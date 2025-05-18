4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu Türkiye'den ve dünyadan sporcuları buluşturdu - Son Dakika
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4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu Türkiye'den ve dünyadan sporcuları buluşturdu

- 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu Türkiye'den ve dünyadan sporcuları buluşturdu Uğur İbrahim Altay: "Konya tarihi günlerinden birini daha yaşadı" Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu" 37 ülkeden binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

18.05.2025 17:54  Güncelleme: 18:08
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- 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu Türkiye'den ve dünyadan sporcuları buluşturdu

Uğur İbrahim Altay: "Konya tarihi günlerinden birini daha yaşadı"

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu" 37 ülkeden binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi ile Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen organizasyona; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmer Karadağ, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, DOSD Meram Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi yetkilileri katıldı. Kışla Caddesi üzerinde kurulan başlangıç ve bitiş çizgisinde saat 09.00'da 21 kilometrelik Uluslararası Yarı Maratonun ve 10 kilometrelik yol koşusunun startı verildi.

Uğur İbrahim Altay: "Maraton her yıl büyüyerek gelişiyor"

Coşkulu şekilde verilen startın ardından maratonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade ederek, "37 ülkeden, 65 şehirden çok yoğun bir katılımcımız var. İnşallah gelecek yıl da Mayıs ayı içerisinde 5'inci yarı maratonumuzu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her yıl büyüyerek gelişiyor" dedi.

"Etkinliğin en önemli özelliği sosyal sorumluluk projesi olması"

Konya Yarı Maratonu'nun en önemli özelliklerinden birisinin de çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Selçuklu Belediyemizin SOBE Vakfı, Meram Belediyemizin DOSD Vakfı ve Karatay Belediyemizin Alzheimer Merkezi ile birlikte düzenliyoruz. Gençlerimizin ilgisi çok yoğun, misafirlerimiz çok mutlu. Biz de Konya'nın kadim sokaklarında böyle güzel bir etkinlik düzenlemekten büyük bir keyif alıyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyor, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Partnerlerimiz olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Atletizm Federasyonumuza ve vakıflarımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ahmer Karadağ: "Konya, Türk sporuna ve Türk atletizmine çok büyük destek veriyor"

Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmer Karadağ, federasyon olarak yarışmanın Konya'da düzenlenmesinden çok memnun olduklarını belirterek, "4'üncüsü olmuş ama sanki 40'ıncısı yapılıyormuş gibi. Çok büyük bir kalabalık var. Ulusal ve uluslararası katılım üst düzeyde. Biz de federasyon olarak önemli sporcularımızın bu yarışa iştirak etmesini sağladık. Bununla beraber Yarı Maraton Türkiye Şampiyonası Süper Ligi Kulüplerarası Finali'ni de burada yapmaya karar verdik. İyi ki burada yapmışız, gerçekten böyle güçlü bir katılım oldu. Konya kadim bir şehir olarak Türk sporuna ve Türk atletizmine çok büyük destek veriyor" diye konuştu.

Hasan Kılca: "Her yıl büyüyerek gelişen bir maratona şahitlik ediyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her geçen gün büyüyerek gelişen bir maratona şahitlik ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah önümüzdeki yıl katılımcı sayısının daha da yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Bu maratonun bir özelliği de sosyal sorumluluk projesi olması. Belediyelerimizin sosyal sorumluluk projelerinin iş birliğiyle düzenleniyor. Oralardan da katılımcılarımız var. Bu vesileyle sosyal sorumluluk projesi de yerine getirilmiş oluyor. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Mustafa Kavuş: "İnşallah daha nice yıllarda bu spor etkinliklerinde buluşmak dileğiyle"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, maratonun bir şenlik havasında gerçekleştiğini belirterek, "Konya zaten bir spor şehri. Belediyelerimizin açtığı tesisler, yaz spor okullarında ve kış spor okullarında, yine hem SOBE hem DOSD MERAM hem de Karatay Alzheimer Merkezi'mizle beraber o engel grubunda olan vatandaşlarımız, çocuklarımızdan da sporcular yetiştiriyoruz. Spor, sadece yılın belli zamanlarında yapılan bir etkinlikten ziyade artık hayat biçimi haline geldi. Hem güzel bir etkinlik hem güzel bir yardımlaşma örneği. İnşallah daha nice yıllarda bu spor etkinliklerinde buluşmak dileğiyle. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ekibine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vakıf başkanlarından Başkan Altay'a teşekkür

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, Konya Yarı Maratonu'nda olduğu gibi kitlesel farkındalık çalışmalarının çok önem arz ettiğini belirterek, "Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, katılımcılarımıza, bizim gönüllü koşu takımlarımıza teşekkür ediyorum, devamını diliyorum" diye konuştu.

