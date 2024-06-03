Adana'da çocuklar sulama kanallarında yüzmeye devam ediyor - Son Dakika
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Adana'da çocuklar sulama kanallarında yüzmeye devam ediyor

Adana\'da çocuklar sulama kanallarında yüzmeye devam ediyor

Adana'da kavurucu yaz sıcaklarıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ediyor. Bir çocuğun ise 'Yüzme bilmeyenleri döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar ağlasın' demesi pes dedirtti. Adana'da son 10 yılda 250'den fazla kişi boğularak öldü. Çocuklar ölüm riskine rağmen serinlemek için kanallara atlıyor.

03.06.2024 11:09
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Adana'da kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ederken, 15 yaşındaki bir çocuğun ise "Yüzme bilmeyenleri döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar ağlasın" demesi pes dedirtti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda çocuklar ölümüne kulaç atmaya başladı.

Ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirirken bazılarının söylediği sözler ise pes dedirtti.

"Önce uyarıp sonra dövüyoruz"

15 yaşındaki Halil Koşar, sulama kanalına yüzmeyi bilmeyenler geldiğinde dövdüklerini anlatarak, "Bizler yüzmeyi bildiğimiz için sorun olmuyor ama bazen yüzmeyi bilmeyen çocuklar geliyor. Onlara 'suya girmeyin' diyerek uyarı yapıyoruz. Eğer bizi dinlemezlerse döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar üzülüp ağlasın" dedi.

"Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin"

13 yaşındaki Mehmet Demir ise sulama kanalına girmekten korkmadığını söyleyip boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardığını anlattı. Demir, "Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Havalar sıcak bizler de yüzmek zorundayız. Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Burada az önce birisi boğuluyordu ben ve arkadaşlarım kurtardık. Eğer onu kurtarmasak anne ve babası üzülecekti" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da çocuklar sulama kanallarında yüzmeye devam ediyor - Son Dakika

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