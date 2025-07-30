Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Yaşam

Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi

Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi
30.07.2025 16:31
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki lüks bir otelde vale, eski KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz'a ait 7 milyon TL'lik otomobille kaza yaptı. Araç perte çıktı, otel yönetiminin tutumu ise tepki çekti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan zincir bir otelin kapalı otoparkından çıkış yapan Selen Yalaz, aracını teslim almak istedi. Vale olarak görev yapan F.T., aracı otoparktan çıkarmak üzereyken manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek beton kolona çarptı.

ARAÇ İÇİN "PERT" RAPORU VERİLDİ

Çarpmanın etkisiyle araçta dört hava yastığı birden açıldı ve araç için "pert" raporu verildi. Kazayla ilgili polis tutanağında, F.T.'nin otopark içerisindeki manevra sırasında kontrolü kaybederek aracın sağ ön kaput, tampon ve çamurluk kısımlarını beton sütuna çarptığı belirtildi.

Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi

"ARACIM PERTE ÇIKTI"

Kazayı 45 dakika sonra öğrendiğini söyleyen araç sahibi Selen Yalaz, "Aracımı istedikten sonra uzun süre bekletildim. Sonrasında tepki gösterince otoparka indirildim ve aracımın halini gördüm. Dört hava yastığı patlamıştı, araç perte çıkmıştı" dedi.

Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi

OTEL YÖNETİMİNDEN PİŞKİN SAVUNMA

Yalaz, aracın hunharca kullanıldığını belirterek güvenlik kamerası görüntülerinde valenin yüksek hızla aracı sürdüğünü ifade etti. "Vale terörü yaşıyoruz" diyen Yalaz, otelin müdürünün "Olur böyle şeyler" diyerek geçiştirdiğini ve araç perte çıkmasına rağmen kendisine ikame araç bile verilmediğini söyledi. Ayrıca 400 TL vale ücretinin de iade edilmediğini aktardı.

Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi

YALAZ, CHP'Lİ TOPSAKAL İLE EVLENMİŞTİ

Eski KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz, 2023 senesinde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Ömer Topsakal ile evlenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu, Ömer Topsakal ve Selen Yalaz'ın nikah şahitliğini yaptı. Nikahı Mansur Yavaş kıymıştı.

BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK?

1. Vale Hizmeti Resmi Olarak Otel ya da İşletme Tarafından Veriliyorsa:

- Sorumluluk genellikle işletmededir.

  • Otel, restoran ya da alışveriş merkezi gibi yerlerde vale hizmeti işletme tarafından sağlanıyorsa, vale çalışanının yaptığı kaza işveren sorumluluğu kapsamında değerlendirilir. Bu durumda:
  • Zarar gören araç sahibinin aracı kasko sigortalıysa öncelikle sigorta devreye girer.
  • Sigorta karşılamazsa veya kasko yoksa, araç sahibi, zararı vale hizmetini sunan işletmeden (otelden vb.) talep edebilir.
  • İşletme daha sonra kusurlu çalışanı olan valeye rücu edebilir (yani ondan tazmin etmeye çalışabilir), ancak bu her zaman tam anlamıyla tahsil edilemeyebilir.

2. Vale Hizmeti Üçüncü Taraf (Taşeron Firma) Tarafından Veriliyorsa:

- Sorumluluk taşeron şirkettedir.

Eğer vale hizmeti işletme adına dışarıdan bir firma tarafından sağlanıyorsa, doğrudan bu firma sorumlu olur. Araç sahibi, zararını bu firmadan talep edebilir.

3. Araba Sahibi Araç Anahtarını Gönüllü Olarak Birine Verirse (Gayriresmî Teslim):

- Kaza durumunda sorumluluk tartışmalı olabilir.

Eğer araç sahibi valenin kim olduğunu bilmeden veya resmî bir hizmet olmaksızın anahtarı teslim etmişse, bu durum karmaşıklaşır. Özellikle hırsızlık, izinsiz kullanım ya da dolandırıcılık gibi unsurlar devreye girerse, hem ceza hukuku hem sigorta boyutları ayrı ayrı değerlendirilir.

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Son Dakika Yaşam Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Usta:
    Valelerden mesleki yeterlilik belgesi bu yüzden isteniyor.Yolda yürümesini bilmeyen kişiler vale değil yaya bile olamaz. 19 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Habere bak yaa 7 2 Yanıtla
  • 008294:
    sigortalı eşya tasiyanlarda herşeyi kırıp döküyor sonrada acitasyon yapıyor işçi gariban diyerek karşı tarafı acindirip kurtuluyor lar madem.oyle sigortalı taşıma uzun lafın kısası araç kaskolu değilse yandı o vale 9 0 Yanıtla
  • Samet:
    Yüzde 60ı geçmeyen araç perte çıkmaz. Kaskosu varsa hallolur. İki hafta içinde sıfır gibi olur. Kimse bi tarafından uydurmasın. Valeye de ders olmuştur bu olay. Geçmiş olsun. 0 0 Yanıtla
  • Samet:
    O araç üzerinde belli ki kötü kokular var. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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