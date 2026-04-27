5. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali İçin Geri Sayım Başladı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında "Her Sofra Bir Hikaye" temasıyla gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali, gastronomi dünyasını bir araya getirecek. Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Antalya'mız, örtü altı tarımdaki potansiyeliyle, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 19 coğrafi işaretli ürünü ile şehrin gastronomi kimliğini güçlendiren ve yerel üretimi uluslararası ölçekte görünür kılan en önemli değerler arasında yer almaktadır" dedi.

Bu yıl 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısına Başkan Vekili Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya İl Kültür Turizm Müdürü Ayhan Gök, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmeleri Derneği Başkanı Mehmet Zeki Özen, Festival İçerik Direktörü Gökmen Sözen, 7 Mehmet Restaurant İşletmecisi Mehmet Akdağ ile Şef Refika Birgül katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Vekili Özdemir, dört yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek öncülüğünde Antalya'yı "gastronominin başkenti" yapma hedefi ile yola çıkıldığını kaydetti. Festival süresince yerel ve uluslararası şeflerin düzenleyeceği atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri, gastronomi yarışmaları, paneller, söyleşiler ve birçok aktivitenin ziyaretçiler ile buluşacağını söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Her tabak, ardında bir geçmişi ve kimliği taşımakta"

"Katılımcılarımız Antalya mutfağını daha yakından tanıma fırsatı bulacak hem de gastronomi dünyasındaki güncel gelişmeleri yakından takip edebilecekler. Antalya'mız, örtü altı tarımdaki potansiyeliyle, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 19 coğrafi işaretli ürünü ile şehrin gastronomi kimliğini güçlendiren ve yerel üretimi uluslararası ölçekte görünür kılan en önemli değerler arasında yer almaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Muhittin Başkan'ın hedeflediği yerelden kalkınma stratejisini güçlendirerek yerel ürünlerimize ve nitelikli tarıma sahip çıkmaya devam ediyoruz. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin bu yıl beşincisini 'Her Sofra Bir Hikaye' temasıyla gerçekleştiriyoruz. Bu tema; gastronomiyi bir lezzet deneyiminin ötesinde, coğrafya, kültür, üretim ve insan emeğiyle şekillenen çok katmanlı bir anlatı olarak ele almaktadır. Antalya'nın verimli topraklarında yetişen ürünlerden, denizinden çıkan eşsiz lezzetlere; yerel ustaların kuşaktan kuşağa aktardığı tariflerden, modern mutfak yorumlarına kadar her tabak, ardında bir geçmişi ve kimliği taşımaktadır."

Yanık dondurmanın hikayesi festivalde

Foodfest İçerik Direktörü Gökmen Sözen de festivalin bu yılki içeriğine ilişkin bilgi verdi. Sözen, festivalin bu yıl da Türkiye'nin ünlü şefleri, otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, lokal ve uluslararası gıda firmaları, yeme-içme profesyonelleri, butik tarımcılar, gurme marketler, gastronomi, tarım ve turizm yazarları ile halkı bir araya getireceğini söyledi. Festivalin bu yıl çok daha zengin bir içerikle ziyaretçilerini ağırlayacağını söyleyen Sözen, workshoplar, söyleşi ve panellerin yanı sıra bu yıl botanik miras konulu bir sergi yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi. Sözen, yine festival kapsamında hasat gezisi ve Antalya'nın meşhur yanık dondurmasının hikayesinin de festivalde yer alacağını kaydetti.

"Antalya'nın değerlerini koruyarak geleceğe taşıma hedefimizi sürdürüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, "Şehrimizin sadece bir tatil destinasyonu değil aynı zamanda yaşayan bir mutfak kültürü olduğunu bir kez daha ortaya koyacağız. Çiftçimizi, yerel üreticimizi ve esnafımızı turizm ekosisteminin aktif bir parçası haline getirme, Antalya'nın değerlerini koruyarak geleceğe taşıma hedefimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de Antalya'nın turizmin yanında tarım anlamında da Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri durumunda olduğunu ifade etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, festivalde Antalyalı esnafın da stant açarak festivale katkı sunmaya çalıştığını kaydetti.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise "Gastronomi sanatı ve gastronomi sektörü mevsimsel değil. Yılın 365 günü yapabiliyoruz. Bunu 4 mevsim Antalya, 12 ay Antalya şeklinde geliştirebilirsek bu çok önemli" dedi.

ATB Başkanı Ali Çandır da gastronomi kenti olabilmenin emek ve sabır istediğine değinerek, Antalya'nın tarihi ve kültürel birikimleri ile bunu başarabilecek birikime sahip olduğuna değindi.

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Zeki Özen, festivalin her yıl bir öncekinden daha iyi olduğunu belirterek, festivalin bu yıl da çok dolu ve güzel bir programla daha da ileri gideceğini söyledi.

Şef Refika Birgül'den özel sunum

Konuşmalardan sonra ise ünlü şef Refika Birgül, Antalya'nın Akdeniz'e özgü otları, yeşillikleri, coğrafi işaretli ve yerel ürünlerinden oluşan özel bir sunum gerçekleştirdi. Antalya'nın zengin ürün çeşitliliğine değinen Birgül, yerel mutfağın hikayelerini paylaşarak, yerel üreticilerden temin edilen malzemeleri tanıttı.

5. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali, "Her Sofra Bir Hikaye" temasıyla bu yıl 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Ana teması "Akdeniz Yeşillikleri" ve "Endemik Bitkileri" olarak belirlenen ve festival kapsamında geleneksel hale gelen hasat etkinliği ise bu yıl 8 Mayıs'ta Erüst Tarım'ın ev sahipliğinde yapılacak.