Altın Portakal'da yarışan 'Sevda', kentsel dönüşümün belleği yok ettiğini anlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Altın Portakal'da yarışan 'Sevda', kentsel dönüşümün belleği yok ettiğini anlatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Altın Portakal\'da yarışan \'Sevda\', kentsel dönüşümün belleği yok ettiğini anlatıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Altın Portakal\'da yarışan \'Sevda\', kentsel dönüşümün belleği yok ettiğini anlatıyor
Haber Videosu

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilen 'Sevda' filminin yönetmeni Ufuk Emiroğlu, kentsel dönüşümün toplumsal belleği de yok ettiğini söyledi. Emiroğlu, İstanbul Fikirtepe'de tanık olduğu değişimin senaryoya yön verdiğini anlattı.

(ANTALYA) - 63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kentsel dönüşümün ele alındığı "Sevda" filmiyle seyirci karşısına çıkan yönetmen Ufuk Emiroğlu, kentsel dönüşümün yalnızca kentlerin fiziksel yapısını değil, toplumsal belleği de yok ettiğini söyledi. Filmin hikayesini Ercan Kesal ile geliştirdiklerini belirten Emiroğlu, İstanbul Fikirtepe'de tanık olduğu değişimin senaryoya yön verdiğini anlattı.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda gösterilen yönetmen Ufuk Emiroğlu'nun "Sevda" filmi, kentsel dönüşümün kentlerin fiziksel yapısının yanı sıra toplumsal belleğe ve aidiyet duygusuna etkisini konu alıyor. Emiroğlu, filmde eski bir Osmanlı mezarlığını korumak isteyen bekçiyle karşılaşan emlak danışmanı Sevda'nın geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor. Tülin Özen, Macit Koper, Mert Fırat ve Ercan Kesal'ın rol aldığı film, kentsel dönüşümün toplumsal hafıza üzerindeki etkisini ele alıyor.

Filmin hikayesinin Gezi Parkı eylemleri döneminde Ercan Kesal ile yaptıkları görüşmelere dayandığını belirten Emiroğlu, daha önce çektiği "Babam, Devrim ve Ben" adlı belgesel-animasyon filminin İstanbul Documentarist Festivali'nde gösterildiğini ve burada ödül aldığını söyledi.

Festival jüri başkanı Ercan Kesal ile hikayesini geliştirdiklerini belirten yönetmen Ufuk Emiroğlu, başlangıçta geçmişini bilmeyen bir insanın Türkiye'de yaşayabileceği hayatı ele aldıklarını, ancak İstanbul Fikirtepe'de tanık olduğu kentsel dönüşümün senaryonun merkezine yerleştiğini söyledi. Filmdeki eski Osmanlı mezarlığının geçmişin ve toplumsal belleğin simgesi olduğunu vurgulayan Emiroğlu, aşırı modernleşmenin tarihi ve kültürel değerleri yok edebileceğini belirterek geçmişin unutulmasının aynı hataların tekrarlanmasına yol açabileceğine dikkati çekti.

"DİRENİŞ BAZEN HİÇ BEKLENMEDİK BİR İNSANDAN GELEBİLİR"

Filmde büyük inşaat projelerinin karşısında yaşlı bir mezarlık bekçisinin direnişinin yer aldığını anlatan Emiroğlu, kentsel dönüşüm süreçlerinde her şeyin kontrol altında olduğu düşünülse de beklenmedik bir direnişin ortaya çıkabileceğini ifade ederek, "Her şey kontrol altındaymış gibi görünüyor. Ama bir yerde direniş ortaya çıkabilir. Üstelik bu direniş her zaman beklediğimiz kişiden gelmeyebilir. Bazen yaşlı bir insan da direnebilir. Filmde her şeyin güzel sonuçlandığı, mutlu sonla biten bir hikaye anlatmak istemedik. Çünkü gerçek hayatta durum böyle değil. Her zaman mutlu bir son yok" dedi.

Filmin başkarakteri Sevda'nın geçmişiyle yüzleşerek değişmesini kendi yaşamıyla ilişkilendiren Emiroğlu, bir yaşındayken ailesiyle İsviçre'ye taşındığını ve 19 yaşına kadar Türkiye'ye dönmediğini anlattı. Antalya'ya dönüşünün ailesiyle, kökleriyle ve geçmişiyle yeniden bağ kurmasını sağladığını belirten Emiroğlu, Sevda'nın ise kim olduğunu ve yaşadıklarının nedenlerini keşfettikçe değiştiğini ifade etti. Karakterin gelişiminde çocukluk travmalarının ve terk edilme korkusunun önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Emiroğlu, Tülin Özen ile birlikte Sevda'nın ilişkilerini bu korku üzerinden şekillendirdiklerini belirtti. Sevda'nın yeniden yalnız kalma endişesiyle ilişkilerden kaçındığını, geçmişiyle yüzleştikçe travmalarını anlamlandırmaya ve aşmaya başladığını vurguladı.

