Anadolu Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Anadolu Üniversitesi'nin hizmete girişinin 43. yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Kampüsü'nde açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ndeki eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve soydaşlara 1982 yılından bu yana eğitim fırsatı sunan Anadolu Üniversitesi, 43. yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) öğrencilerinin mezuniyet coşkusuna ortak oldu. Anadolu Üniversitesi'nin KKTC Lefkoşa Kampüsünde dün saat 19.00'da düzenlenen mezuniyet töreninde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan öğrenciler diplomalarına kavuştu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bölüm birincileri ödüllerini ve diplomalarını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı. Mezuniyet töreninde Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmalar yaptı. Mezuniyet sonrası tüm öğrenciler sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Tatar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Büyük ile birlikte keplerini havaya fırlattı. Tören, müzik dinletisi ve kokteyl ile sona erdi.

"Eğitime yatırım, geleceğimize yatırımdır"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Sayın rektör, değerli misafirler ve aileleri, bu güzel tablo karşısında bu konuşmayı yapmaktan dolayı mutluluğu ve memnuniyetimi hepinize paylaşıyorum. Bu akşam bu diplomayı almak suretiyle mezun olacak olanları şimdiden tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Eğitimin öğrenme ve kültür anlamları taşıdığına değinen Tatar, "Her türlüsüyle daha iyi bir yaşam için, daha kaliteli, daha sağlıklı bir yönetim anlayışı için elbette çok değerlidir. Ama bunu yapabilmek için fedakarlık lazım. Fedakarlık nedir? Mutlaka bunun bir masrafı vardır, ücreti vardır, zamanı vardır. Eğlenceden, farklı bir takım sizlerin tercih edeceği her türlü olaydan fedakarlık ve tasarruf demektir. Ama bu bir bakıma yatırımdır. Dolayısıyla eğitime yatırım demek, ülkemize yatırım demek, çocuklarımıza yatırım demek, geleceğimize yatırım demek" diye konuştu.

"Tabii 43 yıldır ülkemizde Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi var"

Mezun olan öğrencilerin yaş ortalamasının, normal bir üniversiteden mezun olanlara göre üzerinde olduğunu belirten Tatar, "Bu yaşta bu fedakarlığı yapanlara, ülkeye yatırım yapanlara ben de devletimiz adına teşekkür ediyorum. Tabii 43 yıldır ülkemizde Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi var. Şimdi bakıyorum, sisteme dönüşmüş. Çünkü bir takım yenilikler vardır. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki; bu çağda teknoloji vardır, iletişim vardır, internet vardır. Düğmeye bastığında her türlü bilgi emrindedir. O bilgiyi sizlere sunan Anadolu Üniversitesi'dir" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Orada ben de bir konuşma yaptım, bana fahri doktora verdiler. Kendilerine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Tam teşekkürlü, çağın her türlü gereklerine cevap verecek şekilde Eskişehir'de o sizin her türlü imkanınızı sağlıyorlar. Ziyaret ettiğimde gerçekten sordum; milyon öğrencinin 53 farklı ülkede bütün bu yapılanları takip etmekte olduklarını ve dolayısıyla KKTC'deki bu kampüste sizlerin öğrendiklerinizin, takip ettiklerinizin dünyanın 53 yerinde en az sizinle birlikte olduğunu ve şu anda hocamızın da dediği gibi Afrika'ya da yayılmak suretiyle milyonlarca insanın takip ettiği çok evrensel, çok değerli bilgilerle bu akşam mezun oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Anadolu Üniversitesi, 43 yıldır bu hizmeti hep üstüne koyarak sürdürüyor"

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Ersin Tatar, "Anadolu Üniversitesi'ne de teşekkür ediyorum. 43 yıldır bu hizmeti hep üstüne koyarak sürdürüyor. Çünkü oraya gittiğimde nasıl başladı, nasıl gelişti, bana anlattılar. Artık bu iletişim çağında oturduğun yerde, evinde veya iş yerinde, bir köşeye çekildiğinde yarım saatte, o düğmeye dokunduğunda neleri öğrenebiliyorsun... İşte bunlar çağımızın, iletişim imkanlarıyla hepimizin önüne sunulan nimetlerdir" dedi.

