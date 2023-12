Aksaray\'da yapımı 4 yıldır bitmeyen TOKİ konutlarına tepki

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da Ereğlikapı Mahallesi ve İstiklal Mahallesi arasında yapımına 2017 yılında başlanan TOKİ konutları hala bitmedi. Hak sahiplerinden Halit Tuna, "Çok tepkiliyiz ve çok kızgınız. Çünkü mağduriyet çok büyük. İnsanlar 5 - 6 senedir burayı bekliyor, insanlar hep kirada oturuyor. Biz buraya güvenmiştik, umut bağlamıştık. Maalesef umudumuz yıllar geçtikçe sönmeye başladı. Mağduriyet çok büyük" dedi.

Aksaray'da Ereğlikapı Mahallesi ve İstiklal Mahallesi arasında yapımına 2017 yılında başlanan TOKİ konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar, konutların bitmemesine tepki gösterdi.

"BİZE HERHANGİ BİR BİLGİ VERİLMİYOR"

Hak sahiplerinden Bircan Köse, "2020'de TOKİ tarafından yapılan kurada ismimiz çıktı. 2020'de yapıldı çekiliş. Bundan önce esnafların da haklarını buraya dahil etmişler. Onlarınki daha önceden. 2020'den bugüne 4 sene geçti, hiç bir şey yok. Resmi kurumlara söyledik, yazı yazdık, mesaj olarak ilettik, hiçbir muhatabımız olmadı. Bize herhangi bir şekilde bilgi verilmedi. 697 kişi mağdur, esnafları bilmiyorum kaç kişi, 300 kişi varlardır 1000 kişi mağdur. Eğer bu şekilde olursa devlet büyüklerinden, belediye başkanlarımızdan, valimizden bize bir bilgi veya ne olacağı hakkında haber vermelerini istiyoruz. Bu kadar kişi umutla ev sahibi olabilmek için bekliyor. Duyduğumuza göre de TOKİ Yunus Kent'in oraya tekrar bir ihale yapılmış. Bizden sonra oldu bu, orası bitmek üzere. Oralar yapılıyor da bizim hakkımız ne olacak? Devlet büyüklerimize ben onu soruyorum" dedi.

"5 SENEDİR BU VATANDAŞLAR EVİNİ BEKLİYOR"

İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Darılmaz da vatandaşlarım mağdur olduğunu ifade ederek, "Mahallemizde yapılmak istenen toplu konut binaları hakkında burada soğuk günde toplanmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız her gün şahsımı aramakta, 'Muhtarım bu toplu konutlar ne olacak bizler çok mağduruz' diye benden talepte bulunuyorlar. Sayın vekillerimiz, belediye başkanımız lütfen bu vatandaşlarımıza olumlu bir açıklama yapmanızı bekliyoruz. 5 senedir bu vatandaşlar bekliyor. Sizden ricam en kısa zamanda bu vatandaşlara olumlu bir cevap vermeniz" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN TOKİ'Yİ ARADIM. 'YAPILIYOR' DEDİLER AMA 6 SENE GEÇTİ"

Başka bir hak sahibi Nejla Aslan ise şunları söyledi:

"2017'de TOKİ'ye yazıldım. Ondan sonra bir iki ay içinde başlanacak dediler daha başlanmadı. Pandemi bittikten sonra başlandı, Erkut İnşaat diye bir firma aldı burayı, ondan sonra temelleri deşti, temelini atmadan gitti. Burada bir çocuk öldü sonra bıraktı gitti. 2019'da Siber Yapı diye bir firma aldı o da başladı, bu sefer de deprem dolayısıyla oraya gittiklerini söylüyorlar. Ama biz inanmadık. Ben her gün Belediye Başkanı Evren Dinçer Bey'e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazı yazdım, ne zaman yapılacak bilgi verin diye. Ama hiçbirinden bilgi gelmedi. Her gün TOKİ'yi aradım, yapılıyor dediler ama hayır yapılmıyor dedim. Hiç kimse yok dedim, kaldı öylece hiç cevap veren yok. Kirada oturuyorum, 6 sene oldu. Ha bugün ha yarın yapılacak diye bir türlü yapılmadı. O zamanlar biz 2 bin euro bozdurduk 5 bin lira verdik. Şimdi 2 bin euro 5 bin etmez. Nereden bakarsan bak şu an 60 bin lira eder. Şimdi bizim mağduriyetimizi kimler ödeyecek? Bunu Evren Bey'e ve TOKİ başkanlarına soruyorum, şimdi ne olacak? 5 bin lira 2 bin euro etmez burası ne zaman yapılacak ne zaman bitecek? Biz burayı 150 bin liraya alacaktık, şimdi 1.5 - 2 milyon oldu. Nasıl ödenecek nasıl yapılacak? Hem kira, hem burası bir açıklama bekliyoruz büyüklerimizden, çok mağdur olduk."