"BABAM VE ARKADAŞLARI GECEKONDULARIN YIKILMASINA KARŞI DİRENDİ"

Kentsel dönüşüme karşı mücadelenin önemine değinen Emiroğlu, ailesinin geçmişinden bir örnek vererek 1970'li yıllarda Antalya'da yaşanan gecekondu direnişlerini hatırlattı. Babasının da bu mücadelede yer aldığını belirten Emiroğlu, şunları söyledi:

"Benim babam ve arkadaşları, 1970'lerde Antalya'da gecekonduların yıkılmasına karşı direniş gösterdiler. Bu direnişin ardından gecekondularda yaşayan insanlar tapu sahibi olabildiler. Bu nedenle direnişleri unutmamak gerekiyor. Bugün bir çözüm göremiyor olabiliriz ama geçmişte insanlar direndiler ve kazandılar. Bu deneyimleri hatırlamak önemli."

"GEÇMİŞİMİZİ BİLMEDEN AYNI HATALARI YAPARIZ"

Bireysel hafızayla toplumsal hafıza arasındaki ilişkiye de değinen Emiroğlu, geçmişle yüzleşmenin yalnızca kişisel bir mesele olmadığını, toplumların geleceğini de belirlediğini ifade ederek, "Kendi geçmişimizi, ailemizin geçmişini, ülkenin geçmişini ve politik geçmişimizi bilmeden çok fazla hata yapabiliriz. Sevda da geçmişiyle yüzleştikten sonra farklı kararlar almaya başlıyor. Kendisi için daha olumlu seçimler yapabiliyor. Çünkü artık kim olduğunu ve nereden geldiğini daha iyi biliyor" açıklamasında bulundu.

Kentsel dönüşümün kimin geleceğini kurduğu, kimin geleceğini yok ettiği sorusunu da yanıtlayan Emiroğlu, İstanbul'da yükselen yeni yapılaşmayı eleştirerek, "Zor bir soru. Ama bence herkesin geleceğini yok ediyor. Fikirtepe'de gördüğümüz, filmde de yer alan o binalarda aslında kim yaşamak istiyor? Kimse. Bu binaların neden yapıldığını kimse bilmiyor, kimse anlamıyor" dedi.

Kaynak: ANKA
Film FestivaliKültür SanatFikirtepeYönetmenİstanbulAntalyaGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Yeşilçam’ın cesur yıldızı Arzu Okay’ın son hali şaşırttı Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü Sonrası daha da korkunç Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı Kadir İnanır’ın mal varlığını tek tek açıkladı Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu Sonu beklediği gibi olmadı Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı
Yemeksepeti’nin eski sahibi Nevzat Aydın’a tehdit: Para vermezsen çocuğunu öldürürüz Yemeksepeti'nin eski sahibi Nevzat Aydın'a tehdit: Para vermezsen çocuğunu öldürürüz
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz’ün 4.3 milyonluk hesabı erişime engellendi Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4.3 milyonluk hesabı erişime engellendi
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
Mourinho’nun muhabire bakışı olay oldu Mourinho'nun muhabire bakışı olay oldu
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Selin vurduğu Arjantin’de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay Gol atmadan 3 puan aldılar Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
11:16
Cumhuriyetimiz 103 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir’de
Cumhuriyetimiz 103 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'de
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:43
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay Gol atmadan 3 puan aldılar
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
10:24
Mourinho’nun muhabire bakışı olay oldu
Mourinho'nun muhabire bakışı olay oldu
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
09:28
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar
Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
08:32
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı Kadir İnanır’ın mal varlığını tek tek açıkladı
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı
08:17
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
08:14
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
08:13
İstanbul’da bugün bu yollara dikkat Birçok cadde trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı
07:01
Hindistan’da dev dalgalar sokakları yuttu 180 binden fazla kişi tahliye edildi
Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi
06:59
ABD’ye kaçan Bolsonaro kendisini “Brezilya’nın lideri“ ilan etti
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
03:24
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
02:31
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
02:12
Netanyahu’ya rakibinden rest Siyonist askerlik hükümeti kuracak
Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 11:20:55. #7.13#
SON DAKİKA: Altın Portakal'da yarışan 'Sevda', kentsel dönüşümün belleği yok ettiğini anlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android