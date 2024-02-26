Ankara\'da düzenlenen Kadın Liderler Zirvesi gençleri bir araya getirdi

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Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkent Gençlik Meclisi, '3. Kadın Liderler Zirvesi'nde siyasetten sanata, sivil toplumdan girişimciliğe kadar alanında lider kadınları, yaklaşık 850 genç ile bir araya getirdi.

AKK Başkent Gençlik Meclisi, alanında lider kadınları Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ev sahipliğinde düzenlenen '3. Kadın Liderler Zirvesi'nde yaklaşık 850 genç ile buluşturdu.

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda düzenlenen zirveye; AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ABB Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, BelPa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, AKK Yönetim Kurulu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Anadol, Gazeteci Özlem Gürses, Ankara Milletvekili Aylin Yaman ile çok sayıda kadın lider ve öğrenci katıldı.

Yaşamda toplumsal cinsiyet temelli çalışmaların daha da yaygınlaştırılması amacıyla gençler tarafından organize edilen zirvede; alanında uzman kadın liderler, meslek yaşamlarında karşılaştıkları cinsiyet tabanlı zorlukları, zorlukları nasıl aştıklarını, gerçekleştirdikleri başarıları ve zorlandıkları noktalarla ilgili deneyim ve tecrübelerini paylaştı.

26 SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE 260 ÖĞRENCİ TOPLULUĞU ÇATISI ALTINDA KADIN ZİRVESİ

Zirve bünyesinde sanayiden kamuya, eğitimden girişimciliğe kadar pek çok yelpazede konuşmacıyı ağırlayan Başkent Gençlik Meclisi, iş dünyasındaki cinsiyet eşitsizliğini ön plana çıkararak istihdam ve liderlik konusunda gençlere tavsiye olabilecek fikirlerin gün yüzüne çıkabileceği bir platform yaratılmasına öncülük etti. Zirve, Gençlik Meclisi bünyesinde bulunan 26 sivil toplum kuruluşu ve Ankara'da bulunan üniversitelerden 260 öğrenci topluluğu, meclis çatısı altında bulunan binlerce genç paydaşın katkısı ile gerçekleştirildi.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman etkinlikte, şöyle konuştu:

"KADINLARIN POTANSİYELLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

"Bugün burada kadın liderlerin gücünü kutlamak ve kadınların her alanda başarılı olabileceğine dair inancımıza dair buluştuk. Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü olarak içinizden birkaç gence ilham vermekten dolayı mutluluk duydum. Kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesini sağlamak, eğitim ve kariyer olanakları sunmak, girişimciliklerini desteklemek ve şiddetle mücadele gibi alanlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz. Burada kadın liderler birbirimize daha fazla destek olmak, birlikte daha fazla güçlü bir gelecek inşa etmek ve gençlere örnek olmak için toplandık. Kadınların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek kadın danışma merkezlerimizde gerek kadın konuk evlerimizde kadınlarla birebir ilgileniyor, yalnız olmadıklarını vurgulayarak aktif rol alıyoruz."

ABB BelPa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara etkinliğin katılımcılarına, şu sözlerle seslendi:

"GİDECEĞİNİZ HER YERDE KENDİNİZE YATIRIM YAPIN"

"Gideceğiniz her yerde kendinize yatırım yapın. Kendinizi ne kadar güçlendirirseniz en iyiyi ne kadar çok hedeflerseniz hayat da size çok yardımcı olacaktır. Biz istiyoruz ki, insanlar asla vazgeçmesinler, kendisine sunulanları da kanıksayıp kabullensinler. Bir Türkan Saylan geçti bu topraklardan. Saygıyla anıyorum kendisini. O hiç vazgeçmedi. O hasta yatağında bile bu ülkenin kız çocukları için çalıştı ve çabaladı. Hayal ettiğiniz sürece sahne sizin. Nerede olmak istiyorsanız yol bulup sizi götürecektir."

AKK Yönetim Kurulu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Anadol da şunları dile getirdi:

"İÇİNİZDEKİ SESE KULAK VERİN"

"Bugün alanında etkin ve yetkin kadınların farklı hikayelerini dinledik. Girişimcilik her yüzyıl kendi girişimcilerini meydana getiriyor. Girişimcilik bizim ruhumuzda var. Girişimcilik sosyal faydayla ölçülmesi gereken bir olgu. Hayaller doğrultusunda sizler buraya geldiniz. Herkes kendi kendisinin lideridir. İçinizdeki sese kulak verin. Bugün motive eden şeyin iyilik olduğunu düşünüyorum ve iyiliğin yolun kendisi olduğuna inanıyorum. Yolun sonuna geldiğimizde bu iyiliğe giden yolda sayfayı iyilikle kapatmanızı diliyorum."

ABB Kadın Futbol Takımı (FOMGET) Teknik Direktörü Cuma Ali Enginar, "Geçen sene kızlarımız üstün bir mücadele ederek başarı hikayesi yazdılar. Cumhuriyetin yüzüncü yılında Ankara'ya bu kupayı getirdiler bizim için daha da kıymetli oldu. Kadınlarımız her alanın içinde olmalı ve futbol kadınlara çok yakıştı, her alanda mücadele veriyorlar. Kadınlar futbola çok değer katıyor. Bu maddi imkanlar gerektiriyor. Burada bizden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Gazeteci Özlem Gürses, şunları kaydetti:

"Bu iklimde nasıl bir dayanışmayı örgütlemişsiniz. Herkes burada, muazzam bir şey bu, hiçbir şey yapılamadıysa başarılamadıysa bu başarıyla bitmiştir. Kamplaşmak yok, kutuplaşmak yok, yan yana farklı fikirlerin ortak zekası ortak aklı var, birlikte düşünme enerjisi var. Gençlik ve kadınlık, geçmesi gereken bir hastalık değildir. Gençlerden öğreneceğimiz çok şey var. Kendinizi tanımanız için başkalarını tanımanız lazım."

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise şunları belirtti:

"ENGELLİLER VE KADINLAR DAHA FAZLA MECLİSTE OLMALI"

"Doğruyu kurgulayabilirsiniz. Kadına yakışan bir kurum siyaset kurumu. Kırılgan grup diye bir çalışma grubumuz var. Engelliler, yaşlılar ve kadınlar maalesef kırılgan grup olarak adlandırılıyor. Kırılgan grupların sorunlarını meclise taşıyacak kişiler yine kırılgan gruplar içerisinden çıkmalı. Engelliler ve kadınlar daha fazla mecliste olmalı. Özellikle temsil ettiğim bu grubun yaşlı kadınlarıyla ilgileniyorum. Her şey kadınlar için biraz daha zor, biz de onların önünü açmaya çalışıyoruz. Gençlerin çok daha fazla içimizde yer alması gerekiyor. Başarı, önce hayal edip hedef kurup hiç bıkmadan hedef doğrultusunda gitmekle oluyor. Kendi rolünüzü kendiniz yaratın diyorum."