir.
Son Dakika › Yaşam › Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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