Ahşap Ustasının Gerçek Boyutlardaki Ağaç At Eseri Dikkat Çekiyor

Yerel

Çocuk yaştan beri ahşap ürünlerle uğraşan ahşap ustasının ağaç kökleri ve parçalarını kullanarak yaptığı gerçek boyutlardaki 'ağaç at' görenlerin dikkatini çekiyor.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da faaliyet gösteren birçok usta maharetlerini Tütün İskelesi Kurtuluş Yolu üzerinde kurulan sanat sokağında sergiliyor. Festivalin ilk gününden beri oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaşan ahşap ustası Yüksel Korkmaz (61), ağaç köklerinden yaptığı eserler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle gerçek boyutlardan atın anatomisini dikkate alarak yaptığı ağaç at, vatandaşların dikkatini çekerken, hammaddesi ağaç olan birçok sanat eseri de insanların beğenisini topluyor.

"Ağaç at, gerçek atın anatomisine uygun ve aynı boyutlarda bir eser"

En dikkat çekici sanat eseri olan ağaç at hakkında bilgiler veren Yüksel Korkmaz, "Ben keresteci, ahşap ustasıyım. Atölyemin bir kenarında hobi olarak da ağaç gövdelerinden sanat eserleri yapıyorum. Bu uğraş biraz daha hobilikten çıktı artık iş oldu bize. Halkın, vatandaşın da çok güzel bir ilgisi var. Bu da bizi memnun ediyor. Dolayısıyla bu işin üzerine biraz daha gitmek istiyorum. Türkiye geneli ve yurt dışı hedeflerim var. Nasipse elimizden geldiği kadar bir mücadele vereceğiz. Ahşap sevgisi bende çocuk yaştan beri var. Zaten içindeyiz hem meslek olarak, iş olarak da içindeyiz. Yani çok eskiye dayanan bir merak, heves. At heykelleri benim daha fazla ilgimi çekiyor. Onun için genelde at ve at ürünleri, kovboy şapkaları gibi eserler yapıyorum. Sergilediğim bu at heykeli ardıç ağacından atın anatomisine göre bir çalışma. At ölçeklerinde bir çalışma, birkaç aylık süreç gerektiren, uğraş gerektiren bir çalışma. Sergilediğim eserler arasında diğer hayvan figürleri ve araç gereçler de yer alıyor. Kovboy şapkalarına özen gösteriyorum, ahşap gözlükler yapıyorum. Biraz ata uyan takımlara, aksesuarları daha çok yapmak istiyorum" dedi.

İnsanların eserlerine oldukça fazla ilgi gösterdiğini de ifade eden Korkmaz, "Ağaca şekil vermek, farklı bir çalışma gerektiriyor. Yapacağım sanat eserlerinde benzeteceğim hayvanların malzemelerini doğadan topluyorum. Ağaçlara çok müdahale etmek istemiyorum. Örneğin doğada atın kuyruğuna ya da ayağına benzer bir parça bulursam alıyorum. Samsunluyum. Festival başladığından beri de Kurtuluş Yolu Sergi Alanındayım. Hakikaten insanların yaptığım eserlere ciddi anlamda ilgisi var" diye konuştu.

Festival kapsamında birçok usta, kendi yeteneklerini şehrin dört bir yanında sergileme fırsatı buluyor. - SAMSUN