"İNSANLARIN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

İnsanların 5 senedir TOKİ konutunu beklediklerini ifade eden başka bir hak sahibi Halit Tuna, "Çok tepkiliyiz ve çok kızgınız. Çünkü mağduriyet çok büyük. İnsanlar 5 - 6 senedir burayı bekliyor, insanlar hep kirada oturuyor. Biz buraya güvenmiştik, umut bağlamıştık. Maalesef umudumuz yıllar geçtikçe sönmeye başladı. Mağduriyet çok büyük. Buradaki alan firma 'pandemi oldu, deprem oldu' dedi, ha başladı ha başlanacak derken yıllar geçti. Şimdi biz burada bir somut adım bekliyoruz, bir haber bekliyoruz. İnsanların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. İnsanlar çok tepkili çok kızgın. Bu böyle olmamalı biz güveniyoruz ama güvenimizi hep yarıda bırakıyorlar. Bu insanlar çaresiz durumda. Buna yetkililerin bir çare bulmasını istiyoruz, yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"BEN BU VEKİLİ NEDEN BAŞA GETİRDİM. BELEDİYE BAŞKANINI NEDEN SEÇEYİM?"

Başka bir hak sahibi Esra Baydar ise ilk başta 5 bin 500 lira verdiğini ancak şu anda geri çekilse bile en fazla 15 bin lira alacağını belirterek şunları söyledi:

"2018'de esnaf sanatkarlar odasından TOKİ'yi aldık. Görüşmeler yaptığımız zaman 'çok istiyorsanız çekilebilirsiniz' diyorlar, tamam çekilelim ben o zamanın parasıyla 5 bin 500 lira para verdim, az önce bir ablanın dediği gibi 2 bin euroya denk geliyor. Bugün paramı istesem mahkeme aracılığıyla bana verecekleri para 15 bin. Ben zaten bunun 10 bin lirasını avukata harcayacağım. Diğer TOKİ'ler 1000 lira ödeme yaparken ben 10 - 15 bin arası para ödemeye başlayacağım bu nerede? Milletvekillerine yazıyoruz, belediye başkanının sayfasının altına yazıyoruz, yorumlarımız defalarca kaldırılıyor. Ben bu vekili neden başıma getirdim? Ben bu belediye başkanını neden seçeyim? Kendi sesimi duyuramayacaksam. Bir an önce bunun kesin bir çözüme ulaşması gerekiyor. Buradaki insanların çoğu kirada oturan insanlar. Biz keyfimizden TOKİ'ye yazılmıyoruz, biz keyfimizden ev sahibi olmak istemiyoruz. Biz de isteriz peşin parayı verip ev sahibi olmayı. Tamam deprem bölgesine gittiler bir şey demiyoruz, ama en az onlar kadar biz de mağduruz burada. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar defalarca kez medyaya yansıdı. Diğer TOKİ evleri bizden sonra ihaleye çıktı, bizden sonra başlandı, bilmiyorum artık söylenecek binlerce kelime var dökülemiyor. Bizim kesinlikle çözüme ulaştırılmamız lazım. Belediye binası külliye de durdurulmuştu onlar da deprem bölgesine gitmişti. Niye onlar yapıldı da şimdi buralar duruyor? Ankara'da TOKİ'ler ve başka şehirlerde sayamadığım şehirlerdeki TOKİ'ler bitti. Bir burada mı sıkıntı mı var? Biri bize açıklama yapsın."

"ALTYAPI BİTTİ, SADECE KALIBI BEKLİYORUZ"

TOKİ'de saha formeni olarak çalışan İbrahim Bayrakçı ise sürece ilişkin açıklama yaparak, "Ben buranın saha formeniyim. Deprem bölgesinden dolayı biz buraya biraz ara verdik. Yoğunluğu deprem bölgesine verdiğimizden dolayı burası biraz gecikti. Allah'ın izniyle en geç 8. ayın 15'ine kadar hemen hemen toparlarız. Altyapı bitti altyapıda sıkıntı yok, sadece kalıbı bekliyoruz. Deprem bölgesinden kalıp geldiği zaman başlayacağız. Bizden önceki firmaydı, bizim bir alakamız yok. Biz yeniyiz Allah'ın izniyle seneye burası biter" dedi.