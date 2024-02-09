Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinin 1. yıl dönümü dolayısıyla saat "2023 Kahramanmaraş- Türkiye Depremleri Uluslararası Anma Konferansı" düzenlendi.
Konferans Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Georgia Teknoloji Enstitüsünün yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, AFAD ile TMMOB İnşaat ve Jeoloji Mühendisleri Odasının katkılarıyla düzenlendi. Konferansta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, deprem gerçeğinin altını çizerek; afetlerle mücadelede iki temel nokta olan risk ve afet yönetimine dikkat çekti.
Konferansta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Murat Gül, Doç. Dr. Mehmet Rifat Kahyaoğlu, Doç. Dr. Altuğ Saygılı, Arş. Gör. Dr. Onur Toygar, Arş. Gör. Selda Durmaz Demir ve yüksek lisans öğrencisi Süleyman Arda Güler ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Selman Sağlam, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Özbek ve İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Salihli Temsilciliğinden Hasan Engin "6 Şubat 2023 Depremleri Sonrası Geoteknik Değerlendirmeler, Gölbaşı-Adıyaman İncelemesi" konulu çalışmalarını sundu. Ayrıca yine aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Vesile Hatun Akansel, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Harmandar ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Kaya "Kahramanmaraş Depremlerinde Ön Değerlendirme Yöntemlerinin Ele Alınması" isimli çalışmalarını çevrimiçi olarak katılımcılara aktardı.
Konferans sonunda Prof. Dr. Deniz Ülgen, "6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde buradaki insanların acısını paylaşmak ve beraber anmak için Gölbaşı'na geldik. Depremlerden hemen sonra bölgeye gelerek yaptığımız gözlemlerimizi sunup; edindiğimiz bilgileri, çıkarttığımız dersleri paylaştık" diye belirtti. - MUĞLA
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Yerel › 2023 Kahramanmaraş-Türkiye Depremleri Uluslararası Anma Konferansı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?