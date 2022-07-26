Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir - Son Dakika
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Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir

26.07.2022 09:16
Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşanan 4.6 şiddetindeki deprem sonrasında bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut'tan korkutan uyarı geldi. Sarıköy fayının tehlike arz ettiğini ifade eden Yakut, yaşanan depremin ardından aynı fay üzerinde 6.4'lük bir deprem yaşanabilme ihtimalinin olduğunu söyledi. Yapı stoku sorunu olduğunu ve binaların genellikle eski olduğunu belirten Yakut, "depreme ne kadar hazırlıklıyız biraz da onu sormak lazım" ifadelerini kullandı.

21 Temmuz tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Tahtalı kırsal mahallesi merkez üssü olan 4.6 şiddetindeki depremin ardından Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, bölgede incelemelerde bulundu. Sosyal medyada Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi adlı sayfasında kendi çalışmalarını aktaran Yakut, Temmuz ayı başında Güney Marmara ve Bandırma-Gönen hattının hissedilebilir bir deprem yaşayacağını ifade etmiş ve konuşmasının ardından 20 gün sonra Gönen depremi meydana gelmişti. Gönen'in kritik bir bölge olduğunu ifade eden Yakut, depremin merkez üssü Tahtalı kırsal mahallesini de inceledikten sonra açıklamalarda bulundu.

Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir

6.4 ŞİDDETLİ DEPREM İHTİMALİ VAR

Ahmet Yakut, "Uzun zamandır susmuş ve yeniden canlanmış bir fayı inceledim diyebilirim bugün. Sarıköy fayı, Sarıköy'ün kuzeydoğusundan Çanakkale'nin Çan ilçesine uzanan yaklaşık 60 kilometrelik bir fay hattı. Bu fay en son 1983 yılında 5.9 ve 6.1 arasında deprem üretmiş. O tarihte Biga Depremi olarak geçiyor. Daha sonra ise bir deprem yapmamış. 60 kilometrelik bir fayın canlanması 4.6'lık öncü bir şok olabilir. Çan-Yenice hattı en sonra 1953'de 7.2'lik depremden sonra susmuştu. O fayın değil ama bu Sarıköy fayının daha çok tehlike arz ettiğini görmekteyim. Bu fay 4.1 ile 5.1 arasında normal depremler üretebilir ama 6.3 ve 6.4'lük depremleri de bu fayın üzerinde görebiliriz" dedi.

YAPI STOKU UYARISI: NE KADAR HAZIRIZI BİRAZ DA ONU SORMAK LAZIM

Ahmet Yakut, incelemelerinin ardından yaptığı açıklama ile hissedilen depremlerin devam edebileceğini aktarırken, yapı stokunu gündeme taşıdı. Yakut, "Bölgeyi iyi incelemek lazım. Yapı stokunu konuşmak lazım. Yapılar genelde eski. Burada 5.5 değerindeki bir deprem bile binalara önemli derecede zarar verecek sonuçlar çıkartır. 6 ve 6.5'lik depremlere ne kadar hazırız biraz da onu sormak lazım. Balıkesir'in kuzeyi yani bizim de şu an bulunduğumuz bölgede iyice bir sıkışma var. Sarıköy fayı olsun, Biga-Yenice fayı olsun, Çanakkale Ayvacık'ı da saymak lazım. Özellikle Sarıköy fayı, fazla da uzak değil, konuşulacak yerler arasında. Dikkatli olmak lazım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Ahmet Yakut, Araştırma, Balıkesir, Deprem, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir - Son Dakika

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