Vaniköy'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos'a kadar nasıl görmedi? - Son Dakika
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Yaşam

Vaniköy'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?

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İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy sırtlarındaki kaçak inşaatın sosyal medyada gündem olmasının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ise kendi yetki sahalarında kalan bölgedeki inşaatın 16 Ağustos günü mühürlendiğini açıkladı. Ancak bu açıklama yeterli görülmedi ve ''İBB devasa inşaatı 18 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?'' soruları sorulmaya başlandı.

22.08.2024 16:23
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Üsküdar'da İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olarak görülen Vaniköy'de villa inşaatı yapılmaya başlandı. Ormanlık alanda ağaçların kesildiği inşaatın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Vaniköy'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?

"İBB'YE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ"

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadelerini kullandı.

Vaniköy'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?

AKILLARDA TEK SORU VAR: 16 AĞUSTOS'A KADAR NASIL GÖRMEDİLER?

Bu gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, 16 Ağustos'ta kaçak yapıların yıkıldığını ve inşaat sahasının mühürlendiğini duyurdu. Ancak yapılan bu açıklama Rus oligark Boris Borisenko'nun üzerine tapulu alanda yapılan kaçak villayla ilgili İBB'ye yöneltilen eleştirileri dindirmedi. Birçok kişi yapılan bu açıklama sonrası "İBB Boğaz'da yükselen bu devasa inşaatı 18 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?" sorusunu sormaya başladı.

Vaniköy'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?

BAKANLIK YETKİLİLERİNE DİRENDİLER

Öte yandan Bakanlık yetkililerinin denetim için intikal ettiği bölgede skandal gelişme yaşandı. İnşaat sahipleri, denetime gelen ekipleri içeri almadı. Üsküdar Vaniköy'deki kaçak yapılaşma alanını çevreleyen şahısların zorluk çıkarılması üzerine bölgeye emniyet ekiplerinin sevk edildi. Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı. Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek inceleme yapabildi.

Vaniköy\'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos\'a kadar nasıl görmedi?

İklim Değişikliği, İstanbul Boğazı, Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya, İnceleme, İstanbul, Üsküdar, Vaniköy, Hukuk, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vaniköy'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos'a kadar nasıl görmedi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • mahmut bilgin: bı kaç gün sonra unutulur çalışmalar devam eder bütün suç İBB de mi hukumetin hiç mi suçu yok diye düşünüyorum 37 101 Yanıtla
  • Yahya kaptan: Akp nin goremediklerini napicaz 39 78 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: okullardaki soru şu olmalı o villa hangi bakana ait 29 70 Yanıtla
    Mustafa yavuzdeger: Rus iş adamına. Şu eko nun fransa gezisini finansa edenlerin. 7 1 emre: Ne alaka kardeş 2 1 Muzaffer Matlı: İBB başkanına sor istersen pardon ya sizin olimpiyatlardan geldimi 1 0
  • Serkan Beyhan: İnsanlar yoruldu artık be yoruldu. Adaletsiz işlerden yoruldu saçmalıklardan yoruldu. Adam evinin kapısını değiştiremiyor boğazda millet villalar yapıyo 68 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY: 20 kusur yıldır alınan deprem vergileri ile ilgilide birsey goremedik ne yazıkki. 22 40 Yanıtla
    BirNeFesSiir null: evet 20 yıldır vergiler nerde diyen bir zihniyete sormak lazım 80 yıldır alınan vergiler nerde ? 20 yıldır yapılan neden 80 yıldır yapılmadı 80 yıldır yapılsaydı şuan ülke böyle olurmuydu ? senin gibi zihniyet ancak 20 yılı sorgular 6 1 Ogunulus: Sondepremde binlerce konteyner dagitildi kira yardimi vs haric o paralar havadanmi geldi.1 konteyner50 bintl 4 0
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SON DAKİKA: Vaniköy'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos'a kadar nasıl görmedi? - Son Dakika
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