Anadolu Üniversitesi'nin kurucularına, öğretim görevlilerine, iletişim uzmanlarına, imkan sağlayanlara teşekkür ettiklerini vurgulayan Tatar, "Sizlere üstün başarı diliyorum. Öğrendiklerinizle ve mezuniyet dalınızda daha sonra yapacaklarınızla hem kendi kariyerinize, hem ülkemizin gelişmesine, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha güçlü olabilmesi için emeklerinizi şimdiden takdir ettiğimi belirtmek istiyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Açıköğretim bir aile gibidir"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük ise "Sayın Cumhurbaşkanı, değerli protokol üyeleri ve değerli öğrencilerimiz, sevgili Kıbrıslılar. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü açık öğretimin diğer üniversitelerden şöyle bir farkı var: Biz bir aileyiz. Ailenin fertleri gibi görüyoruz öğrencilerimizi de. Ben online dersler yapıyorum e-Kampüs'te. Sınıfta yaptığımız derslerde belli bir kuşak var, 18-20 yaşındaki öğrenciler. Ama online derslerimizde ben hitap ederken 'değerli arkadaşlar' diye hitap ediyorum. Çünkü bazıları benden büyük, bazıları benim yaşımda, bazıları da yaşıma yakın" ifadelerini kullandı.

"Türk Dili ve Kültürü programımızla bütün dünyaya Türkçe öğretmeye niyetlendik"

Açıköğretim Fakültesi'nin 40 yıldır, dünyadaki 53 merkezde hizmet verdiğini bildiren Büyük, "Bu zamana kadar Türklere veya Türkçe bilenlere bu hizmeti götürüyordu. Bu sene ilk defa Türk Dili ve Kültürü programımızla bütün dünyaya Türkçe öğretmeye niyetlendik. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bize böyle bir yetki verdi. Tüm dünyada Türk Dili ve Kültürü programını açarak gökyüzü gibi yapacağız bütün dünyayı. Güney Amerika'da, Avustralya'da, Endonezya, Malezya, Japonya'da ve Afrika'nın tamamında bu sene o yıldızların yandığını göreceksiniz. Açık öğretim buraya hizmetlerini uzaktan eğitimle götürecek. Hem Türkçe öğretecek hem de dört tane İngilizce programımız var. Bu programlarla birlikte bütün dünyaya açılacağız" şeklinde konuştu.

"Bütün dünyada Türkçe'ye karşı bir ilgi görüyoruz"

KKTC'de bu hizmeti sunmaktan son derece memnun olduklarını kaydeden Köksal Büyük, "Bütün üniversitelerde yabancı öğrencilerin sayısı çok fazla. Hizmet sektöründe de Pakistanlılar, Endonezyalılar, yani birçok yabancı uyruklu insan görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirham ediyoruz; eğer bize yönlendirirlerse bu öğrencilerin Türkçe öğrenmesine katkı vermek istiyoruz. Bu programlara kayıt oldukları takdirde onlar Türkçe öğrenebilecek. Biz de gurur duyacağız. Çünkü bütün dünyada Türkçe'ye karşı bir ilgi görüyoruz. Özellikle Türk dizilerinin büyük bir etkisi var. Biz bu coğrafyalarda kendi dilimizi, kendi kültürümüzü öğretebilirsek ne mutlu bize. Bir öğrencimiz 'bizim hikayemiz' dedi. Gerçekten o kadar güzel hikayeler var ki bu konuda 'Benim Hikayem' diye bir kitap çıkartmıştık. Öyle durumlarla karşı karşıya kaldık ki bazen gözlerimizden yaşlar akıyordu" diye konuştu.

Motivasyon düşüklüğü yaşadıklarında o hikayeleri birbirlerine gönderdiklerini vurgulayan Rektör Yardımcısı Büyük, "İnsanların hayatına ne kadar dokunduğumuzu o hikayelerde görüyorduk. Bugün sizin gözlerinizde de o ışığı görüyorum. Bu çok gurur verici bir hizmet. Ayrıca benim yedi diplomam var, üçünü açık öğretimden aldım. Eşim de iki açık öğretim diplomasına sahip. Kızım Hacettepe İngilizce Öğretmenliği okuyor, aynı anda Görsel İletişim ve Tasarım da okuyor. Biz ailecek bu sistemin içindeyiz. Zihni diri tutmak için çengel bulmaca çözmeye gerek yok, açık öğretime gelin. Farklı farklı bölümler okuyun, kendinizi geliştirin. Bunu etrafınıza da tavsiye edin. Çünkü bir zamanlar burada dört bin civarında öğrencimiz vardı. Şu anda sayı biraz azaldı. Bunu beş binlerin üzerine çıkarmayı arzu ediyoruz" dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in Kıbrıs'la ilişkileri en üst seviyeye çıkartmak için kendilerine talimat verdiğini aktaran Köksal Büyük, "Yerel basın mensuplarımız da aramızda. Onların da buradaki hizmetleri görmesi bizim için kıymetli. Sizlerin desteğine her zaman ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA