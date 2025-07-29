26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir törenle başladı

Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 10 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" seçilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleşen 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin görsel şovlar ve renkli dans gösterileriyle resmi açılış töreni gerçekleşti.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 26'ncısı düzenlenen İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen kültür ve sanat elçilerinin katılımıyla düzenlenen açılış töreni, Büyükçekmece Gölü kıyısında bulunan Kültür Parkı festival alanında yapıldı. Festivale, yerli ve yabancı çok sayıda davetli yer aldı. Açılış programında 55 ülkeden gelen yaklaşık 600 sanat elçisi, yöresel kostümleri ve danslarıyla sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan törende, dans ve gösteriler büyük beğeni topladı. Festival kapsamında kültürel sergiler, halk dansları gösterileri, konserler ve çeşitli sanatsal etkinlikler hafta boyunca devam edecek. Bu yılki teması "Doğaya Dönüş" olarak belirlenen festival, kültürlerarası diyaloğu ve sanatsal etkileşimi ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Festival meşalesi 26'ıncı kez yandı

Festivale katılan Brezilya, Arjantin, Rusya, Polonya, Hollanda, İspanya, Meksika, KKTC, Çekya, Kazakistan, Kolombiya, Kosta Rika, Slovenya, İtalya, Türkiye temsilcileri, ellerinde taşıdıkları bayraklarla sahnede bir araya gelerek renklerin, ritimlerin ve geleneklerin buluştuğu büyük bir kültür şöleni sundu. Gösterinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi, eski bakanlardan Hikmet Çetin, Fikri Sağlar, Dilek İmamoğlu ve Hatice Akgün tarafından Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılışını simgeleyen festival meşalesi 26'ıncı kez yakıldı. Törende Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nun "Doğanın Uyanışı" isimli özel dans gösterisi amfi tiyatroyu dolduran seyirciler tarafından uzun süre alkışlarla karşılandı.

"Büyükçekmece'nin kalbi bir kez daha müzikle, dansla, gelenekler ve renklerle atıyor"

Festivalin açılış konuşmasında Büyükçekmece Belediyesi Başkan vekili Hakan Çebi, "Dünyanın dört bir yanından gelen sanat elçileriyle bu güzel buluşmayı bir kez daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz. Yirmi beş yıldır bu meydanda festivalimizin açılış konuşmasını yapan, İstanbulluları selamlayan Sayın Dr. Hasan Akgün'ün ve son yedi yıldır festivalimize büyük destek sunan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün aramızda olmaması bizleri son derece üzmektedir. Ülkemizi Avrupa'da ve dünyada başarıyla temsil etmiş, Atatürk sevdalısı başkanımızın emeğiyle ve Büyükçekmece halkıyla birlikte 26 yıldır gözü gibi baktığı, büyüttüğü ve dünyanın tartışmasız en büyük festivallerinden biri haline getirdiği Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin başına tekrar dönmesi en büyük dileğimizdir. Bugün burada, 55 ülkeden gelen 600'den fazla sanat temsilcisini, barışın, dostluğun ve kardeşliğin evrensel dili olan sanat etrafında bir araya getiriyoruz. Büyükçekmece'nin kalbi bir kez daha müzikle, dansla, gelenekler ve renklerle atıyor. Bu yalnızca bir festival değil; dünyaya umut veren bir kültür köprüsüdür. Festivalimizin 26. yılında şunu özellikle vurgulamak isterim ki, Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali tam 10 yıl üst üste Dünyanın En İyi Festivali seçilmiştir. Bu büyük başarı, sanata inanan herkesindir. Değerli dostlar, sanat sınırları aşar, dilleri birleştirir, insanları yakınlaştırır. Bugün burada farklı diller konuşsak da aynı duyguda, aynı ritimde buluşabiliyoruz. İşte bu buluşma, insanlığın ortak mirası olan kültürün ve sanatın ne kadar güçlü bir bağ kurabildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

"Biz kendi ailemiz için kurduğumuz hayalleri büyük İstanbul ailemiz içinde kurduk"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, 26'ıncısı yapılan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece kültür ve sanat festivalinin hikayesini 1999'da bu yana bildiğini belirterek, Biz hep birlikte bir İstanbul hayal ettik. Çocuklarının güvenle büyüdüğü, gençlerinin umutla yürüdüğü komşuluğun dayanışmanın birlik duygusunun eksilmediği, sanatla, sporla, kardeşlikle güçlenen. Biz kendi ailemiz için kurduğumuz hayalleri büyük İstanbul ailemiz içinde kurduk. Bugün de o hayallerden bir tanesinin içindeyiz. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali İstanbul'umuzun ev sahipliği yaptığı en büyük Uluslararası festivallerden biri.

"Kendisinin bize kazandırdığı vizyonla, son 10 yıldır "Dünyanın En İyi Festivali" seçildik"

Dünya Festivaller birliği ikinci Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, "Ben, 26 yıldır ilk defa Hasan Başkan olmadan sahnede, açılışta bulunuyorum ve festival konuşmasını yapmak, festival ateşini yakmak için buradayım. Kendisinin bize kazandırdığı vizyonla, son 10 yıldır "Dünyanın En İyi Festivali" seçildik. Bu sene 11. ödülü almak ve bu ödülü başkanımıza hediye etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Dünyanın en iyi gruplarını, en iyi heykeltıraşlarını, en iyi el sanatkarlarını, kukla sanatçılarını ve fotoğrafçılarını yine Büyükçekmece'mizde, İstanbul'umuzda bir araya getirdik" gidi ifadeler kullandı. - İSTANBUL