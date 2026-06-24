350 metrelik sondaj platformu İstanbul Boğazı’nda - Son Dakika
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350 metrelik sondaj platformu İstanbul Boğazı’nda

24.06.2026 09:40
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Liberya bayraklı römorkörün çektiği 350 metrelik sondaj platformu iskelesi, İstanbul Boğazı’nda 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altından geçti. Geçiş sırasında boğazdaki gemi trafiği çift yönlü durduruldu.

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi. 

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Sondaj platformu iskeletinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri de iskeleye eşlik etti. Sondaj platformu iskelesi, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün altından geçti. Sondaj platformu iskeletinin geçişi köprünün altından geçişi kameraya yansıdı. 

350 metrelik sondaj platformu İstanbul Boğazı’nda
350 metrelik sondaj platformu İstanbul Boğazı’nda
350 metrelik sondaj platformu İstanbul Boğazı’nda
Kaynak: İHA

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