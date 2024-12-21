Ankara Kalesi\'nde Restorasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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Ankara Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

ANKARA - Kentin tarihi simgelerinden biri olan Ankara Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı koordinatörü Bekir Ödemiş ve Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferit Çakır, Koç Müzesi önünde tarihi Ankara Kalesi'ndeki surlarda oluşan çatlağa ilişkin onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Ödemiş, Ankara Kalesi'ndeki çatlakların onarım çalışmalarını belirterek, "Çalışmaları 2025 yılı Mart ayında tamamlamayı planlıyoruz. Çok titiz bir çalışma yapılıyor burada ama sırf sur duvarlarındaki çatlaklar değil, Kale'nin batı yüzü de dediğimiz kısımdaki surlarda da çok ciddi bilimsel restorasyon çalışmalarını yaptık. Çatlak olmayan kalenin diğer surlarını da onarımlarını yapıyoruz. Amacımız; Ankara'daki kültür turizmin, tarihi kent merkezinin en önemli yapısı diyebileceğimiz Ankara Kalesi'ndeki uzun süredir devam eden sorunlara bilimsel teknik çözüm üreterek hem kaleyi geleceğe aktarabilmek hem de Ankara'nın kültür turizmdeki değerini yaşatabilmek" dedi.

"Kalenin içerisinde de ABB olarak restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz 77'si klasik Ankara konakları var"

Ankara Kalesi'nin tarihinde çok fazla restore edildiğini ve sorunlarının fazla olduğunu kaydeden Ödemiş, "Kalenin içerisinde de ABB olarak restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz 77'si tescilli 248 adet de Genç Osmanlı dediğimiz klasik Ankara konakları var. Bunlarda restorasyon çalışmaları bitmek üzere. Ankara Kalesi'nin özellikle sur duvarlarına ilişkin ciddi sıkıntılar vardı uzun süredir. Geçmiş dönemde Kale meydanındaki yapılan düzenlemelerde Kale'nin topuğu dediğimiz kaya kısmında ağır kırıcı makinalar çalışıldığı için tahribat daha da artmış. Daha sonra da Bursa Evi diye bilinen Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılmış olan evin üzerine terasına atılan beton da aynı şekilde sıkıntı vermiş. Sonra da nemlenme ve içerisindeki harç dolgu malzemelerinin erimesi ve dezenformasyonla çatlak giderek büyümüştü" dedi.

Ödemiş, çalışmaların 2025'in Mart ayında tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Çok titiz bir çalışma yapılıyor burada ama sırf sur duvarlarındaki çatlaklar değil, gördüğünüz gibi Kale'nin batı yüzü de dediğimiz kısımdaki surlarda da çok ciddi bilimsel restorasyon çalışmalarını yaptık. Arka planda belki gözüküyordur yine çatlak olmayan kalenin diğer surlarını da onarımlarını yapıyoruz. Yine tarihi saat kulesi var biliyorsunuz. Onun da aslına uygun restorasyon çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız şu, Ankara'daki kültür turizmin, tarihi kent merkezinin en önemli yapısı diyebileceğimiz Ankara Kalesi'ndeki uzun süredir devam eden sorunlara bilimsel teknik çözüm üreterek hem kaleyi geleceğe aktarabilmek hem de Ankara'nın kültür turizmdeki değerini yaşatabilmek" ifadelerini kullandı.

"Sistemsel olarak yukarıda uygulamalarımız devam ediyor"

Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ferit Çakır da elindeki ürünün paslanmaz çelikten imal edildiğini belirterek, "Esneyebilen, depremde performansı yüksek olan ürünlerden biri. Bunu çatlakların etrafına üç farklı sistemle uyguluyoruz. Bunlar hem çatlağın arka tarafına, çatlağı arka tarafa bağlayacak şekilde oluyor, hem de çatlağın açılıp daha fazla büyümesini engelleyecek şekilde oluyor. Sistemsel olarak yukarıda uygulamalarımız devam ediyor. Bu havada bile üretim yapabiliyoruz. Arka tarafta bizim için imkan sağlandı. 4 kişilik bir ekiple geldik buraya. Şu an üretim devam ediyor. Birkaç gün daha üretim burada devam edecek. Son yine ölçümlerimiz olacak. Devam eden süreçte bazı uygulamalarımız yine olacak. Bu sayede yapının en azından birinci aşamadaki güçlendirme çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.