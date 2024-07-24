Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Süt Desteğini Başkent Kart'a Taşıdı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Süt Desteğini Başkent Kart'a Taşıdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Süt Desteğini Başkent Kart\'a Taşıdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için sağladığı süt desteğini Başkent Kart'a taşıdı. Büyükşehir'den sosyal destek alan 39 bin 874 ailenin kartına, her bir çocuk için 200 lira süt desteği yatırıldı. 2-5 yaş arasındaki çocukları kapsayan destekten, 46 bin 25 çocuk faydalandı.

24.07.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için sağladığı süt desteğini Başkent Kart'a taşıdı. Büyükşehir'den sosyal destek alan 39 bin 874 ailenin kartına, her bir çocuk için 200 lira süt desteği yatırıldı. 2-5 yaş arasındaki çocukları kapsayan destekten, 46 bin 25 çocuk faydalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çocukların gelişimine "Süt Desteği" ile katkı sağlamaya devam ediyor. Sosyal desteklerini Başkent Kart aracılığıyla gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı büyümeleri için ailelere elden ulaştırdığı süt desteğini de Başkent Kart'a yatırmaya başladı.

Süt desteğini 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla Başkent Kart aracılığıyla sağlamaya başladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için ailelerimize ulaştırdığımız süt desteğini, Başkent Kart'a taşıdık. Belediye'mizden sosyal destek alan 39 bin 874 ailenin 2-5 yaş aralığındaki 46 bin 25 çocuğu için, süt alımlarında kullanılmak üzere çocuk başı 200 TL ödeme yaptık" dedi.

39 bin 874 ailenin 46 bin 25 çocuğu faydalandı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan süt desteğinden, 2024 yılının Temmuz ayında 39 bin 874 aile faydalandı. Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan ailelerin 2- 5 yaş aralığındaki her bir çocuğunu kapsayan proje ile 46 bin 25 çocuk için 200 lira destek ödemesi yapıldı. Kartlara yatırılan tutar sadece süt alımlarında kullanılabilecek ve aileler kart ile dilediği yerden süt alabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Süt Desteğini Başkent Kart'a Taşıdı - Son Dakika

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