Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, hizmet binasının satışına tepki gösterdi

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İskender Alihanoğlu, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin hizmet binasını 3 milyon 500 bin bedelle satışa çıkarmasına tepki gösterdi. Alihanoğlu, "Buradan bu satışın yapılmamasını istiyoruz. Satış için sundukları sebep; 'kıdem tazminatını memurlara verebilmek için' dediler. Ancak bunun için bankalardan kredi kullanabilirler. Bu satış doğru bir satış değildir. Buradan bütün Ardahan esnafı adına protesto ediyoruz ve bu satışın bir an önce iptal edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Basın İlan Kurumu'nda (BİK) yayınlanan satış ilanına göre, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin hizmet binasının satışı, 12 Şubat 2024 tarihinde muhammen bedeli 3 milyon 500 bin lira olmak üzere kapalı zarf usulü ile yapılacak. Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İskender Alihanoğlu ve Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Asim Özer, hizmet binasının satışının usulsüz olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İskender Alihanoğlu, şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinde Esnaf Sanatkarlar Odası ve Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile ortak bir basın açılamasında bulunduk. Basın açıklamasının sebebi Ardahan Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'ne ait hizmet binamızın satışı ile alakalı. Haksız yere yapılan bu satışı protesto etmek için bir araya geldik ve bütün üyelerimiz ile Ardahan'daki esnaf sanatkar arkadaşlarımız da bizlere destek verdiler. Bu konu Ardahan Valimiz ve Başsavcımızın da bilgisi dahilindedir.

"BU SATIŞ KARARINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Odalar Birliği ile Odalar Birliği Genel Kurul Üyeleri arasında Kars İdare Mahkemesi kararıyla bir olağanüstü seçim gündemimiz var. Ancak bu seçim kararını uygulamayan Odalar Birliği'ni mahkeme kararından sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suçlu ve görevi kötüye kullanmak konusunda davası da 27 Şubat'ta. Bunu bilen yönetim Yılmaz Kaya, Deniz Özer, Turgay Derin ve diğer yönetici arkadaşlar 12 Şubat için bir satış kararı aldılar. Bu satış kararını doğru bulmuyoruz. Binamız dört katlıdır, bir tanesini Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne tahsis ettik. Birinci katını Esnaf Sanatkarlar Odası'na, ikinci katını Esnaf Odası'na ve son üst katı da Odalar Birliği'ne tahsis ettik.

Buradan bu satışın yapılmamasını istiyoruz. Satış için sundukları sebep; 'kıdem tazminatını memurlara verebilmek için' dediler. Ancak bunun için bankalardan kredi kullanabilirler. Bu satış doğru bir satış değildir. Buradan bütün Ardahan esnafı adına protesto ediyoruz ve bu satışın bir an önce iptal edilmesini talep ediyoruz. Daha devam eden bir mahkeme kararı olduğu için, bu binanın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Odalar Birliği'nin yönetimi görevi kötüye kullanmaktan dolayı dava açtığı için Sayın Valim ve Cumhuriyet Başsavcımızın da bu konuda duyarlı olarak destek vermelerini arz ediyorum, kendilerine de şimdiden teşekkür ediyorum."

"ÖDENMEYECEK BİR MEBLAĞ DEĞİL"

Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Asim Özer da şunları dile getirdi:

"Şehrimiz Serhat Ardahan'da gündem olan ve büyük sıkıntı olan, esnafımıza da büyük sıkıntı yaşatarak bizleri rahatsız eden, Ardahan Esnaf Odalar Birliği'nin almış olduğu binamızın iki katını satma kararı. Bu tamamen bizleri rahatsız etmiştir. Rahatsız etmesinin sebebi bu bina Ardahan esnaf ailesine ait olan bir binadır. Bu binanın küçük ve imkansız olmayan sebeplerden dolayı satışa çıkmış olması bizi tamamen üzmüştür. Ardahan Odalar Birliği'nin almış olduğu yönetime ilişkin, EYT kapsamında emekli olacak iki kişiyi emekli etmek için bu binayı satışa çıkardıklarını ifade ediyorlar ama Oda'nın geliri ve farklı gelirlerle bu yapılmayacak, ödenmeyecek bir meblağ olmadığını buradan belirtmek isterim. Bu odanın almış olduğu yanlış ve kötü bir karar olduğunu belirtmek isterim. Ardahan esnafı bu kış şartları altında mücadele verip odalara aidatını öderken bir hizmet binasının bu şekilde katledilmesine Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak buna tahammül edemeyiz ve göz yumamayız.

Konfederasyonlar Birliği Başkanımız Sayın Bendevi Palan Döken'e ve kendi bağlı bulunmuş olduğumuz Federasyon Başkanımız Sayın Fevzi Apaydın'a çağrımdır. Hızlı bir şekilde ve ivedilikle Ardahan Odalar Birliği'nin yönetimi ile iletişime geçilip bir an önce bu yanlış kararın önüne geçilmesi için bu yönetimin daha aklıselim bir kara alması için gerekli çaba ve adımların atılmasını bekliyoruz. Bu yönetim seçildiğinden bu yana Ardahan Esnaf odası ve Şoförler Odası olarak bizim bir mahkeme sürecimiz var. Mahkemenin de ilk karar aşaması 27 Şubat'ta olduğu için ve ihale tarihide 12 Şubat olduğu için belirtilmiş. Ardahan esnafının binasının bir katliama uğramasına sebep ve neden olacaklarını bütün halkımız görüyor. Bu konudan dolayı tüm Ardahan halkının ve esnafının da rahatsız olduğunu belirtmek istiyorum."