Adana\'da 3 Bin Öğrenci Ücretsiz Kurs Merkezlerinde Hazırlanıyor

Adana'da yaklaşık 3 bin öğrenci, Büyükşehir'in ücretsiz kurs merkezlerinde LGS ve YKS'ye hazırlanıyor. Lise ve üniversite giriş sınavlarına (LGS ve YKS) hazırlanmak için etüt merkezlerine gidemeyen öğrencilere ücretsiz eğitim verilen kurs merkezlerine bir yenisi eklendi. Ceyhan da kurs merkezi açıldı. Başkan Zeydan Karalar, "Kurs merkezleri, yurtlar, kütüphaneler açıyoruz, daha önce yapılmayan hizmetleri halkımızla buluşturuyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kentin altyapı, köprü, yol, su, alt geçit ve diğer fiziki ihtiyaçlarına cevap verirken, diğer yandan sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeyerek, iz bırakan çalışmalara imza atıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eğitim ve öğretimi desteklemek için daha önce hizmete giren Kuruköprü, Kozan, Karataş Kurs merkezlerine, Ceyhan Kurs Merkezi'ni de ekledi. Açılış törenine Başkan Zeydan Karalar'ın yanı sıra, Sivil Toplum Örgütleri'nin temsilcileri, siyasiler, öğrenciler, öğretmenler ve Ceyhanlılar katıldı.

2024'TE HEDEF 5 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM

Ceyhan Kurs Merkezi'nde sınava hazırlanan öğrenciler, verimli ve yoğun bir programla sınavlara hazırlandıklarını belirterek, Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti. Seyhan Kuruköprü'de, Kozan, Karataş ve Ceyhan ilçelerinde kurs merkezleri açtıklarını, Saimbeyli'de de hazırlık yapıldığını belirten Başkan Zeydan Karalar da yaklaşık 3 bin öğrencinin, değerli öğretmenlerin nezdinde, lise ve üniversite sınavlarına hazırlandığını ifade etti. Başkan Zeydan Karalar, "Ekonomik sorun yaşayan ailelerin, çocuklarını etüt merkezlerine göndermekte zorlandığını biliyorum. Anneler babalar, çocukları iyi okullara gitsin diye büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Buna imkanı olmayan ailelerin çocuklarını lise ve üniversite sınavlarına hazırlamak için ciddi merkezler açtık. Kurs merkezlerimizde öğretmenler kendi branşlarının dışında bir derse kesinlikle girmiyor. Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza iyi eğitimi vermek için yoğun mesai harcıyor. 2024 yılı içinde 5 bin öğrencimize eğitim vermeyi planlıyoruz" dedi.

"ÇOK SAYIDA KÜTÜPHANE HALKLA BULUŞTU"

Merkezdeki İnce Memed Halk Kütüphanesi başta olmak üzere, Saimbeyli, Kozan, Kuruköprü, Dumlupınar, Hadırlı, Karataş, Güneşli- Yamaçlı'da kütüphaneler açtıklarını da hatırlatan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Semt Kütüphaneleri ile gençlere eğitim ve öğrenim süreçlerinde önemli destek sağlanıyor. Çocuklarımız gençlerimiz, derslerini çalışıp, sınavlara hazırlanabiliyor. Bilgisayar ve internet olanağı ile çocuklarımıza hizmet veriliyor. Bunlar daha önce şehrimizde olmayan, eksikliği hissedilen hizmetlerdi. Önümüzdeki dönemde 2 büyük kütüphane daha yapacağız."

"DEVASA HİZMETLERİ BORÇLANMADAN YAPABİLİR HALE GELDİK"

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni çok zor bir durumda devraldıklarını ama aradan geçen sürede mucizevi şekilde, hem borcunu ödeyebilen hem de devasa hizmetleri borçlanmadan yapabilir hale geldiklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, belediyede borç gelirin 4 katıyken, gelinen noktada tablonun tersine çevrildiğini ve borcun 4 katı gelire ulaşıldığını bildirdi. Başkan Karalar ayrıca, 3 dev alt geçidi, 5 yeni bulvarı, 221 bulvar ve cadde yenilemeyi, 111 otobüs alımını, 310 iş makinesi alımını, 2 milyon 795 bin tonu aşkın asfalt dökümünü, asbestli boru değişimlerini, alt yapı çalışmalarını, tek kuruş borçlanmadan yapabilir hale geldiklerini belirtti.

"HEM ADANA'YA HEM CEYHAN'A KÜLTÜR MERKEZİ"

2. Etap Metro Hattı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'nca yatırım programına alındığını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, "Yeni dönemde; kamulaştırmada büyük sorun yaşanmazsa 2. Etap Metro Hattı'nı yapmak için büyük gayretle çalışacağız. Medline Hastanesi'nden, Şehir Hastanesi'ne giden bir tramvay yapacağız. Ayrıca merkeze trafiği sokmamak için nostaljik bir tramvay yapacağız. Hem Adana'da hem Ceyhan'da Kültür Merkezi yapacağız. Ceyhan'da yapacağımız kültür merkezi, Ceyhanlıların birçok ihtiyacına cevap verecek. Hem Adana'yı tekrar bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapacağız hem de Ceyhan'ı eski hareketli haline kavuşturacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ceyhan Kurs Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.