AİÇÜ'de 15 Temmuz'un 10. yılına özel konferans düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AİÇÜ'de 15 Temmuz'un 10. yılına özel konferans düzenlendi

AİÇÜ\'de 15 Temmuz\'un 10. yılına özel konferans düzenlendi
15.07.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında "15 Temmuz; Çanakkale Ruhunu Yaşatan Nene Hatunları, Şerife Bacıları Hesap Edemediler" başlıklı konferans gerçekleştirildi. Programa il protokolü, gaziler, şehit yakınları, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Programın ardından protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anı Merkezi'ni ziyaret ederek Anı Defteri'ni imzaladı.

15 TEMMUZ'UN 10. YILI DOLAYISIYLA KONFERANS DÜZENLENDİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında "15 Temmuz; Çanakkale Ruhunu Yaşatan Nene Hatunları, Şerife Bacıları Hesap Edemediler" başlıklı konferans düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, il protokolü, gaziler, şehit yakınları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AİÇÜ'de 15 Temmuz'un 10. yılına özel konferans düzenlendi

REKTÖR GÜLÇİN'DEN 15 TEMMUZ MESAJI

Konferansın açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimizin, vatanına, bayrağına, devletine ve millî iradesine sahip çıkarak tarihî bir destan yazdığını belirterek, "O gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve fedakârlık ruhu; Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve tarihimizin her döneminde milletimizi zafere taşıyan aynı ruhun günümüzdeki en güçlü tezahürlerinden biri olmuştur." dedi.

AİÇÜ'de 15 Temmuz'un 10. yılına özel konferans düzenlendi

HATİCE ATAN: "15 TEMMUZ TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Konferansta konuşmacı olarak yer alan İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi değil, milletin istiklal ve istikbaline sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Çanakkale ruhunun 15 Temmuz gecesinde yeniden canlandığını ifade eden Atan, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz gecesi bu aziz millet, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi vatanını, bayrağını ve bağımsızlığını canı pahasına korumuştur. O gece meydanlara çıkan kadınlarımız, Nene Hatun'un cesaretini, Şerife Bacı'nın fedakârlığını bir kez daha yaşatmış; milletimizin hafızasında silinmeyecek bir destan yazmıştır. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor; bu ruhu gelecek nesillere aktarmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyorum."

15 TEMMUZ ANI MERKEZİ ZİYARET EDİLDİ

Konferansın ardından Prof. Dr. İlhami Gülçin, protokol üyeleri, kahraman gaziler ve şehit yakınları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anı Merkezi'ni ziyaret ederek 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı.

Haber: Servet Aslan

İbrahim Çeçen, Çanakkale, Demokrasi, Konferans, 15 Temmuz, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel AİÇÜ'de 15 Temmuz'un 10. yılına özel konferans düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı

11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Öğretmen, polis, vaiz, doktor İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:17
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 12:03:45. #7.12#
SON DAKİKA: AİÇÜ'de 15 Temmuz'un 10. yılına özel konferans düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.