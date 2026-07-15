AİÇÜ\'de 15 Temmuz\'un 10. yılına özel konferans düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Programın ardından protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anı Merkezi'ni ziyaret ederek Anı Defteri'ni imzaladı.

15 TEMMUZ'UN 10. YILI DOLAYISIYLA KONFERANS DÜZENLENDİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında "15 Temmuz; Çanakkale Ruhunu Yaşatan Nene Hatunları, Şerife Bacıları Hesap Edemediler" başlıklı konferans düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, il protokolü, gaziler, şehit yakınları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

REKTÖR GÜLÇİN'DEN 15 TEMMUZ MESAJI

Konferansın açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimizin, vatanına, bayrağına, devletine ve millî iradesine sahip çıkarak tarihî bir destan yazdığını belirterek, "O gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve fedakârlık ruhu; Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve tarihimizin her döneminde milletimizi zafere taşıyan aynı ruhun günümüzdeki en güçlü tezahürlerinden biri olmuştur." dedi.

HATİCE ATAN: "15 TEMMUZ TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Konferansta konuşmacı olarak yer alan İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi değil, milletin istiklal ve istikbaline sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Çanakkale ruhunun 15 Temmuz gecesinde yeniden canlandığını ifade eden Atan, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz gecesi bu aziz millet, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi vatanını, bayrağını ve bağımsızlığını canı pahasına korumuştur. O gece meydanlara çıkan kadınlarımız, Nene Hatun'un cesaretini, Şerife Bacı'nın fedakârlığını bir kez daha yaşatmış; milletimizin hafızasında silinmeyecek bir destan yazmıştır. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor; bu ruhu gelecek nesillere aktarmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyorum."

15 TEMMUZ ANI MERKEZİ ZİYARET EDİLDİ

Konferansın ardından Prof. Dr. İlhami Gülçin, protokol üyeleri, kahraman gaziler ve şehit yakınları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anı Merkezi'ni ziyaret ederek 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı.

Haber: Servet Aslan