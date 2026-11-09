37. Ankara Film Festivali'nde 'İki Zeki'nin Ankara'sı' etkinliği yapılacak - Son Dakika
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37. Ankara Film Festivali'nde 'İki Zeki'nin Ankara'sı' etkinliği yapılacak

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37. Ankara Film Festivali\'nde \'İki Zeki\'nin Ankara\'sı\' etkinliği yapılacak
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Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nın düzenlediği 37. Ankara Film Festivali 12-20 Kasım'da yapılacak. Festivalde 'İki Zeki'nin Ankara'sı' etkinliğinin yanı sıra yapay zeka, set çalışanlarının hakları ve yaratıcı sinema pratikleri tartışılacak.

(ANKARA) - 37. Ankara Film Festivali, Zeki Ökten ve Zeki Demirkubuz'un filmleri üzerinden başkentin değişen kent dokusunu ve toplumsal yaşamını ele alan özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. "İki Zeki'nin Ankara'sı" başlıklı buluşmanın yanı sıra festivalde yapay zekanın sinemaya etkileri, set çalışanlarının hakları ve yaratıcı sinema pratikleri de tartışılacak.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, 12-20 Kasım tarihleri arasında film gösterimlerinin yanı sıra söyleşi, panel ve atölyelerle sinemanın farklı alanlarını gündeme taşıyacak.

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri, Türk sinemasının iki önemli yönetmeni Zeki Ökten ve Zeki Demirkubuz'un filmleri üzerinden Ankara'nın sinemasal ve toplumsal dönüşümünü inceleyen " Sinema, Mekan, Kolektif Bellek Üzerine: İki Zeki'nin Ankara'sı" olacak.

İKİ YÖNETMENİN KAMERASINDAN DEĞİŞEN ANKARA

O'film Route iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Ankara'yı yalnızca filmlerin geçtiği bir mekan olarak değil, karakterlerin yaşamlarını, toplumsal ilişkilerini ve ruh hallerini biçimlendiren bir kent olarak ele alacak.

Zeki Ökten'in "Sürü" (1978) ve "Düttürü Dünya" (1988) filmleri ile Zeki Demirkubuz'un "Masumiyet" (1997), "İtiraf" (2001) ve "Yeraltı" (2012) yapımları üzerinden kentin yaklaşık otuz beş yıllık değişimi değerlendirilecek.

İki yönetmenin sinemasında Ankara'nın sokakları, meydanları, apartmanları ve gündelik yaşam alanları, farklı dönemlerin toplumsal koşullarını görünür kılan birer anlatı unsuruna dönüşüyor. Ökten'in filmlerinde göç, yoksulluk ve sınıfsal eşitsizliklerle şekillenen kent yaşamı öne çıkarken Demirkubuz'un sinemasında bireyin yalnızlığı, yabancılaşması ve iç çatışmaları Ankara'nın mekanlarıyla birlikte ele alınıyor.

Filmlerin çekildiği alanları yürünebilir sinema rotalarına dönüştüren O'film Route projesinin hazırladığı video-deneme gösterimi ve söyleşi, sinema ile kent arasındaki ilişkiyi farklı dönemlerin toplumsal ve kültürel değişimleri üzerinden tartışmaya açacak.

Etkinlik, 15 Kasım Pazar günü saat 17.15'te Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda gerçekleştirilecek.

SETLERDEKİ ÇALIŞMA KOŞULLARI TARTIŞILACAK

Festivalin bir diğer önemli başlığı, sinema ve televizyon sektöründe çalışan oyuncuların karşı karşıya kaldığı sorunlar olacak.

Oyuncular Sendikası iş birliğiyle düzenlenen "Senaryo Dışı: Oyuncunun Çalışma Hayatı" başlıklı panelde, uzun çalışma saatleri, güvencesiz istihdam, telif hakları ve örgütlü mücadelenin önemi ele alınacak.

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay ile Yönetim Kurulu Üyesi Esin Aslan'ın katılacağı panelin moderatörlüğünü sendikanın örgütlenme uzmanı Demet Koca üstlenecek. Sinema sektöründe kamera önündeki görünürlüğün ardında kalan emek ilişkilerinin tartışılacağı etkinlik, 13 Kasım Cuma günü saat 13.00'te Kızılay Büyülü Fener Salon 1'de yapılacak.

DORIS DÖRRIE SİNEMA DENEYİMİNİ PAYLAŞACAK

Festivalin uluslararası konukları arasında Alman yönetmen ve yazar Doris Dörrie de yer alıyor.

Goethe-Institut Ankara'nın katkılarıyla düzenlenecek ustalık sınıfında Dörrie, sinema ve edebiyat arasındaki ilişkiyi, karakter yaratma süreçlerini ve yönetmenlik deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

"Erkekler…", "Hiç Kimse Beni Sevmiyor" ve "Kiraz Çiçekleri" gibi filmleriyle tanınan yönetmenin söyleşisini sinema yazarı Esin Küçüktepepınar yönetecek. Etkinlik, 18 Kasım Çarşamba saat 18.30'da Kızılay Büyülü Fener Salon 3'te gerçekleştirilecek.

YAPAY ZEKA SİNEMAYI NASIL DEĞİŞTİRİYOR?

Festival programında üretken yapay zekanın sinema üzerindeki etkilerine de geniş yer ayrılıyor.

ABD Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle American Film Showcase Programı kapsamında düzenlenecek "Hollywood'dan Yeni Nesil Estetiğe: Sinemada Yapay Zeka ve Görsel İnşa" başlıklı söyleşinin konuğu, Luma AI Kreatif Araştırma Ekibi Baş Sanatçısı Jacob Russo olacak.

Russo, 14 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Kızılay Büyülü Fener Salon 2'de gerçekleştirilecek söyleşide yapay zekanın görsel tasarım, sahne oluşturma ve film üretim süreçlerine etkilerini değerlendirecek.

Russo ayrıca 15 Kasım Pazar günü Türk-Amerikan Derneği ConnectUSA American Corner Ankara'da düzenlenecek uygulamalı atölyede katılımcılarla yapay zeka araçlarını kullanarak kısa görsel sekanslar hazırlayacak.

Yapay zeka tartışmaları, 19 Kasım Perşembe günü yapılacak "Yapay Zeka, Yaratıcılık ve Sinema" söyleşisiyle devam edecek. Yönetmenler Alkan Avcıoğlu ve Vikki Bardot (Gizem Avcıoğlu), sinema yazarı Tuba Büdüş'ün moderatörlüğünde yapay zekanın yaratıcı üretime sunduğu olanakları, sektörde yarattığı kaygıları ve sinemanın geleceğini tartışacak.

ATİLLA DORSAY VE LEMAN DORSAY OKURLARIYLA BULUŞACAK

Festival kapsamında bu yıl Kitle İletişim Ödülü'ne değer görülen sinema yazarı ve eleştirmen Atilla Dorsay ile yazar Leman Dorsay da okurlarıyla bir araya gelecek.

İki yazar, 13 Kasım Cuma günü saat 15.00'te Kızılay Büyülü Fener Sineması fuayesinde düzenlenecek imza gününe katılacak.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirilecek festivalde tüm panel, söyleşi ve atölyeler ücretsiz olacak. Kontenjanla sınırlı etkinliklere katılım için repertuvar.co üzerinden kayıt yaptırılabilecek.

Festivalin film gösterim biletleri ise tam 400 TL, öğrenci ve 65 yaş üzeri için 300 TL olarak belirlendi. Biletler Biletinial ve Kızılay Büyülü Fener Sineması gişelerinden temin edilebilecek.

Kaynak: ANKA
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