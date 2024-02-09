2023 Kahramanmaraş-Türkiye Depremleri Uluslararası Anma Konferansı - Son Dakika
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2023 Kahramanmaraş-Türkiye Depremleri Uluslararası Anma Konferansı

2023 Kahramanmaraş-Türkiye Depremleri Uluslararası Anma Konferansı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinin 1. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansta, deprem gerçeği vurgulandı ve risk ve afet yönetimi üzerine dikkat çekildi. Konferansta birçok üniversiteden akademisyenler, depremlerin sonuçları ve geoteknik değerlendirmeler hakkında çalışmalarını sundu. Konferans sonunda ise depremlerin yıl dönümünde insanların acısını paylaşmak ve beraber anmak için Gölbaşı'na gelindiği belirtildi.

09.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinin 1. yıl dönümü dolayısıyla saat "2023 Kahramanmaraş- Türkiye Depremleri Uluslararası Anma Konferansı" düzenlendi.

Konferans Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Georgia Teknoloji Enstitüsünün yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, AFAD ile TMMOB İnşaat ve Jeoloji Mühendisleri Odasının katkılarıyla düzenlendi. Konferansta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, deprem gerçeğinin altını çizerek; afetlerle mücadelede iki temel nokta olan risk ve afet yönetimine dikkat çekti.

Konferansta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Murat Gül, Doç. Dr. Mehmet Rifat Kahyaoğlu, Doç. Dr. Altuğ Saygılı, Arş. Gör. Dr. Onur Toygar, Arş. Gör. Selda Durmaz Demir ve yüksek lisans öğrencisi Süleyman Arda Güler ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Selman Sağlam, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Özbek ve İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Salihli Temsilciliğinden Hasan Engin "6 Şubat 2023 Depremleri Sonrası Geoteknik Değerlendirmeler, Gölbaşı-Adıyaman İncelemesi" konulu çalışmalarını sundu. Ayrıca yine aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Vesile Hatun Akansel, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Harmandar ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Kaya "Kahramanmaraş Depremlerinde Ön Değerlendirme Yöntemlerinin Ele Alınması" isimli çalışmalarını çevrimiçi olarak katılımcılara aktardı.

Konferans sonunda Prof. Dr. Deniz Ülgen, "6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde buradaki insanların acısını paylaşmak ve beraber anmak için Gölbaşı'na geldik. Depremlerden hemen sonra bölgeye gelerek yaptığımız gözlemlerimizi sunup; edindiğimiz bilgileri, çıkarttığımız dersleri paylaştık" diye belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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