DOSD Meram Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da Konya Yarı Maratonu'nun şehre büyük katkı sağladığını kaydederek, "Bu maraton Konya'nın sporuna, kültürüne katkı sağladığı gibi bizim gibi vakıfların; SOBE, DOSD MERAM ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ne de maddi, manevi çok büyük katkılar sağlıyor. Başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Sporcular Konya'nın tarihi güzellikleri eşliğinde koştu

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve büyük coşkuya sahne olan Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na Türkiye ile birlikte 37 ülkeden 5 bin atlet; otizm, down sendromu ve alzheimer farkındalığına dikkat çekmek için koştu. Katılımcılar, Konya'nın tarihi ve kültürel güzellikleri eşliğinde parkuru tamamlarken, şehrin dört bir yanında maraton heyecanı yaşandı.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı 10K ve 21K koşularında dereceye giren sporcular için Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi otoparkında oluşturulan etkinlik alanında ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödülleri Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol tarafından takdim edildi.

Yarışlarda ilk üçe giren isimler

21 kilometre erkekler yarışında 01: 04: 28'lik derecesiyle Kenyalı atlet Elijah Tirop Serem birinci olurken; 01: 04: 46'lık derecesiyle Türkiye'den Ramazan Baştuğ ikinci; 01: 05: 05'lik derecesiyle yine Kenya'dan Laban Kipkemboi ise üçüncülük sevinci yaşadı. 21 kilometre kadınlar yarışında 01: 16: 54'lük derecesiyle Kenyalı atlet Eunita Chepchumba kürsüde birinci basamağa çıkarken; 01: 17: 14 ile Türkiye'den Dilek Öztürk ikinci; 01: 17: 37'lik derecesiyle Etiyopya'dan Meseret Yrdaw üçüncü oldu. 10 kilometre erkekler yarışında; 00: 31: 54'lük derecesiyle Ersin Tekal birinci, 00: 32: 07 ile İbrahim Karateker ikinci; 00: 32: 14'lük derecesiyle Serhat Damar da üçüncü oldu. 10 kilometre kadınlar yarışında ise; 00: 35: 35'lik derecesiyle Burcu Subatan Belir birinci; 00: 35: 47 ile Sümeyye Erol ikinci; 00: 35: 52'lik derecesiyle Yonca Kutluk ise üçüncü oldu.

Yarı maraton coşkusu Halk Koşusu ile sona erdi

4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu, sabah koşulan 10K ve 21K koşularının ardından saat 13.30'da binlerce kişinin katıldığı Halk Koşusu ile tamamlandı. Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda başlayıp biten koşuya AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye başkanları, Konya protokolü ve her yaştan binlerce Konyalı sporsever katıldı.

"Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum"

Halk koşusunda konuşan Başkan Altay, 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu ile insanları spora teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Halk koşusunu vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Burada amaç insanları spora teşvik etmek, sağlık için hareket etmelerini sağlamak. Bir taraftan da yolların sadece araçlara ait değil yayalara da ait olduğunu, şehrin sahibinin yayalar olduğunu bir kez daha kamuoyuna hatırlatmak. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 4. Yarı Maratonu'muz çok güzel ilerliyor, inşallah beşincisi çok daha güçlü olacak. Konya'mız adına güzel bir etkinlik oldu. Biz de protokol üyeleri olarak nefesimiz yettiğince devam ediyoruz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İbrahim Akın: "Vatandaşlarımızın bu kadar yoğun ilgi göstermesi memnuniyet verici"

Konya Valisi İbrahim Akın da organizasyona yoğun bir katılım sağlandığına değinerek, "Tüm vatandaşlarımıza sağlık için sporun neden önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Konya'mızda dördüncüsü düzenlenen bu yarışta vatandaşlarımızın bu kadar yoğun ilgi göstermesi de bu açıdan memnuniyet verici. Katılım sağlayan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı, spor dolu günler diliyoruz" diye konuştu.

Konya'ya çeşitli ülkelerden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek maratona katılan sporcular da böyle güzel bir etkinlik vesilesiyle Konya'da bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

10 Kilometre Koşusu ve 21 Kilometre Koşusu'nun kazananları ile ilgili detaylı bilgiye "konyayarimaraton.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu Türkiye'den ve dünyadan sporcuları buluşturdu - Son Dakika

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