Antakya Odabaşılılardan "rezerv Alan" İlanına Tepki: "Kaybedecek Bir Şeyimiz Yok, Biz Evin İçerisindeyken Gelip Yıksınlar"

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY)- Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı mahallesinde evleri depremden iki yıl sonra "rezerve alan" ilan edilmesine tepki gösterdi. Gidecek yerleri olmadığını ve devletin sağlam evlerini yıkmak istediğini belirten mahalle sakinlerinden Salim Köse, "Depremden sonra şu ana kadar hükümetten bir fayda görmedim şimdi beni evimden çıkarıyor evimi yıkacak benim evimi yıkacaksa beni öldürmeleri lazım. Ölmeden bırakmam ben başka yere gidip de yaşayamam" dedi.

Antakya ilçesi Odabaşı mahallesinde tek katlı çoğu bahçeli evlere beş gün önce, ev sahiplerinin evlerini 15 gün içinde boşaltmaları için tebligatlar asıldı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Odabaşı mahallesi sakinleri, depremden sağlam çıkan evlerinin yıkılmasını istemediklerini belirterek, "Gidecek yerimiz yok, üstümüze yıksınlar" diyerek, duruma tepki gösterdi.

"Onlara 'Burası rezerv çıkın desek" kabul ederler mi?"

Evine tebligat gelen mahalle sakinlerinden Musa Köse, depremden sonra Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanının Hatay'a geldiğinde "rezerv istemeyenleri evinin rezerve alınmayacağını" söylediğini hatırlatarak, "Kendi oturdukları evlere 'burası rezerv çıkın deseler' kabul ederler mi? Biz niye edelim. Nereye gideceğiz? Benim evim sapasağlam. Zeytin ekmişim, biber ekiyorum her şeyi ekiyorum. Ben emekliyim bahçeden geçiniyorum başka da bir işte çalışamıyorum. Dört yerde bel fıtığım var, eşim zaten rahatsız. Bir hafta önce geldiler kağıt yapıştırdılar neymiş burası rezerv, 'on beş gün sonra çıkın' diye on beş gün sonra nereye gideceğim, böyle bir şey olabilir mi" diye sordu..

Dava açacaklarını ama ülkede hukuk olmadığını vurgulayan Köse, "Dava açsak zaten hukuk yok ki? Ben nereye gideceğim, gidecek yer yok. Burada ölürüm evin içinde gelip yıksın. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Zaten apartman yıkıldı bunu da yıkarlarsa ben nereye gideceğim" dedi.

"Depremde devletten yardım görmedim, evimi yıkıyor"

Evini on beş gün içinde boşaltması için tebligat gelen Salim Köse, şunları ifade etti:

"Benim evim hasarsız, parselim ruhsatlı. Kimseyle de ortak değilim şimdi gelip benim evimi yıkacaklar. Peki ben nereye gideceğim, ne yer gösterdiler ve bir şey dediler. Ne yapacağım, 21 metrekare konteynerde oturabilir miyim? Benim bahçem var, tavuklarım, ineklerim var. Ben ne yapacağım, apartmanda oturamam. Depremden sonra şu ana kadar hükümetten bir fayda görmedim şimdi beni evimden çıkarıyor evimi yıkacak benim evimi yıkacaksa beni öldürmeleri lazım. Ölmeden bırakmam ben başka yere gidip de yaşayamam."

"Rezervi duyduğumdan beri ölmekten beter oldum"

Evlerinin rezerv alan ilan edildiğini komşularından duyduklarını belirten Vatfa Gürses, evinin sağlam olduğunu; çocukları ve onların eşleriyle yirmi kişinin bu binada yaşadığını, gidecek yerleri olmadığını vurguladı.

Rezerv alan duyduğundan beri her uyandığında ölmekten beter olduğunu vurgulayan Gürses, "Kağıt yapıştırdılar. Suyumuz, bahçemiz var. Yirmi kişi yaşıyoruz bu binada. Eşim işsiz ben de hastayım. Torunlarımla beraber burada yirmi kişi yaşıyoruz. Kalbim çok rahatsızlandı. Rezervi duyunca her gün uyandığımda ölmekten beter oluyorum, gidecek başka yerim yok, ne yapacağız. Evde 3 tane dükkanım var 3 dairem var. Nereye gideceğim, insan patlamaz mı hasarsız evimiz bir tane çizgi bile yok" şeklinde konuştu.

"Aylar önce proje alanı dışındaki evi hangi gerekçeyle projeye dahil ettin?"

Antakya Belediyesi Meclis Üyesi Semir Köse Antakya'nın Odabaşı Mahallesinin Antakya'nın en büyük Mahallesi konumunda olduğunu ve depremde yüzde 96'sının yıkıldığına dikkat çekti. İki yıldır rezerv meselesiyle insanların psikolojisinin bozulduğunu belirten Köse, şunları kaydetti:

"En son bir hafta içinde yaşadığımız gelişmelere bakınca bu konunun çok ciddiyetten uzak yönetildiğini görüyoruz. Ben de bu mahallenin Antakya Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu'nun bir üyesiyim. Sen aylardır evi sıfır hasar olan bir vatandaşa burası proje alanı dışında, genişlemeyeceğiz demene rağmen ne oldu da 3-4 gün önce tahliye kağıtları atmaya başladınız. Bu insanlar zaten bitmiş durumda. 15 gün içinde boşaltman gerekiyor diyorsunuz ama ne bir ev seçeneği sunuyorsun ne başka bir alternatif. Adamın üç katlı yapısı var, kendi ve iki çocuğuna ev yapmış. Bu aileler eşyalarını nereye götürecek. Yıllar önce Arabistan'da ya da değişik ülkelerde çalışıp, biriktirdi ve elinde son kalanla bir arsa ya da bir bina yaptı, sen hangi gerekçeyle alıyorsun?"