Adıyaman Belediyesi, 610 Milyon TL Borç Ödendi

Yerel

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yatırım ve Hizmetler Değerlendirme Toplantısı'nda belediyenin mali durumuna ilişkin konuştu. Tutdere, yerel seçimlerin ardından toplam 610 milyon 859 bin 454 TL borç ödediklerini belirterek, "Şu an Adıyaman Belediyesi'nin SGK, vergi ve Emekli Sandığı'na toplam borcu 160 milyon 245 bin 868 TL'dir. Bu borçlar, elbette ki yalnızca bizim dönemimize ait değil; çoğunlukla geçmiş dönemlerden devredilmiş borçlardır" dedi.

Başkan Tutdere, Yatırım ve Hizmetler Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda, 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra yapılan hizmetler ve projeleri paylaşan Başkan Tutdere, belediye borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

2 Nisan'dan itibaren 610 milyon 859 bin 454 TL borç ödediklerini kaydeden Başkan Tutdere, şunları söyledi:

"Ekim 2024 dönem sonu itibarıyla vergi borcumuz 51 milyon 905 bin 583 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu borcumuz 59 milyon 332 bin 922 TL, Emekli Sandığı kesenek borcumuz ise 49 milyon 7 bin 363 TL'dir. Şu an Adıyaman Belediyesi'nin SGK, vergi ve Emekli Sandığı'na toplam borcu 160 milyon 245 bin 868 TL'dir. Bu borçlar, elbette ki yalnızca bizim dönemimize ait değil; çoğunlukla geçmiş dönemlerden devredilmiş borçlardır."

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yıl sonuna kadar mücbir sebep uzatılmasına rağmen SGK'nın 4,5 milyon TL kesinti yaptığını kaydeden Başkan Tutdere, şöyle devam etti:

"Mücbir sebep olmasına rağmen SGK hesabımızdan 4,5 milyon TL kesti"

"31 Mart itibarıyla belediyemizin vergi borcu 20 milyon 569 TL, SGK borcu 40 milyon 359 TL, Emekli Sandığı borcu ise 24 milyon 888 TL olarak devredilmişti. Bu borçların yanı sıra belediyemizin bağlı şirketlerinden Yörem Şirketi'nin de geçmişten gelen ve bizim dönemde eklenen toplam 120 milyon TL vergi ve SGK borcu bulunmaktadır. Ayrıca, Hak-İş sendikasından Belediye-İş sendikasına geçen işçiler, belediyeye karşı dava açtılar. Bu davanın sonucunu beklemeden, işçi haklarını gözeterek 8 milyon 549 bin 704 TL sendika borcunu da ödedik. Ülke gündeminde belediyelerin borçları konuşulmakta. Türkiye genelinde Çalışma Bakanı borçların ödenmesi gerektiğini belirtti. Adıyaman Belediyesi olarak bizim de borçlarımız 10 Aralık'a kadar ertelendi. Ancak ertelenmesine rağmen, SGK geçen ay hesabımızdan 4,5 milyon TL kesti ve iade edilmedi. Buna rağmen, bu borçları ödemeye devam edeceğiz. Devlette süreklilik esastır; dönemden bağımsız olarak ödemekle yükümlüyüz. Belediyemiz SGK binasının bulunduğu alanda 200 metrekarelik bir arsayı SGK ile uzlaşarak 22 milyon TL karşılığında takas ettik. Ayrıca, taşınmazlarımızdan vergi dairesine borçlarımıza karşılık verebilirsek, mali yükü hafifletmeye çalışacağız."

Başkan Tutdere, bir basın mensubunun önceki dönem belediye başkanının kasayı borçsuz bıraktığına ilişkin yorumuna ise şu yanıtı verdi:

"Bu borçlar beş ayda birikmez"

"Biraz önce sizinle paylaştığım gibi, 31 Mart 2024 öncesine ait borçlarımız resmi kayıtlarımızda mevcut. Sadece kurumlara olan borcumuz, SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve piyasaya olan borçlarla birlikte 195 milyon TL civarındaydı. Kasada da 283 milyon TL bulunuyordu. Göreve geldiğimizde, örneğin, 2 Nisan'da Kentpınar'daki cami inşaatının sözleşmesi imzalanmıştı; 59 milyon TL'lik bir maliyet söz konusuydu ve bu yükle karşılaştık. Fakat bu borçlardan kimse bahsetmedi. Belediye başkanınız olarak bunu dile getirmekten çekinmiyorum çünkü resmi rakamlar ortada. Mart itibarıyla vergi borcumuz 20 milyon 569 TL, SGK borcumuz 40 milyon 359 TL, Emekli Sandığı borcumuz ise 24 milyon 808 TL idi. Piyasa borçları 68 bin 858 TL, İLBANK uzun vadeli kredi borçları 22 milyon 723 TL, diğer borçlar ise 17 milyon 949 TL seviyesindeydi. Kasada vadeli ve vadesiz toplamda 283 milyon TL vardı. Şu anda SGK borçlarımız, büyük kısmı geçmişten gelen borçlar nedeniyle, yaklaşık 180 milyon TL civarına ulaşmış durumda. Bu borçlar beş ayda birikmez."