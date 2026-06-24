350 metrelik sondaj platformu İstanbul Boğazı’nda

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi.

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Sondaj platformu iskeletinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri de iskeleye eşlik etti. Sondaj platformu iskelesi, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün altından geçti. Sondaj platformu iskeletinin geçişi köprünün altından geçişi kameraya yansıdı.