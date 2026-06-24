Vaniköy'deki Abramoviç Villasının Son Hali Görüntülendi

İstanbul Boğazı'nın incisi Üsküdar Vaniköy'de, daha önce kaçak inşaat ve restorasyon faaliyetleriyle ilgili iddialarla Türkiye gündemine oturan o lüks villa yeniden sahnede. İBB yönetimi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı karşı karşıya getiren ve derinleşen soruşturmalara konu olan yapının son durumu dron kamerasıyla kaydedildi.

KAÇAK VİLLANIN SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Köprü manzarasına hakim konumu ve devasa bir ağaçlık alanın ortasında yer alan arazisiyle dikkat çeken lüks villada, uzun süren tartışmalı tadilatların büyük ölçüde tamamlandığı görüldü. Havadan çekilen görüntüler, Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki yapının aldığı son hali gözler önüne serdi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA RÜŞVET İDDİASI

Söz konusu villa, sadece imar tartışmalarıyla değil, yürütülen siyasi ve hukuki süreçlerle de bağlantılı durumda. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenen CHP üyesi T.E.'nin ifadeleri, okları yeniden bu yapıya çevirmişti. Tanık T.E., Vaniköy'deki bazı villalarda yükselen kaçak yapılar için belediyeye yüklü miktarda rüşvet verildiğini öne sürmüştü. Ayrıca bu kaçak inşaat sürecinde doğrudan dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimat verdiği iddiaları da dosyada yer almıştı.

ÇEVRE BAKANLIĞI MÜDAHALE ETMİŞTİ

Kaçak yapıyla ilgili süreç, 2024 yılında kurumlar arası bir yetki krizine de dönüşmüştü. İlgili şikayetler ve iddialar üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Ağustos 2024 tarihinde bölgede detaylı incelemeler gerçekleştirmişti. Yapılan denetimlerde, izinsiz inşaat faaliyetlerinin belediyenin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş ve inşaat çalışmaları yetkililerce durdurulmuştu.

ADNAN OKTAR'DAN ROMAN ABRAMOVİÇ'E GEÇMİŞTİ

Geçmişi de en az bugünü kadar tartışmalı olan lüks malikane, uzun yıllar organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar tarafından kullanılmıştı. Suç örgütüne yönelik operasyonların ardından el değiştiren yapının, daha sonra Rus iş adamı Roman Abramoviç tarafından satın alındığı ve devasa bütçeli bu tadilatların onun adına yürütüldüğü kamuoyuna yansımıştı.