Adana\'da Otizm Destek Merkezi Açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde Otizm Destek Merkezi açıldı.

Özdemir Sabancı Bulvarı Eski Baraj mevkisinde hizmete giren Otizm Destek Merkezi'nin açılışına, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra özel gereksinimli bireyleri temsil eden derneklerin yöneticileri ve üyeleri, aileler, dezavantajlı bireyler, siyasiler, muhtarlar, Adanalılar, basın mensupları katıldı.

ZEYDAN KARALAR'A TEŞEKKÜR

Açılışta ilk konuşmayı yapan özel gereksinimli birey annesi ve Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübu Başkanı Zehra Eruçar, evladının Otizm Destek Merkezi'nde, güvenli alanda, öğretmenler, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde hizmet aldığını söyleyerek, sağladığı imkanlar için Başkan Zeydan Karalar'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Zeydan Karalar ise "Engelli evlatlarımıza faydalı bir tesisin açılışını yapıyor olmak büyük bir mutluluk. Adana'ya kazandırdığımız her zenginlikte, her yatırımda fazlası ile mutlu oluyoruz. Çünkü sizleri ve Adana'mızı çok seviyoruz. Bu bir adanmışlık, yaklaşık 10 senedir durmadan, dinlenmeden Adana Adana Adana için çalışıyoruz" diye konuştu.

35 BİN METREKARELİK ÇOK AMAÇLI TESİS

Açılışta bir de yeni dönem müjdesi duyuran Başkan Zeydan Karalar, Real civarında, yaklaşık 35 bin metrekarelik alana, engelli bireylere yönelik içinde ofislerin, parkların, eğitim alanlarının bulunacağı, Türkiye'ye örnek bir tesisi Adanalılarla buluşturacaklarını kaydetti.

ZOR ŞARTLARDA ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin şu ana kadar yaptığı hizmetlerle ilgili bilgiler de veren Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Olağanüstü kötü koşullara, borç yüküne, pandemiye ve depreme rağmen devasa hizmetlere imza attık. Dokunmadığımız, hizmet yapmadığımız köy, mecra, ilçe, mahalle yok" dedi ve yapılan işleri şöyle anlattı: "3 alt geçit yaptık, 8 adet daha yapacağız. Trafiği rahatlatmak için 5 bulvar yaptık. 310 iş makinesi, 111 otobüs aldık. Böylece kira giderlerimizi azalttık. 221 cadde ve bulvarı yeniledik. Arıtmalar yaptık, asbestli boruları değiştirdik, seli önleyecek altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Doğru yönetim ve mali disiplinle belediyenin gelirlerini artırdık. Adana'dan yapılan ithalatın, Adana üzerinden kodlanmasını sağlayarak belediyenin gelirini yılda 1 milyar lira artırdık. Çiftçimize, zor durumdaki halkımıza önemli destekler sağladık. Borcu gelirinin 4 katı olan belediyeyi, geliri borcunun 4 katı haline getirdik. Adana'mızın çehresini güzelleştirirken, bir yandan da sosyal belediyecilik örneği olan; ücretsiz kurs merkezleri, NİYET Akademiler, donanımlı kütüphaneler, kız-erkek öğrenci yurtları, mahalle merkezleri, gündüz bakımevleri, ücretsiz modem ve internet gibi sayısız hizmeti sizlerle buluşturduk. Bunların her biri için halkımız adına çok mutluyuz."

YENİ DÖNEMDE OTOGAR VE METRO

Otogar Projesi'nin yeni dönemde onaylanarak yapımına başlanacak ilk işler arasında yer aldığını da sözlerine ekleyen Başkan Zeydan Karalar, onaylanan metro projesi için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek, "5 yıl içerisinde metronun 2'inci etap hattını, büyük bir sorunla karşılaşmazsak bitireceğiz. Kültür merkezi, yeni kütüphaneler, marina yapacağız. Daha çok sayıda sokak hayvanının kısırlaştırılması için ilçe belediyeleriyle birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Otizm Destek Merkezi, özel gereksinimli çocuk annesi Nazlı Işık'ın Başkan Zeydan Karalar'a çiçek takdimi ve kurdele kesimi ile açıldı.

OTİZM DESTEK MERKEZİ

Otizm Spektrum tanısı konulmuş, otizmli bireylere ve ailelerine uzman psikologlar, sosyologlar ve fizyoterapistler eşliğinde destek olmayı amaçlayan Otizm Destek Merkezi, özel çocuklara sahip olması nedeniyle evden dışarı çıkamayan ailelerin, sosyalleşebilecekleri, çocuklarının rahatça ve güvenli şekilde vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlıyor.