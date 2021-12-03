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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, anne ve babası olmayan gence kız istedi - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, anne ve babası olmayan gence kız istedi

03.12.2021 23:25

12 yıl önce babasını kaybeden ve annesi de yurt dışında yaşayan genç sevdiği kızı istetecek birini bulamayınca Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan yardım istedi. Sosyal medya üzerinden yardım dileklerini ileten gence ulaşan Vali Aydoğdu gence babalık yapıp gence kızı istedi. Ailenin kızlarını vermesi üzerine yüzükleri de Vali Aydoğdu takarak gençlere bir ömür boyu mutluluk diledi.

Aksaray'da 12 yıl önce babası vefat eden 24 yaşındaki Engin Güler annesinin ikinci bir evlilik yaparak yurtdışına gitmesiyle yalnız yaşamaya başladı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Güler, 4 yıl önce Aksaray Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat mezunu olan Burcu Bacık ile tanıştı. 4 yıllık ilişkinin ardından evlenmeye karar veren gençler Engin Güler'in ailesinin olmaması nedeniyle sıkıntıya düştü.

"BİR KIZ VAR ÇOK SEVİYORUM ONU"

Sevdiği kızı isteyecek birilerini bulamayan Güler sosyal medya üzerinden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya mesaj yazdı. "Sayın Valim, bir kız var çok seviyorum onu. 4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Ben babamı 12 yaşında kaybettim. İsterseniz araştırabilirsiniz. Sizden bir babalık istesem. Kazın babasından benim adıma siz ister misiniz? Annem zaten yurt dışında valim, buraya gelmesi uzun sürer" dedi.

Anne ve babası olmayan gence sevdiği kızı Vali Aydoğdu istedi

ÇİKOLATA VE ÇİÇEK ALIP YOLA ÇIKTILAR

Mesajı gören Vali Aydoğdu hemen talimat vererek genci araştırdı. Gencin yapılan araştırmasında her şeyin anlattığı gibi olduğu ortaya çıkınca Vali Aydoğdu hemen harekete geçti. Burcu Bacık isimli kızın babasına telefonla ulaşan Vali Aydoğdu müsait olmaları halinde hayırlı bir iş için geleceklerini belirterek babadan randevu aldı. Randevu işleminin ardından genci yanına çağıran Vali Aydoğdu gence damatlık giydirerek çiçek ve çikolatayla yola çıktı.

YÜZÜKLERİ VALİ TAKTI

Kızın baba evine gelen Vali Aydoğdu, damat Engin Güler ve daire müdürleri ile birlikte eve girdi. Kızın ailesi ile tanışan Vali Aydoğdu gençlerin hayatını birleştirmek adına İl Müftüsü Güller ile birlikte Burcu'yu Engin'e istedi. Kız babası Ali Bacık'ın hayırlı olsun temennisin ardından kız ailesi tarafından yapılan tuzlu kahve testini geçen Engin aile büyükleri ve Vali Hamza Aydoğdu'nun elini öperek teşekkür etti. Vali Hamza Aydoğdu gençlerin nişan yüzüklerini de takarak kurdeleyi kesti.

Anne ve babası olmayan gence sevdiği kızı Vali Aydoğdu istedi

"KIZIMIZI İSTEDİK"

Vali Hamza Aydoğdu, "Engin kardeşimizin babası küçükken vefat etmiş, annesi de yurtdışında başka bir evlilik yapmış. Tabi kendisi güvenlik görevlisi, Burcu kızımızla evlenmek istediğini bildirdi. Ailesi olmadığı için de Sayın Valim bize aile büyüklüğü yapar mısınız? Biz bir birimizi seviyoruz deyince bizde araştırdık. Hakikaten kimsesi yok. Onun için bizde arkadaşlarımızla beraber müftümüz, özel idare sekreterimiz ve milli eğitim müdürümüz ile aynı zamanda muhtarımızla birlikte eve geldik. Burada gördüğünüz gibi sağ olsun Burcu kızımızın anne ve babası bizi çok iyi ağırladı. Kız isteme merasimini gerçekleştirdik. Yüzüklerimizi taktık. Bir kardeşimizin bizi ailesi görmesi, bizi birim amirlerimizi kendine yakın hissetmesi, ailesinden bir parça görmesi bizim için çok değerli. Biz böyle kardeşlerimize inşallah hep birlikte sahip çıkacağız. Böylece el birliğiyle gönül birliğiyle samimiyet içerisinde bir yuvanın temellerini attık" dedi.

"MESAJ ATTIM DÖNÜŞ YAPTI"

Sevdiği kızı alan Engin Güler ise "Sayın Vali'mize sosyal medya hesabından mesaj attım, bana dönüş yaptı. Talebimi ilettim. Sayın Valimiz bu mutlu günümüzde bana babalık yaptı. İyi ki Aksaray'ımızın valisi, Rabbim Valimizi başımızdan eksik etmesin. Kendisine ve burada bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, anne ve babası olmayan gence kız istedi
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, anne ve babası olmayan gence kız istedi
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, anne ve babası olmayan gence kız istedi
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, anne ve babası olmayan gence kız istedi
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, anne ve babası olmayan gence kız istedi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, anne ve babası olmayan gence kız istedi - Son Dakika


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